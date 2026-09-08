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'DJలపై పూర్తిగా బ్యాన్- కమిటీలకు రూ.లక్ష చొప్పున ఆర్థిక సాయం​'- దుర్గా పూజపై సీఎం కీలక నిర్ణయం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పూజా కమిటీలకు విద్యుత్ ఛార్జీలు 100 శాతం మాఫీ- గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిన దుర్గా పూజ కార్నివాల్‌ను ఈ ఏడాది నిర్వహించకూడదని నిర్ణయం

Bengal Durga Puja 2026
సీఎం సువేందు అధికారి ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 8:37 AM IST

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Bengal Durga Puja 2026 : బంగాల్‌ల్ ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన దసరా వేడుకల సమీపిస్తున్న వేళ బీజేపీ సర్కార్​ కీలక ప్రకటనలు చేసింది. సోమవారం దుర్గాపూజ కమిటీల ప్రతినిధులతో సమావేశమైన సీఎం సువేందు అధికారి, దుర్గాపూజ కమిటీలకు రూ.లక్ష చొప్పున ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు. అయితే, స్తోమత ఉన్న కమిటీలు స్వచ్ఛందంగా ఈ సాయాన్ని వదులుకోవాలని కోరారు. ఇంకా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పూజా కమిటీలకు విద్యుత్ ఛార్జీలు 100 శాతం మాఫీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఫైర్ సేఫ్టీ క్లియరెన్స్ పొందడానికి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. మహాలయ రోజు ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో దుర్గా పూజ నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. దుర్గా పూజ వేడుకల సమయంలో డీజేల వినియోగంపై పూర్తి నిషేధం విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అష్టమి రోజు రాష్ట్రంలోని మద్యం దుకాణాలు, బార్లు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిన దుర్గా పూజ కార్నివాల్‌ను ఈ ఏడాది నిర్వహించకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఉత్తమ విగ్రహం, ఉత్తమ మండపం వంటి విభాగాల్లో పూజా కమిటీలకు ఇచ్చే 'శరద్ సమ్మాన్' అవార్డుల కొనసాగిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. విగ్రహాలు, మండపాలు రాష్ట్ర సాంస్కృతిక, మతపరమైన సంప్రదాయాలకు భంగం కలిగించకుండా చూసుకోవాలని సీఎం సూచించారు.

"దుర్గా పూజ సమయంలో లేదా విగ్రహ నిమజ్జన ఊరేగింపుల్లో డీజేలను ప్లే చేయడానికి అనుమతి లేదు. ప్రజల భద్రత, శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు పూజా నిర్వాహకులు, విక్రేతలు, ప్రజలందరూ ఈ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. అంతేకాకుండా, మహా అష్టమి పవిత్రతను కాపాడేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'డ్రై డే' పాటించాలి. ఆ రోజున మద్యం విక్రయించే అన్ని దుకాణాలు, బార్‌లు కచ్చితంగా మూసి ఉంచాలి. మద్యం అమ్మకాలకు ఏమాత్రం అనుమతి ఉండదు. ఈ నిబంధనలను పాటించడం తప్పనిసరి."
--సువేందు అధికారి, బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి

గతేడాది మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వం అందించిన రూ.1.10 లక్షలతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది రూ.10 వేలు తగ్గించి ఇవ్వడంపైనా సీఎం స్పందించారు. "ముఖ్యమంత్రిగా నా అధికారాలను దుర్వినియోగం చేయాలనుకోవడం లేదు. ప్రభుత్వ సాయం లేకుండానే పూజలు నిర్వహించగల సామర్థ్యం ఉన్నవారు ఈ ఆర్థిక సహాయాన్ని తీసుకోకూడదని నేను కోరుతున్నాను. ఈ డబ్బు లేకుండా పూజను నిర్వహించలేని వారికి ప్రభుత్వం రూ. 1 లక్ష అందిస్తుంది. మాజీ సీఎం చేసిన పని సరైనది కాదు. రూ.25 వేలతో మొదలైన ఈ సాయం ఇప్పుడు రూ.1.10 లక్షలకు చేరింది. దీనివల్ల ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ప్రయోజనం కలగలేదు. పైగా చాలామంది ఈ నగదుపై ఆధారపడేలా తయారయ్యారు." అని అన్నారు. నిమజ్జన ఘాట్ల వద్ద క్రేన్‌ల వినియోగానికి అనుమతి ఉండదని, పూజా ఊరేగింపులు జాతీయ రహదారులకు అంతరాయం కలిగించకూడదని ఆయన చెప్పారు. సాధారణ ట్రాఫిక్, ప్రజల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా చూసుకుంటూనే, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు పూజా మండపాలను సందర్శించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలిపారు.

దుర్గాదేవి ఫొటోపై బంగాల్​లో రాజకీయ దుమారం
ఇదిలా ఉండగా, బంగాల్‌ ప్రభుత్వం వార్తా పత్రికల్లో విడుదల చేసిన ప్రభుత్వ ప్రకటనలో దుర్గాదేవి ఫొటోకు సాంప్రదాయం ప్రకారం ఉండాల్సిన 10 చేతులకు బదులుగా 11 చేతులుండటంపై రాజకీయ దుమారం రేగింది. ఈ తప్పుపై తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌(టీఎంసీ), సీపీఐ(ఎం) వంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలు అధికార బీజేపీపై తీవ్రంగా మండిపడ్డాయి. "హిందూ శాస్త్రాల ప్రకారం దుర్గా మాతకు 10 చేతులు ఉంటాయి. కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వ ప్రకటనలో అమ్మవారిని 11 చేతుల దేవిగా మార్చారు. ఏ శాస్త్రం ప్రకారం ఈ మార్పు చేశారు" అని టీఎంసీ అధికార ప్రతినిధి కునాల్‌ ఘోష్‌ ప్రశ్నించారు. బెంగాలీ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ఈ ప్రభుత్వం అవమానిస్తోందని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపించాయి.

క్షమాపణలు చెప్పిన సీఎం సువేందు అధికారి
మరోవైపు ఈ అంశంపై బంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి క్షమాపణలు చెప్పారు. కోల్‌కతాలోని మిలాన్‌ మేలా ప్రాంగణంలో జరిగిన దుర్గా పూజా కమిటీల సమన్వయ సమావేశంలో ఆయన క్షమాపణలు తెలిపారు. ఈ ప్రకటన తయారు చేసిన సంస్థను ప్రభుత్వం హెచ్చరించిందని వివరించారు. భవిష్యత్తులో మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తామని ప్రజలకు సువేందు హామీ ఇచ్చారు.

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