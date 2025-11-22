ఏటీఎం వ్యాను డబ్బు చోరీ కేసు- కానిస్టేబుల్ సహా ముగ్గురు అరెస్టు - రూ.5.76 కోట్లు స్వాధీనం

ETV Bharat / bharat

బెంగళూరులో ఏటీఎం క్యాష్ వ్యాను నుంచి రూ.7.11 కోట్లు చోరీ - రూ.5.76 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు

Published : November 22, 2025 at 3:47 PM IST

Bengaluru Atm Cash Robbery Case : కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఏటీఎం క్యాష్ వ్యాను డబ్బు చోరీ కేసులో ఓ కానిస్టేబుల్ సహా ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి రూ.5.76 కోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మిగతా మొత్తాన్ని సైతం స్వాధీనం చేసుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారు. మొత్తం 30 మందిని విచారణ చేసిన తర్వాత నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.

చోరీ కోసం నిందితులు 3 నెలలు పాటు ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. గత 15 రోజుల నుంచి దోపీడీ చేయాల్సిన ప్రదేశంపై నిఘా ఉంచారు. నవంబర్​ 19, మధ్యాహ్నం 12.48 గంటల సమయంలో, అశోక్​ పిల్లర్​-జయనగర్​ దారి సర్కిల్​ మార్గంలో నకిలీ నంబర్​ ప్లేట్ ఉన్న కారుతో వచ్చి, కస్టోడియన్ వాహనాన్ని అడ్డగించారు. తమను తాము ఆర్​బీఐ కంట్రోల్ ఆఫీసర్లమని చెప్పుకున్నారు. నిందితులు సదరు కస్టోడియన్ వాహనంలోకి ఎక్కి, డ్రైవర్​ను డైరీ సర్కిల్ వైపు వెళ్లమని సూచించారు. తరువాత సెక్యూరిటీ గార్డు, కస్డోడియన్​ సిబ్బంది వద్ద ఉన్న మొబైల్​ ఫోన్లను తీసుకుని బయటపడేశారు. వారు ఎవరికీ దొరకకూడదనే ఉద్దేశంతో సీసీటీవీలు లేని ప్రదేశాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఈ దోపిడి గురించి తెలియగానే, పోలీసులు బెంగళూరు సరిహద్దు జిల్లాల ఎస్పీలు, పొరుగు రాష్ట్రాల పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అదనంగా బెంగళూరు పోలీసు శాఖలోని ఇద్దరు జాయింట్ కమిషనర్ల మార్గదర్శకత్వంలో, ఇద్దరు డీసీపీలు, సుమారు 200 మంది అధికారులు, సిబ్బందితో కూడిన 11 బృందాలు కేరళ, తమిళనాడు, తెలంగాణకు వెళ్లాయి. ప్రస్తుతం ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. వారిలో సీఎంఎస్​ సెక్యూరిటీస్​ కస్టోడియన్​ వెహికల్ సూపర్​వైజర్ రవి, మాజీ ఉద్యోగి జేవియర్​, గోవింద్​పూర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​కు చెందిన కానిస్టేబుల్ అన్నప్ప నాయక్​ ఉన్నారు. వారి నుంచి రూ.5.76 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. కేసు నమోదైన 54 గంటల్లోనే ముగ్గురిని అరెస్టు చేశాం. అయితే ఈ దోపిడీలో కనీసం 6 నుంచి 8 పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే మిగిలిన నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నాం."
- సీమంత్ కుమార్ సింగ్​, బెంగళూరు నగర పోలీస్​ కమిషనర్​

నగదు బహుమతి
ఈ కేసులో ఇంకా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. అయితే త్వరితగతిన ఈ కేసులోని ముగ్గురు కీలక నిందితులను పట్టుకున్న బృందానికి రూ.5 లక్షల నగదు బహుమతి ఇస్తున్నట్లు బెంగళూరు నగర పోలీస్ కమిషనర్ తెలిపారు.

లూప్​ హోల్​
వాస్తవానికి ఏటీఎంలో డబ్బులు వేసేందుకు వెళ్లే వాహనంలో డ్రైవర్​తోపాటు ఇద్దరు సెక్యూరిటీ గార్డులు ఉండాలి. అలాగే ఇద్దరు కస్టోడియన్లు కచ్చితంగా ఉండాలి. కస్టోడియన్ వాహనాన్ని ఒకే సమయంలో, ఒకే మార్గంలో పదేపదే తీసుకెళ్లకూడదు. సిబ్బందికి కచ్చితంగా డబ్బు నిర్వహణలో శిక్షణ ఇచ్చి ఉండాలి. సిబ్బంది బ్యాక్ గ్రౌండ్​ కూడా కచ్చితంగా చెక్ చేయాలి. కస్టోడియన్ కంపెనీలోని ఏ ఉద్యోగిని తొలగించినా, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని ఆర్​బీఐ నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. కానీ తాజా కేసులో సీఎంఎస్ సెక్యూరిటీస్​ కంపెనీలో చాలా లొసుగులు ఉన్నాయని తేలింది. కనుక దీని గురించి ఆర్​బీఐకు లేఖ రాస్తామని బెంగళూరు నగర పోలీస్​ కమిషనర్​ సీమంత్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.

