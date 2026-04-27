దక్షిణ బంగాల్ నడిబొడ్డు జిల్లాలే కింగ్ మేకర్లు- అధికార పీఠాన్ని డిసైడ్ చేసేది ఆ 91 సీట్లే!

91 అసెంబ్లీ సీట్లలో 64 సీట్లు నార్త్ 24, సౌత్ 24 పరగణాల జిల్లాల్లోనే- నార్త్ 24పరగణాల జిల్లాకు పరిమితమైన బీజేపీ- టీఎంసీ కంచుకోటలుగా మిగతా 3జిల్లాలు- 38సీట్లపై ఎస్‌ఐఆర్ ప్రభావం పడే అవకాశాలు

Bengal Polls
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 6:50 PM IST

Presidency Division Role In Bengal Polls : బంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాన్ని ఉత్తర బెంగాల్‌లోని కొండ ప్రాంతాలు, జంగల్‌మహల్‌లోని అటవీ ప్రాంతాలు ప్రభావితం చేస్తాయి. కానీ విజేతను డిసైడ్ చేసేది మాత్రం దక్షిణ బంగాల్ నడిబొడ్డులోని మైదాన ప్రాంతాల్లో ఉన్న 111 అసెంబ్లీ సీట్లే. ఇవి రాజకీయంగా కీలకమైన కోల్‌కతా, హావ్​డా, నార్త్ 24 పరగణాలు, సౌత్ 24 పరగణాలు, నాదియా జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. ప్రత్యేకించి వీటిలోని 91 సీట్లు ఈసారి ఎన్నికల ఫలితాన్ని, విజేతను నిర్ణయిస్తాయని రాజకీయ పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. నార్త్ 24 పరగణాలు, సౌత్ 24 పరగణాలు, కోల్‌కతా, హావ్​డా జిల్లాల్లోని ఈ సీట్లలో మెజారిటీ సాధించే పార్టీకే అధికార పీఠం దక్కుతుందని అంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 294 అసెంబ్లీ సీట్లలో 91 సీట్లు అనేవి దాదాపు మూడింట ఒక వంతుకు సమానం. అందుకే 2026 ఎన్నికల్లో దక్షిణ బంగాల్ నడిబొడ్డులోని జిల్లాల ప్రజలు ఇవ్వనున్న తీర్పు అత్యంత నిర్ణయాత్మకంగా మారింది. ఈ సమీకరణాలపై లోతైన విశ్లేషణ ఇదిగో.

దక్షిణ బంగాల్ నడిబొడ్డు - ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్
నార్త్ 24 పరగణాలు, సౌత్ 24 పరగణాలు అనేవి జంట జిల్లాలు. కోల్‌కతా, హావ్​డా జంట జిల్లాలే. నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లా పక్కనే నాదియా జిల్లా ఉంది. ఈ ఐదు జిల్లాలను కలిపి ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్ పరిధిలో మొత్తం 111 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి. దీని నుంచి నాదియా జిల్లాను మినహాయిస్తే ఈ సీట్ల సంఖ్య 91కి తగ్గుతుంది. రాజధాని నగరం కోల్‌కతాను కలిగిన ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్ రాష్ట్రానికి ఆర్థిక, సాంస్కృతిక కేంద్రంగా పనిచేస్తోంది. నార్త్, సౌత్ 24 పరగణాల మధ్యలో కోల్‌కతా నగరం ఉంది. ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్‌లోని ఐదు జిల్లాలు బంగాల్ మ్యాప్‌లో ఒకే గొలుసులా కలిసి ఉంటాయి. అందుకే వీటన్నింటిని కలిపి దక్షిణ బంగాల్ నడిబొడ్డు అంటారు.

4 జిల్లాలు - 91 సీట్లు
జిల్లాల వారీగా చూస్తే, నార్త్ 24 పరగణాలలో 33, సౌత్ 24 పరగణాలలో 31, హావ్​డాలో 16, కోల్‌కతాలో 11 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి. అంటే నార్త్ 24, సౌత్ 24 పరగణాల జిల్లాల్లోనే అత్యధికంగా 64 సీట్లు ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో వీటిలో వీలైనన్ని ఎక్కువ సీట్లను గెల్చుకునేందుకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ), బీజేపీ సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నాయి. ఇందుకోసం క్షేత్రస్థాయిలో సామాజిక, రాజకీయపరమైన వ్యూహాలను అమలు చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి ఈ నాలుగు జిల్లాలు టీఎంసీకి కంచుకోట లాంటివి. ఎలాగైనా ఈ జిల్లాల్లో పాగావేసి అధికారంలోకి రావాలనే పట్టుదలతో కమలదళం ఉంది.

'బంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్'
దక్షిణ బంగాల్ నడిబొడ్డులో ఉన్న 5 జిల్లాలను రాజకీయ పరిశీలకులు 'బంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్'గా అభివర్ణిస్తుంటారు. ఎందుకంటే దేశంలోనే అత్యధిక లోక్‌సభ స్థానాలతో ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం భారత జాతీయ రాజకీయాలలో కింగ్‌మేకర్‌గా వ్యవహరిస్తోంది. ఇలాగే అత్యధిక అసెంబ్లీ సీట్లతో బంగాల్ రాజకీయాలను శాసించే కింగ్ మేకర్‌గా దక్షిణ బంగాల్ నడిబొడ్డు ప్రాంతం నిలుస్తోంది. ఈ జిల్లాల్లోని మెజారిటీ సీట్లను గెలవనిదే ఏ పార్టీ కూడా బంగాల్ అధికారం పీఠం దాకా వెళ్లలేదు.

ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్‌లో పొలిటికల్ ట్రాక్

  • బంగాల్‌లోని ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్ ఒకప్పుడు వామపక్షాలకు కంచుకోటగా ఉండేది. 2006లో సీపీఐ(ఎం) నేతృత్వంలోని లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఇక్కడ 72 స్థానాలను గెల్చుకుంది. ఈ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో మొత్తం 235 సీట్లతో ఘన విజయాన్ని సీపీఐ(ఎం) సాధించింది. దీన్నిబట్టి ఎన్నికల ఫలితాలను నిర్ణయించడంలో ఈ ప్రాంతం పోషించే పాత్రను మనం అర్థంచేసుకోవచ్చు.
  • సచార్ కమిటీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత బంగాల్‌లోని ముస్లింల ఓటుబ్యాంకు ఏకమైంది.
  • సింగూర్-నందిగ్రామ్ అనంతర పరిణామాలతో మమతా బెనర్జీ సారథ్యంలోని టీఎంసీ బలోపేతమైంది.
  • తొలిసారిగా 2008లో వామపక్షాల నుంచి టీఎంసీ చేజిక్కించుకున్న జిల్లా పరిషత్‌ల జాబితాలో పూర్వ మేదినీపూర్‌తో పాటు దక్షిణ 24 పరగణాలు కూడా ఉంది.
  • 2011, 2016 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ విజయాలలో నార్త్ 24 పరగణాలు, సౌత్ 24 పరగణాలు జిల్లాలు ముఖ్య భూమిక పోషించాయి. చివరకు ఆ పార్టీకి కంచుకోటలుగా మారాయి.
  • కానీ ఉత్తర 24 పరగణాలు జిల్లా అనేది బీజేపీ పాలిట ఆశాకిరణంగా మారింది. ఈ జిల్లా బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో ఉంటుంది. అక్కడ పెద్ద సంఖ్యలో మతువా అనే హిందూ వర్గం శరణార్థులు ఉన్నారు. వారంతా బంగ్లాదేశ్ నుంచి వలస వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడ్డారు. ఈ జిల్లాలోని దాదాపు 14 అసెంబ్లీ సీట్లలో పెద్దసంఖ్యలో మతువా ఓటు బ్యాంకు ఉంది. మతువాలకు భారత పౌరసత్వం విషయంలో ఎలాంటి ఢోకా రాకుండా చూస్తామని బీజేపీ హామీ ఇచ్చింది. దీని ద్వారా 2019, 2021 ఎన్నికల్లో ఉత్తర 24 పరగణాలు జిల్లాలో బీజేపీ గౌరవప్రదమైన స్థాయిలో సీట్లను గెల్చుకుంది. ఈ ఎన్నికల్లోనూ మతువా ఓటు బ్యాంకు అండగా నిలుస్తుందని బీజేపీ నమ్ముతోంది.

2 జిల్లాలకే బీజేపీ పరిమితం - టీఎంసీదే హవా
2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్‌లోని 111 స్థానాలకుగానూ 96 సీట్లను టీఎంసీ గెల్చుకుంది. బీజేపీ 14 సీట్లకు, ఇండియన్ సెక్యులర్ ఫ్రంట్ (ఐఎస్ఎఫ్) పార్టీ 1 సీటుకు పరిమితం అయ్యాయి. బీజేపీ విజయాలు కేవలం నాదియా, ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలకే పరిమితమయ్యాయి. అంటే మిగతా 3 జిల్లాల్లో టీఎంసీ హవాయే వీచింది. ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్‌‌లో పైచేయి సాధించే పార్టీకే అధికారం లభిస్తుందని ఆనాటి ఫలితాలతో రుజువైంది. ఇక 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలలో బీజేపీ కొంతమేర తన పట్టును పెంచుకుంది. ప్రెసిడెన్సీ డివిజన్‌ పరిధిలోని మొత్తం 21 అసెంబ్లీ సీట్లలో కమలదళం ఓటు బ్యాంకును పెంచుకోగలిగింది. ఇక టీఎంసీ 90 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో ఆధిక్యాన్ని చాటుకుంది. కానీ భౌగోళిక స్వరూపంలో పెద్దగా మార్పు రాలేదు. లోక్‌సభ పోల్స్‌లోనూ బీజేపీ నాదియా, ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాల్లో మాత్రమే పురోగతిని సాధించగలిగింది. నాదియా జిల్లాలోని 11 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో, ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని 8 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బీజేపీ ఆధిక్యాన్ని పొందింది. టీఎంసీకి కంచుకోటలుగా ఉన్న సౌత్ 24 పరగణాలు, కోల్‌కతా, హౌరా జిల్లాల్లో మాత్రం బోణీ కొట్టలేకపోయింది.

