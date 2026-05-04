బంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ ఓటమి- దీదీకి భారీ షాక్
అప్పుడు నందిగ్రామ్- ఇప్పుడు భవానీపుర్- వరుస ఎన్నికల్లో మమను ఓడించిన సువేందు
Published : May 4, 2026 at 9:20 PM IST
Mamata Banerjee Lost : బంగాల్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తాజా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పరాజయం పాలయ్యారు. ఈ ఎన్నికల్లో భవానీపుర్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన ఆమె, సమీప ప్రత్యర్థి బీజీపీ అభ్యర్థి సువేందు అధికారి చేతిలో ఓడారు. ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ పోరులో సువేందు 10 వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. దీంతో అధికారం కోల్పోయి షాక్లో ఉన్న టీఎంసీకి భారీ షాక్ తగిలినట్లైంది!
కాగా, 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ సువేందు అధికారి, మమతను ఓడించారు. ఆ ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్ నుంచి పోటీలో ఉన్న మమతపై సువేందు సుమారు 19 వందల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచారు. ఇలా వరుసగా రెండు ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఓడించిన సువేందు జాయింట్ కిల్లర్గా నిలిచారు.