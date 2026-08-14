18ఏళ్లుగా రోడ్లపై పారేసిన జాతీయ జెండాల సేకరణ- ఈ 'ఫ్లాగ్ మ్యాన్' దేశభక్తి స్టోరీ తెలుసా!
2008లో కోల్కతాలో జెండాలను సేకరించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ప్రియరంజన్ సర్కార్- ఈయన గొప్ప కృషికి గతంలో ప్రతిష్ఠాత్మక 'పద్మశ్రీ' అవార్డుకు నామినేట్
Published : August 14, 2026 at 6:33 PM IST
Flag Man Priyaranjan : ఆగస్టు 15, జనవరి 26 రాగానే దేశమంతా త్రివర్ణ పతాకాలతో నిండిపోతుంది. దిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఎక్కడ చూసినా ఎంతో గర్వంగా జాతీయ జెండాలను ఎగరవేసి సంబరాలు చేసుకుంటారు ప్రజలు. ఇంకా చిన్న పతాకాలు పట్టుకుని, చిహ్నాలను గుండెలపై పెట్టుకుని దేశభక్తిని చాటుకుంటారు. అలాంటి జాతీయ జెండా ఆ తర్వాతి రోజు చాలా ప్రాంతాల్లో రోడ్ల పక్కన, మురుగు కాల్వల్లో పడి ఉంటే ఏ దేశభక్తుడికైనా మనసు విలవిలలాడుతుంది. బంగాల్కు చెందిన ప్రియరంజన్ సర్కార్ కూడా సరిగ్గా అలాగే బాధపడ్డారు. కానీ ఆయన కేవలం బాధపడటంతోనే ఆగిపోకుండా, దానిని ఒక గొప్ప సంకల్పంగా మార్చుకున్నారు. రోడ్లపై, సభలు జరిగిన ప్రదేశాల బయట పారేసిన మువ్వన్నెల జెండాలను గౌరవంగా సేకరిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. శనివారం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయన కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
18 ఏళ్ల ప్రస్థానం- లక్షకు పైగా జెండాలు
బంగాల్లోని హావ్డా జిల్లా బల్లీకి చెందిన ప్రియరంజన్ సర్కార్ ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. ఆయన 2008లో కోల్కతాలో జెండాలను సేకరించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఇలా గత 18 ఏళ్లుగా ఆయన రోడ్లపై పడి ఉన్న జాతీయ జెండాలను సేకరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన వద్ద ఒక లక్షకు పైగా త్రివర్ణ పతాకాలు ఉన్నాయి. వీటిని తన ఇంట్లోని మూడు పెద్ద కంటైనర్లలో ఎంతో భద్రంగా దాచారు. ఈయన చేస్తున్న ఈ గొప్ప కృషికి గానూ గతంలో ప్రతిష్ఠాత్మక 'పద్మశ్రీ' అవార్డుకు కూడా నామినేట్ అయ్యారు. అందుకే ఈయన్ను అందరూ ఎంతో గౌరవంగా 'ఫ్లాగ్ మ్యాన్' అని పిలుస్తారు.
"చిన్నప్పుడు మా అమ్మతో కలిసి నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా రోడ్డుపై పడి ఉన్న జాతీయ జెండాను ఆమె ఎంతో జాగ్రత్తగా చేతుల్లోకి తీసుకుంది. ఆ సమయంలో ఆమె నాతో 'నాకు నువ్వు ఎలాగో ఈ దేశం మొత్తానికి ఈ జెండా భరతమాత లాంటిది' అని చెప్పింది. జాతీయ జెండా అంటే దేశ గౌరవమని, మన అమ్మను గౌరవించినట్లే జెండాను కూడా గౌరవించాలని మా అమ్మ నాకు నేర్పింది. స్వాతంత్ర్య, గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల తర్వాత రోడ్ల పక్కన పడి ఉన్న జెండాలను సేకరించడానికి ఆమెనే నాకు స్ఫూర్తినిచ్చారు."
--ప్రియరంజన్ సర్కార్
ఒక్కడితో మొదలై మిషన్గా మారిన ప్రియరంజన్ ప్రయాణం
పారేసిన జెండాలను సేకరించిన తర్వాత, వాటిలో బాగా పాడైపోయిన లేదా చిరిగిపోయిన జెండాలను ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం భూమిలో పూడ్చిపెడతారు. మంచి స్థితిలో ఉన్న జెండాలను శుభ్రం చేసి భద్రపరుస్తారు. మొదట్లో ప్రియరంజన్ ఒక్కరే ప్రారంభించిన ఈ మిషన్లో ఇప్పుడు 60 మంది సభ్యులు చేరారు.
జాతీయ జెండాల గౌరవంపై ప్రజల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల నేపథ్యంలో జాతీయ జెండాను ఎలా గౌరవంగా నిర్వహించాలో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడానికి 'పీఆర్ కమ్యూనిటీ' ఆహ్వానం మేరకు ప్రియరంజన్ హైదరాబాద్ వచ్చి ప్రసంగించారు. పీఆర్ కమ్యూనిటీ ప్రతినిధులు ఫిలిప్ జాషువా, డాక్టర్ అంకిత్ భట్నాగర్, డి. రామచంద్రన్లతో కలిసి ఆయన ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. వేడుకలు ముగిసిన తర్వాత జెండాలను రోడ్లపై పడేయకుండా, ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎంతో గౌరవప్రదంగా వాటిని భద్రపరచాలని లేదా నిర్వీర్యం చేయాలని ఆయన కోరారు.
ఎర్రకోటలో మోదీ జెండా ఆవిష్కరణ
ఇదిలా ఉండగా, శనివారం ఎర్రకోటలో జరిగే 80వ స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు దిల్లీ పోలీసులు బహుళ అంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు.
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