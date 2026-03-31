బంగాల్లో రాజకీయ వారసులదే హవా- టికెట్ల కేటాయింపులో వారికే పెద్దపీట- అన్ని పార్టీలదీ అదే బాట
టికెట్ల కేటాయింపులో రాజకీయ వారసులకే పెద్దపీట- వామపక్షాలు, బీజేపీ సహా అన్ని పార్టీలదీ అదే బాట- బంగాల్లోనూ మారిపోయిన రాజకీయ ముఖచిత్రం- ఒకప్పుడు విద్యార్థి, కార్మిక, ప్రజా ఉద్యమాల నుంచి నేతల ఎదుగుదల
Published : March 31, 2026 at 5:28 PM IST
Assembly Tickets To Political Heirs : మమతా బెనర్జీ నుంచి బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్జీ వరకు, సోమేన్ మిత్రా, ప్రియా రంజన్ దాస్ మున్షీ నుంచి బిమన్ బోస్ వరకు బంగాల్కు చెందిన ఎందరో ప్రముఖ నేతలు విద్యార్థి రాజకీయాలు, కార్మిక పోరాటాలు, ప్రజా ఉద్యమాల ద్వారానే ఎదిగారు. కానీ ఇప్పుడీ రాష్ట్రంలోనూ రాజకీయ సంస్కృతి మారుతున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ), బీజేపీ, కాంగ్రెస్, సీపీఎం, సీపీఐ సహా అన్ని పార్టీల్లోనూ వారసత్వ రాజకీయాల జాడ కనిపిస్తోంది. ఈసారి ఈ పార్టీలన్నీ ఎంతోమంది రాజకీయ వారసులకు సగౌరవంగా అసెంబ్లీ టికెట్లను ఇచ్చుకున్నాయి. పార్టీలవారీగా టికెట్లను పొందిన ప్రముఖ రాజకీయ వారసులు ఎవరు? వారసత్వ రాజకీయాలను ప్రోత్సహించాల్సిన అనివార్య స్థితికి పార్టీలు ఎందుకు చేరాయి? స్వశక్తితో ఎదిగే కొత్త తరం నేతల పరిస్థితేంటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గతమెంతో ఘనం : దారితప్పిన రాజకీయం
గతంలో బంగాల్ పాలిటిక్స్ యావత్ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచేవి. ఈ రాష్ట్రాన్ని వివిధ కాలాల్లో దాదాపు 25 సంవత్సరాల పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలించింది. ఇక వామపక్ష కూటమి (లెఫ్ట్ ఫ్రంట్) వరుసగా 34 సంవత్సరాల పాటు (1977 నుంచి 2011 వరకు) పాలించింది. అప్పట్లో బంగాల్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కానీ, వామపక్షాలు కానీ వారసత్వ రాజకీయాలను పెద్దగా ప్రోత్సహించేవి కావు. ఈ కారణం వల్లే ఎలాంటి రాజకీయ నేపథ్యం లేని మమతా బెనర్జీ, బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్జీ, సోమేన్ మిత్రా, ప్రియా రంజన్ దాస్ మున్షీ, బిమన్ బోస్ లాంటి నేతలకు ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అవకాశాలు లభించాయి. కానీ ఇప్పుడు బంగాల్లో అన్ని పార్టీలూ ఇంటి పేరును, రాజకీయ నేపథ్యాన్ని, ధన బలాన్ని చూసి అసెంబ్లీ టికెట్లు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాయి. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం పార్టీలు విడుదల చేసిన అభ్యర్ధుల జాబితాల్లో ఈ విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వాటిలో రాజకీయ ప్రముఖుల కుమారులు, కుమార్తెలు, సోదరులు, జీవిత భాగస్వాముల పేర్లు ఎన్నో కనిపిస్తున్నాయి.
