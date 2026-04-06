బంగాల్ SIR: సోమవారంలోపే 60లక్షల క్లెయిమ్ల పరిష్కారం : సుప్రీంకోర్టు
బంగాల్ ఎస్ఐఆర్పై సుప్రీం కోర్టు విచారణ- అభ్యంతరాల పరిష్కారంపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం
Published : April 6, 2026 at 6:08 PM IST
Supreme Court On Bengal SIR : బంగాల్ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఓటర్ జాబితా నుంచి తొలగించిన సుమారు 60 లక్షల మంది క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాలను సోమవారం లోపే పరిష్కరించనున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. రాష్ట్రంలో ఇటీవల జరిగిన ఘటనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర బలగాలను ఉపసంహరించేది లేదని స్పష్టం చేసింది.
సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ విపుల్ ఎం. పాంచోలిలతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం, కోల్కతా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రాసిన లేఖను ఊటంకిస్తూ, సోమవారం మధ్యాహ్నం నాటికి దాదాపు 60 లక్షల కేసుల్లో 59.15 లక్షల క్లెయిమ్లను జ్యుడీషియల్ అధికారులు పరిష్కరించారని పేర్కొంది. "గతంలో జరిగిన పరిణామాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, బంగాల్ నుంచి కేంద్ర బలగాలను ప్రస్తుతానికి ఉపసంహరించుకోవడం జరగదు. ఒకవేళ రాష్ట్ర యంత్రాంగం విఫలమైతే, తరువాత ఏం చేయాలో మేం ఆలోచిస్తాం" అని సీజేఐ పేర్కొన్నారు.
ఇటీవల జ్యుడీషియల్ అధికారులపై ఘెరావ్ చేసిన మాల్దా జిల్లాలో కూడా దాదాపు 8 లక్షల కేసులు పరిష్కారం అయ్యాయని సర్వోన్నత ధర్మాసనం గుర్తించింది. మరోవైపు ఈసీ తరఫున హాజరైన సీనియర్ అడ్వొకేట్ డీఎస్ నాయుడు, మిగిలిన క్లెయిమ్లను ఈ రోజులోపే పూర్తి చేస్తామని, సోమవారం రాత్రికి అనుబంధ ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురిస్తామని కోర్టుకు తెలిపారు. అయితే పెండింగ్లో ఉన్న డిజిటల్ సంతకాల అప్లోడింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు ఏప్రిల్ 7 వరకు గడువు కావాలని ఆయన అడగగా, అందుకు కోర్టు అనుమతించింది.
మరోవైపు బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమత బెనర్జీ తరఫున హాజరైన సీనియర్ అడ్వొకేట్ శ్యామ్ దివాన్, ఓటర్ల తొలగింపు సవాళ్లను విచారణ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన 19 అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునళ్లు ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయడం లేదని కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దీనిపై స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు, ఈ ట్రిబ్యునళ్ల కోసం ఏకరీతి విధివిధానాలను రూపొందించడానికి ముగ్గురు మాజీ సీనియర్ న్యాయమూర్తులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని కోల్కతా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ఆదేశించింది. అంతేకాదు అప్పీళ్లను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు వీలుగా ఏప్రిల్ 7 నాటికి మార్గదర్శకాలను ఖరారు చేయాలని ఆ కమిటీని కోరింది. ఓటర్ల జాబితాలో చేర్పులు, మార్పులు, తొలగింపులకు గల కారణాలను పరిశీలించే అధికారం సదరు ట్రిబ్యునళ్లకు ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయని డాక్యుమెంటరీ ఆధారాలను కూడా సమీక్షించే అధికారం దానికుంటుందని తేల్చిచెప్పింది.
మరోవైపు రివిజన్ ప్రక్రియలో జ్యుడీషియల్ అధికారులకు ఎదురవుతున్న బెదిరింపులు, ఆటంకాలపై సుప్రీం కోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. భద్రత కల్పించడంలో రాష్ట్ర యంత్రాంగం విఫలమైతే, కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. అంతేకాదు, ట్రిబ్యునళ్లు సమర్థవంతంగా, నిష్పక్షపాతంగా పనిచేసే వాతావరణాన్ని సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉందని ధర్మాసనం నొక్కి చెప్పింది. ఈ సందర్భంగా, 'ఎన్నికల కమిషన్ పాత్ర ఓటర్ల భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించడమే తప్ప, నియంత్రించడం కాదు' అని జస్టిస్ బాగ్జీ వ్యాఖ్యానించారు.
మాల్దా ఘటనపై ఎన్ఐఏ దర్యాప్తు
బంగాల్లోని మాల్దా జిల్లాలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ చేపడుతున్న ఏడుగురు జ్యుడీషియల్ అధికారులపై దాడి చేసి, ఘెరావ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసును సుప్రీంకోర్టు సోమవారం 'ఎన్ఐఏ'కు బదిలీ చేసింది. ఇందుకు తనకున్న విశేషాధికారాలను (ప్లీనరీ పవర్స్) ఉపయోగించింది. ఈ సందర్భంగా సీజేఐ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. 'బంగాల్ బ్యూరోక్రసీ విశ్వసనీయత దిగజారుతోంది. సచివాలయం, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోకి కూడా రాజకీయాలను తీసుకువస్తున్నారు' అని మండిపడింది.
మాల్దా ఘటనలో రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్టు చేసిన 26 మంది నిందితులు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నప్పటికీ, వారిని ఎన్ఐఏ విచారణ చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అంతేకాదు, ఏప్రిల్ 1న జ్యుడీషియల్ అధికారులను ఘెరావ్ చేసిన సమయంలో కోల్కతా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి చేసిన ఫోన్ కాల్స్ను ఎత్తని బంగాల్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి దుష్యంత్ నారియాలను సుప్రీంకోర్టు తీవ్రంగా మందలించింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తికి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని చీఫ్ సెక్రటరీని ఆదేశించింది. మాల్దా ఘటన ఏదో యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది కాదని, అది ముందస్తు ప్రణాళికతో, దురుద్దేశంతో చేసిన దాడి అని న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది.