CAA పరిధిలోకి రాని ప్రతి ఒక్కరూ చొరబాటుదారులే- వారిని దేశం నుంచి పంపించేస్తాం : బంగాల్​ సీఎం

సరిహద్దు కంచె కోసం BSFకు భూమిని అప్పగించిన బంగాల్​ సర్కార్​

BSF
BSF
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 7:20 PM IST

Bengal Govt Hands Over Land To BSF : భారత్‌-బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దు వెంబడి కంచె నిర్మాణం కోసం బీఎస్‌ఎఫ్‌కు తొలి విడతగా 27 కిలోమీటర్ల భూమిని బదిలీ చేస్తున్నట్లు బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి తెలిపారు. సరిహద్దు నిర్వహణను బలోపేతం చేసేందుకు బీఎస్​ఎఫ్​నకు ఎక్కడ భూమి అవసరమవుతుందో వాటిని అప్పగించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. బీఎస్​ఎఫ్​ ల్యాండ్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ మీటింగ్‌లో మాట్లాడిన సువేందు అధికారి గత ప్రభుత్వ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు వల్ల భూమి బదిలీ నిలిచిపోయిందని ఆరోపించారు. బంగాల్ రాష్ట్రం బంగ్లాదేశ్‌తో సుమారు 2,200 కిలోమీటర్ల మేర అంతర్జాతీయ సరిహద్దును పంచుకుంటోందని, అందులో 1,600 కిలోమీటర్ల మేర మాత్రమే కంచె నిర్మాణం పూర్తయిందని చెప్పారు. మిగిలిన 600 కిలోమీటర్ల సరిహద్దు ప్రాంతం ఇప్పటికీ ఎలాంటి కంచె లేకుండా అలాగే ఉండిపోయిందన్నారు.

జాతీయ భద్రతతో ముడిపడి ఉన్న సరిహద్దు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో కేంద్రానికి మమతా ప్రభుత్వం సహకారం అందించలేదని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలోకి అక్రమ వలసలు, చొరబాట్లను నిరోధించేందుకు తమ ప్రభుత్వం సరికొత్త, అత్యంత కఠినమైన విధానాన్ని అమలులోకి తెచ్చిందని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. రాష్ట్ర పోలీసులు పట్టుకునే చొరబాటుదారులను నేరుగా బీఎస్ఎఫ్‌కు అప్పగించే నిబంధనను ఇప్పుడు కచ్చితంగా అమలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ విషయమై గత ఏడాదే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి లేఖ రాసినప్పటికీ, గత టీఎంసీ ప్రభుత్వం ఈ ముఖ్యమైన నిబంధనను తొక్కేసిందని దుయ్యబట్టారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం పరిధిలోకి రాని ప్రతి ఒక్కరినీ చొరబాటుదారులుగానే పరిగణిస్తామని, వారిని తిరిగి సొంత దేశాలకు పంపిస్తామని సీఎం సువేందు అధికారి ప్రకటించారు.