వారసత్వ రాజకీయాలపై పార్టీల యూటర్న్
"ఒకప్పుడు వారసత్వ రాజకీయాలను చాలా వరకు పార్టీలు విమర్శించేవి. కానీ ఇప్పుడు ఏ పార్టీ కూడా వాటిని విమర్శించే స్థితిలో లేదు. ఎందుకంటే అన్ని పార్టీలూ వారసత్వ రాజకీయాలకే పెద్దపీట వేస్తున్నాయి. రాజకీయ నేపథ్యం కలిగిన గెలుపు గుర్రాలను (అభ్యర్ధులను) తప్ప మరే విషయాన్ని పార్టీలు పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. వారసత్వ రాజకీయాలకు తాము వ్యతిరేకమని గట్టిగా చెప్పుకునే బీజేపీ, వామపక్షాలు కూడా ఇప్పుడు యూటర్న్ తీసుకున్నాయి. అందువల్లే బంగాల్ రాజకీయ ముఖచిత్రం మారిపోయింది. ఒకప్పుడు రాష్ట్రంలోని విద్యార్థి సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు, ప్రజా ఉద్యమాల నుంచి నేతలు ఎదిగేవారు. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ప్రజా నేతలున్నా, రాజకీయ పార్టీలు వాళ్లకు ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అవకాశాలను ఇవ్వడం లేదు" అని కోల్కతాకు చెందిన రాజకీయ విశ్లేషకుడు సుమన్ భట్టాచార్య తెలిపారు.
విద్యార్థి యూనియన్లు బలహీనపడటంతో రాజకీయ శూన్యత
"ప్రత్యేకించి బంగాల్లోని యూనివర్సిటీల విద్యార్థి యూనియన్లు బాగా బలహీనపడ్డాయి. ఇందువల్లే రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించే కొత్తతరం సంఖ్య తగ్గిపోయింది. రాష్ట్రంలో రాజకీయ శూన్యత ఏర్పడింది. ఒకప్పుడు జిల్లా స్థాయి నేత, విద్యార్థి నేత కూడా ఎమ్మెల్యే కావాలని కలలు కనేవారు. ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదు. ఎన్నికలు డబ్బుమయం అయ్యాయి. రాజకీయ వారసత్వం కలిగిన వారికి ధన బలం ఉంటుంది. దానితో వాళ్లు పార్టీల టికెట్లను సాధిస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో పోటీచేసి గెలుస్తున్నారు. పార్టీలు కూడా ఇలాంటి వాళ్లకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి" అని రాజకీయ విశ్లేషకుడు సుమన్ భట్టాచార్య చెప్పారు.
2026 పోల్స్ : టీఎంసీ టికెట్లు పొందిన రాజకీయ వారసులు
- పశ్చిమ బుర్ద్వాన్ జిల్లాకు చెందిన టీఎంసీ మాజీ మంత్రి మోలోయ్ ఘటక్ను అసన్సోల్ ఉత్తర్ స్థానం నుంచి బరిలోకి దింపారు. ఆయన సోదరుడు అభిజిత్ ఘటక్, పొరుగునే ఉన్న కుల్టీ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు.
- దక్షిణ బంగాల్ పరిధిలోని బెహలా పూర్బా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే రత్న చటోపాధ్యాయకు ఈసారి బెహలా పశ్చిమ్ సీటును కేటాయించారు. ఆమె సోదరుడు సుభాషిష్ దాస్కు మహేష్తలా సీటును కేటాయించారు. మహేష్ తలా స్థానం నుంచి ఒకప్పుడు వారి తండ్రి దులాల్ దాస్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
- బంగాల్లోని సింగూర్ నుంచి బెచారామ్ మన్నాకు, హరిపాల్ నుంచి బెచారామ్ మన్నా భార్య కరబికి టికెట్లు కేటాయించారు. "ముఖ్యమంత్రి ఆశీస్సులు, ప్రజల మద్దతుతో మేం మళ్లీ గెలుస్తాం" అని బెచారామ్ ప్రకటించారు.
