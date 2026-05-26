'వెళ్లగొట్టకముందే మా దేశం నుంచి పారిపోండి'- అక్రమ వలసదారులకు బంగాల్ సీఎం వార్నింగ్
అక్రమ వలసదారులకు తిండిపెట్టడం దండగ- దేశ ప్రయోజనాల కోసం వారిని తిప్పి పంపుతున్నాం: బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి
Published : May 26, 2026 at 7:46 PM IST
Bengal Govt Crackdown Infiltrators : బంగ్లాదేశ్కు చెందిన అక్రమ వలసదారులను వెనక్కి పంపే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి అధికారులను ఆదేశించారు. ఉత్తర 24పరగణాల జిల్లా హకీంపూర్ చెక్పోస్టు వద్ద బంగ్లాదేశ్కు చెందినవారు పెద్దసంఖ్యలో గూమిగూడిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. నదియా, హుగ్లీ, ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన తర్వాత సీఎం సువేందు మీడియాతో మాట్లాడారు. సరిహద్దు వద్ద గుమిగూడిన బంగ్లాదేశీయులు తిరిగి వెళ్లడానికి సుముఖంగా ఉన్నారని తెలిపారు. బంగ్లాదేశీయులు స్వచ్ఛందంగా వెళ్లిపోవాలని లేకపోతే ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని, సరిహద్దు వద్ద గుమిగూడినవారిని ఉద్దేశించి బెంగాల్ సీఎం అన్నారు. వారిని జైళ్లలో పెట్టి తిండిపెట్టడం వల్ల ప్రజాధనం వృధా చేయడమే అవుతుందన్నారు. అది నిజానికి భారతీయులకు ముఖ్యంగా బంగాల్ ప్రజలకు మేలు చేయదన్నారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా దేశ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని అక్రమ వలసదారులను తిప్పి పంపుతున్నట్లు సీఎం సువేందు అధికారి తెలిపారు.