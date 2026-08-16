మమతా బెనర్జీ సన్నిహితుడి అనుమానాస్పద మృతి- పార్టీ కార్యాలయంలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య?
బంగాల్లో మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆశిష్ బెనర్జీ ఆత్మహత్య- బీర్బుమ్లోని టీఎంసీ కార్యాలయంలో ఉరి వేసుకున్ ఆశిష్ బెనర్జీ
Published : August 16, 2026 at 9:46 AM IST
TMC Leader Ashis Banerjee Death : బంగాల్ అసెంబ్లీ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్, ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన TMC నేత ఆశిష్ బెనర్జీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. మమతాబెనర్జీకి అత్యంత నమ్మకస్తుడిగా పేరున్న ఆశిష్ బెనర్జీ, బీర్భూమ్ జిల్లాలోని రాంపూర్హత్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఉరికి వేలాడుతూ విగతజీవిగా కనిపించారు. తన నివాసానికి చేరువలోనే ఉన్న ఆ టీఎంసీ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆశిష్బెనర్జీ రాసిన ఆత్మహత్య లేఖ కూడా లభించింది. ఈ ఆత్మహత్య లేఖలో పదవిలో ఉన్నప్పుడు తనపై వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలను ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది. తన మరణానికి ఎవరూ బాధ్యులు కారని బెనర్జీ పేర్కొన్నట్లు, అలాగే రాజకీయాల్లోకి రావడం పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. ఈ విషయాన్ని బీర్భూమ్ పోలీసులు ధ్రువీకరించారు.
Former Deputy Speaker and TMC former MLA from Rampurhat, Asish Bandyopadhyay, found dead by hanging himself in his party office. A suicide note has been found, in which the deceased mentioned that "no one is responsible for my death.": Birbhum District Police pic.twitter.com/mQ1kMYumov— ANI (@ANI) August 16, 2026
అర్ధరాత్రి వరకు ఆయన బాగానే ఉన్నారన్న కుటుంబసభ్యులు
ఉదయం స్థానికంగా జాతీయజెండా కూడా ఎగరవేశారని బెనర్జీ కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. అర్ధరాత్రి వరకు ఆయన బాగానే ఉన్నారని, అప్పటిదాకా అందరితో మాట్లాడారని బెనర్జీ కుటుంబసభ్యులు చెప్పారు. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత ఆయన గదిలో లేరని, పార్టీ కార్యాలయానికి వెళ్లి చూడగా సీలింగ్ ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని కనిపించినట్లు పేర్కొన్నారు. సమాచారం అందుకున్న రాంపూర్హత్ పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టానికి తరలించారు. తృణమూల్ నేత మృతి విషయం తెలుసుకున్న పార్టీ కార్యకర్తలు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తన పార్టీ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు.
డిప్యూటీ స్పీకర్గా విధులు
కాగా, ఆశిష్ బెనర్జీ రాంపూర్హాట్ నియోజకవర్గం నుంచి ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 2001 నుంచి 2026 వరకు 25 ఏళ్లపాటు ఆ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. బంగాల్ విద్యా, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా పని చేశారు. 2021లో రాష్ట్ర శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్గా విధులు నిర్వర్తించారు. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ నేత ధ్రువ్ సాహా చేతిలో 24,000కు పైగా ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు.
బెనర్జీ మృతిపై అనేక అనుమానాలు!
అయితే ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత బెనర్జీ క్రియాశీల రాజకీయాల్లో పెద్దగా చురుకుగా కనిపించలేదని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పార్టీ బలమైన నాయకుడు అనుబ్రత మండల్ ఉన్న సమయంలో బీర్భూమ్లో బెనర్జీ ప్రముఖ టీఎంసీ నాయకుడిగా ఉండేవారు. ఈ ఏడాది జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ ఓడిపోయి 15 ఏళ్ల పాలన ముగిసిన తర్వాత బంగాల్ రాజకీయ ముఖచిత్రం గణనీయంగా మారిన తరుణంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇప్పటికే అనేక మంది మాజీ టీఎంసీ శాసనసభ్యులు, నాయకులు అవినీతికి సంబంధించిన విచారణలు, అరెస్టులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బెనర్జీ మరణించడం పలు అనుమానాలకు దారి తీస్తోంది. బెనర్జీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా? ఒకవేళ చేసుకుంటే ఆ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గల కారణాలు ఏమిటనే దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆయన మరణానికి దారితీసిన కచ్చితమైన పరిస్థితులు ఇంకా తెలియరాలేదని తెలిపారు. పోస్ట్మార్టం నివేదిక, లభించిన లేఖలోని వివరాలు ఆయన మరణానికి సంబంధించిన పరిస్థితులపై మరింత స్పష్టతనిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
గమనిక : మానసిక ఒత్తిడి లేదా ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉన్నవారికి, మీరు సహాయం చేయాలని అనుకుంటే కచ్చితంగా చేయవచ్చు. భారత ప్రభుత్వం ఉచితంగా, చాలా గోప్యంగా మానసికంగా బాధపడేవారికి కౌన్సిలింగ్, వైద్య సేవలు అందించే ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇందుకోసం మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన "టెలి-మానస్" హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించవచ్చు. భారత ప్రభుత్వ అధికారిక మానసిక ఆరోగ్య హెల్ప్లైన్ నంబర్లు : 14416 లేదా 1800-891-4416 ఉపయోగించుకోండి.
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