- నాలుగుసార్లు టీఎంసి ఎంపీగా ఎన్నికైన కల్యాణ్ బెనర్జీ కుమారుడు సిర్సన్య బందోపాధ్యాయ ఉత్తర పరా అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు.
- ఎంటల్లీ స్థానంలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే స్వర్ణ కమల్ సాహాకు బదులుగా ఆయన కుమారుడు సందీపన్కు టీఎంసీ టికెట్ ఇచ్చింది.
- పానిహటి స్థానంలో టీఎంసీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే నిర్మల్ ఘోష్కు బదులుగా ఆయన కుమారుడు తీర్థంకర్ ఘోష్కు టికెట్ ఇచ్చారు.
- మానిక్టాలాలో టీఎంసీ దివంగత మంత్రి సాధన్ పాండే కుమార్తె, సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే సుప్తి పాండే శ్రేయా పాండేకు మళ్లీ టికెట్ లభించింది.
- టీఎంసీ ఎంపీ మమతాబాలా ఠాకూర్ కుమార్తె మధుపర్ణ ఠాకూర్ బాగ్దా అసెంబ్లీ స్థానంలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఈసారి మళ్లీ ఆమెకే టికెట్ దక్కింది.
- పుర్బస్థలి నార్త్ అసెంబ్లీ టికెట్ను వసుంధర గోస్వామి దక్కించుకున్నారు. ఈమె రివల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ (RSP), రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి క్షితి గోస్వామి కుమార్తె.
- బొంగావ్ సౌత్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి టీఎంసీ తరఫున రితుపర్ణ అధ్య పోటీ చేస్తున్నారు. ఈమె బొంగావ్ మున్సిపాలిటీ మాజీ కమిషనర్ శంకర్ అధ్యా కుమార్తె.
గెలుపు అవకాశాల ప్రకారమే టికెట్ల కేటాయింపు : టీఎంసీ వర్గాలు
"ఇప్పుడు అసెంబ్లీ టికెట్ల కేటాయింపు ప్రమాణాలు మారిపోయాయి. సైద్ధాంతికతతో పాటు పార్టీకి విధేయత, సుస్థిరమైన ప్రజా నెట్వర్క్ ఉన్నవారికే టికెట్లను ఇస్తున్నారు. ప్రజలు వారసత్వ రాజకీయాలను విమర్శిస్తుంటారు. కానీ అభ్యర్ధులకు టికెట్లు ఇచ్చేటప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు ప్రధానంగా ఆలోచించేది, ఎన్నికల్లో గెలుపు అవకాశాల గురించే. ఎవరైనా రాజకీయ నేతకు కుటుంబం ద్వారా నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికే పట్టు ఉంటే, పార్టీ దాన్ని ఒక అడ్వాంటేజీగా పరిగణిస్తుంది. ప్రజా గుర్తింపు, కార్యకర్తల ఫాలోయింగ్ ఉన్నవాళ్లకే టికెట్లు లభిస్తాయి" అని పలువురు టీఎంసీ పార్టీ సీనియర్ నేతలు ఈటీవీ భారత్తో చెప్పుకొచ్చారు.
2026 పోల్స్ : బీజేపీ టికెట్లు పొందిన రాజకీయ వారసులు
- పూర్వ మేదినీపూర్ జిల్లాలోని ఎగ్రా అసెంబ్లీ స్థానాన్ని దివ్యేందు అధికారికి బీజేపీ కేటాయించింది. ఈయన సాక్షాత్తూ బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి తమ్ముడే. సువేందు అధికారి సైతం ఈ ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్, భవానీపుర్ స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక్క కుటుంబానికే బీజేపీ 3 అసెంబ్లీ టికెట్లు ఇచ్చుకుంది.
