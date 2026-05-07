బంగాల్​లో సువేందు అధికారి పీఏ దారుణ హత్య- బీజేపీ, టీఎంసీ మధ్య మాటల యుద్ధం

సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు చంద్రనాథ్ రత్ హత్య- కారును అడ్డగించి కాల్పులు జరిపిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు- టార్గెట్ కిల్లింగ్ అంటూ బీజేపీ ఆరోపణలు- సీబీఐ విచారణ జరపాలన్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్

Published : May 7, 2026 at 6:45 AM IST

Suvendu Adhikari PA Shot Dead : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం రాష్ట్రంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న వేళ మరో సంచలన ఘటన చోటుచేసుకుంది. బీజేపీ కీలక నేత, అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి వ్యక్తిగత సహాయకుడు చంద్రనాథ్ రత్ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని మధ్యమ్‌గ్రామ్ ప్రాంతంలో బుధవారం రాత్రి జరిగిన ఈ ఘటన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఆ హత్యను బీజేపీ టార్గెట్ హత్యగా అభివర్ణిస్తుండగా, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా ఘటనను తీవ్రంగా ఖండించింది.

అసలేం జరిగిందంటే?
పోలీసుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, చంద్రనాథ్ రత్ బుధవారం రాత్రి కోల్‌కతా నుంచి తన నివాసమైన మధ్యమ్‌గ్రామ్‌కు కారులో బయలుదేరారు. రాత్రి సుమారు 10.30 గంటల సమయంలో డోల్తాలా సమీపంలో ఆయన ప్రయాణిస్తున్న వాహనాన్ని బైక్‌పై వచ్చిన దుండగులు వెంబడించారు. అనంతరం కారును అడ్డగించి దగ్గర నుంచి కాల్పులు జరిపి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. కాల్పుల్లో చంద్రనాథ్ రత్ ఛాతీ, పొత్తికడుపు భాగాల్లో బుల్లెట్లు తగిలాయి. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆయన గుండెను ఛేదిస్తూ రెండు బుల్లెట్లు వెళ్లినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. రత్‌తో పాటు ఉన్న డ్రైవర్‌కూ కాల్పుల్లో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం కోల్‌కతాలోని ఆసుపత్రిలో ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

ఘటన అనంతరం పోలీసులు ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కాల్పులు జరిగిన వాహనం అద్దాలు బుల్లెట్లతో ధ్వంసమైన దృశ్యాలు టెలివిజన్ ఛానళ్లలో ప్రసారమయ్యాయి. కారులో రక్తపు మరకలు కనిపించడంతో ఘటన తీవ్రత స్పష్టమైంది. దుండగులు ముందుగానే రెక్కీ నిర్వహించి పథకం ప్రకారం ఈ దాడికి పాల్పడ్డారని బీజేపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సువేందు అధికారి అర్ధరాత్రి ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. చంద్రనాథ్ రత్ హత్య తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని ఆయన అన్నారు. "ఇది కావాలని చేసిన హత్య. దాడి తీరు చూస్తే ముందుగానే ప్రణాళిక రచించినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది" అని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున ఇప్పుడే ఎవరినీ నేరుగా ఆరోపించబోమని తెలిపారు. పార్టీ కార్యకర్తలు చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దని కూడా ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

అమిత్ షా దృష్టికి విషయం
ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలో ఎన్నికల అనంతరం బీజేపీ కార్యకర్తలపై దాడులు కొనసాగుతున్నాయని సువేందు అధికారి ఆరోపించారు. బసిర్‌హాట్‌లో ఓ బీజేపీ కార్యకర్తపై కాల్పులు జరిగాయని, మరో కార్యకర్తను బరానగర్‌లో కత్తితో పొడిచారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్‌తో మాట్లాడినట్లు వెల్లడించారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కూడా సువేందు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. గత 15 ఏళ్లుగా బంగాల్‌లో మహా జంగిల్ రాజ్ కొనసాగుతోందని ఆరోపించారు. భవిష్యత్తులో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే నేరస్థులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు సమిక్ భట్టాచార్య కూడా ఈ హత్యను రాజకీయ వ్యవస్థ నేరీకరణకు నిదర్శనంగా అభివర్ణించారు. ప్రతిపక్ష నేత వ్యక్తిగత సహాయకుడిని హత్య చేయడం ద్వారా రాజకీయ సందేశం ఇవ్వాలని దుండగులు ప్రయత్నించారని అన్నారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కౌస్తవ్ బాగ్చీ అయితే మరింత తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ హత్య వెనుక ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ, అభిషేక్ బెనర్జీ పాత్ర ఉందని ఆరోపిస్తూ.. నిందితులను గుర్తించే వరకు పోరాటం ఆగదని హెచ్చరించారు. చంద్రనాథ్ రత్ హత్య వార్త బయటకు రావడంతో భారీ సంఖ్యలో బీజేపీ కార్యకర్తలు ఆసుపత్రి వద్దకు చేరుకుని నిరసనలు చేపట్టారు.

తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఏమందంటే?
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆసుపత్రి పరిసరాల్లో, జెస్సోర్ రోడ్ వెంట భారీగా పోలీసులను మోహరించారు. ఇక ఈ ఘటనపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా స్పందించింది. చంద్రనాథ్ రత్ హత్యను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని పార్టీ ప్రకటించింది. ప్రజాస్వామ్యంలో హింసకు, రాజకీయ హత్యలకు స్థానం లేదని స్పష్టం చేసింది. దోషులెవరైనా సరే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. ఇదే సమయంలో ఎన్నికల అనంతర హింసలో బీజేపీ మద్దతుదారుల దాడుల్లో ముగ్గురు టీఎంసీ కార్యకర్తలు కూడా మృతి చెందారని ఆరోపించింది.

అన్ని ఘటనలపై కోర్టు పర్యవేక్షణలో సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న సమయంలోనే ఇలాంటి హింసాత్మక ఘటనలు జరగడం దురదృష్టకరమని పేర్కొంది. ఇటీవలి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు బెంగాల్‌లో తీవ్ర రాజకీయ వైరం మధ్య జరిగాయి. ఫలితాల అనంతరం కూడా బీజేపీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పరస్పరం దాడులు, బెదిరింపుల ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సువేందు అధికారి పీఏ చంద్రనాథ్ రత్ హత్య రాష్ట్ర రాజకీయాలను మరింత వేడెక్కించింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.