ఆ సీట్లపై ఎస్ఐఆర్ ఎఫెక్ట్?
ఈసారి బంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్) ప్రభావం కూడా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రక్రియ వల్ల ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలో 12.6 లక్షలకుపైగా, దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలో 10.91 లక్షలకుపైగా, కోల్‌కతా జిల్లాలో 6.97 లక్షలకుపైగా ఓటర్ల పేర్లు తొలగింపునకు గురయ్యాయి. ఇవి చాలా పెద్ద సంఖ్యలు. అందుకే ఎఫెక్ట్ కూడా అంతే రేంజులో ఉంటుందని రాజకీయ పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బంగాల్‌‌లోని 11 జిల్లాల్లో ఉన్న 65 నుంచి 70 నియోజకవర్గాలలో అభ్యర్థులు అతి స్వల్ప ఓట్ల తేడాతోనే గెలిచారు. అంటే అలాంటి స్థానాల్లో ఎన్నికల ఫలితాన్ని కొన్ని పోలింగ్ బూత్‌లు కూడా డిసైడ్ చేయగలవు. వీటిలో 25 స్థానాలు కోల్‌కతా, దాన్ని ఆనుకొని ఉన్న ఉత్తర 24 పరగణాలు, హావ్​డా, హుగ్లీ జిల్లాల పరిధిలో ఉన్నాయి. ఒక్క ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోనే ఇలాంటి స్వల్ప ఆధిక్య అసెంబ్లీ స్థానాలు 13 ఉన్నాయి. అందుకే ఈ సీట్లలో ఎస్‌ఐఆర్ లెక్కలు టర్నింగ్ పాయింట్‌గా మారే ఛాన్స్ ఉంది.

గెలుపు ఆధిక్యాలను మించిన 'తొలగింపులు'
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బోంగావ్ సౌత్‌ స్థానంలో బీజేపీ సుమారు 2,000 ఓట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఈసారి అక్కడ ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియ వల్ల దాదాపు 7,000 ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు. కళ్యాణి స్థానంలోనూ బీజేపీ సుమారు 2,000 ఓట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఈసారి అక్కడ దాదాపు దాదాపు 9,000 ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారు. కోల్‌కతాలోని 16 స్థానాలలో, భవానిపూర్, బెలేఘాటాలలో మాత్రమే గత ఎన్నికల గెలుపు ఆధిక్యం కంటే తక్కువగా ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపులు జరిగినట్లు అంచనా. మిగతా అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో తొలగించబడిన ఓటర్ల పేర్ల సంఖ్య అనేది గెలుపు మార్జిన్‌ను మించిపోయినట్లు సమాచారం. ఇలాంటి చోట్ల ఎన్నికల ఫలితాలు ఎటు వైపు అయినా మారిపోవచ్చు. అందుకే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అలర్ట్ అయ్యాయి. అవి బూత్ కమిటీలను వార్ రూంలుగా మార్చుకొని పనిచేస్తున్నాయి. ప్రజలతో మమేకం అవుతున్నాయి. అన్ని వర్గాలను అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాయి. ప్రత్యేకించి ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలో మతువా వర్గీయుల ఓటు బ్యాంకుపై అన్ని పార్టీల చూపు ఉంది.

బూత్ స్థాయిలో ఎన్నికల పోరాటం
ఇప్పుడు బంగాల్ ఎన్నికల పోరాటం ప్రసంగాలలో కంటే బూత్ స్థాయి ఓటర్ల జాబితాలలో, మతువా కాలనీలలో, మైనారిటీ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా జరుగుతోంది. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలతో లభించిన ఆత్మవిశ్వాసం, 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పెంచుకున్న ఓటు బ్యాంకులపై బీజేపీ నమ్మకం పెట్టుకుంది. గత ఐదేళ్లలో హౌరా, కోల్‌కతా జిల్లాల్లోనూ బలపడ్డామని కమలదళం భావిస్తోంది. అయితే ఈ ఆశాభావాలు, క్షేత్రస్థాయి సమీకరణాలు సరిపోలుతున్నాయా లేదా అనేది ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చాకే తెలుస్తుంది.