- గైఘాటా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే సుబ్రతా ఠాకూర్ ఈసారి మతువా నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. ఈయన కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీ ఎంపీ శాంతను ఠాకూర్ సోదరుడు. పలుకుబడిగల ఠాకూర్ కుటుంబానికి చెందినవారు. ఇక బగ్దా నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా శాంతను ఠాకూర్ భార్య సోమా పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ స్థానంలో సోమాతో స్వయంగా ఆమె వదిన మధుపర్ణ (టీఎంసీ) తలపడుతున్నారు.
- మాజీ ఎంపీ అర్జున్ సింగ్ కుమారుడు పవన్ సింగ్కు భట్పారా స్థానాన్ని బీజేపీ కేటాయించింది. ఇక అర్జున్ సింగ్ నోవాపారా స్థానం నుంచి పోటీ చేయనున్నారు.
- బారానగర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా సజల్ ఘోష్ బరిలోకి దిగారు. ఈయన కాంగ్రెస్ మాజీ నాయకుడు ప్రదీప్ ఘోష్ కుమారుడు.
వ్యక్తులకు పార్టీల్లో ప్రాధాన్యత పెరిగింది : బీజేపీ వర్గాలు
"బంగాల్లో రాజకీయాలు చాలా మారాయి. గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు వ్యక్తులకు పార్టీల్లో ప్రాధాన్యత పెరిగింది. అందుకే రాజకీయ పలుకుబడి ఉన్న కుటుంబాలకు టికెట్ల కేటాయింపులో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత లభిస్తోంది" అని సీనియర్ బీజేపీ నేత ఒకరు చెప్పారు.
2026 పోల్స్ : కాంగ్రెస్ టికెట్లు పొందిన రాజకీయ వారసులు
- బంగాల్లో ఉనికిని చాటుకునేందుకు పోరాడుతున్న కాంగ్రెస్ కూడా వారసత్వ రాజకీయాలకే ప్రాధాన్యతను ఇస్తోంది.
- కాంగ్రెస్ దిగ్గజం ఏబీఏ ఘనీ ఖాన్ చౌదరి మేనకోడలు, మాజీ ఎంపీ మౌసమ్ నూర్ గతంలో టీఎంసీ పార్టీలో ఉండేవారు. ఆమె ఈసారి మాలతీపుర్ అసెంబ్లీ స్థానం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు. "ఇది భావోద్వేగభరితమైన క్షణం. నా సొంత ఇంటికి మళ్లీ వచ్చినట్టుగా ఉంది. మా కుటుంబాన్ని ఏకం చేసి, ఘనీ ఖాన్ చౌదరి వారసత్వాన్ని బలోపేతం చేయాలని భావిస్తున్నాను" అని మౌసమ్ నూర్ పేర్కొన్నారు.
- పురూలియాలోని బగ్ముండి స్థానంలో కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ దేబేంద్ర మహతో కుమారుడు నేపాల్ మహతోను బరిలోకి దింపారు.
- బల్లిగంజ్ స్థానంలో మాజీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సోమేన్ మిత్రా కుమారుడు రోహన్ మిత్రాకు టికెట్ను కేటాయించారు.
- ఉత్తర బంగాల్లోని గోల్పోఖర్ స్థానం నుంచి అలీ ఇమ్రాన్ రామ్జ్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన మాజీ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ రంజాన్ అలీ కుమారుడు.
2026 పోల్స్ : సీపీఎం టికెట్లు పొందిన రాజకీయ వారసులు
- వామపక్షాలు ఒకప్పుడు వారసత్వ రాజకీయాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించేవి. కానీ ఇప్పుడవి యూటర్న్ తీసుకున్నాయి.
- రాజర్హాట్-న్యూ టౌన్ స్థానంలో మాజీ మంత్రి గౌతమ్ దేబ్ కుమారుడు సప్తర్షి దేబ్కు సీపీఎం టికెట్ను కేటాయించింది.
- మాజీ ఎమ్మెల్యే పద్మా నిధి ధర్ మనవరాలు దీప్సితా ధర్ నార్త్ దమ్ దమ్ స్థానం నుంచి సీపీఎం తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు.
