34 లక్షల అదనపు ఓట్లు ఫలితాలను మార్చనున్నాయా? ఏ పార్టీకి లాభం చేకూరనుంది?

బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయిలో 93 శాతం పోలింగ్‌ నమోదు- జనం మార్పు కోరుకుంటున్నారంటున్న కమలనాథులు- 34 లక్షల ఓట్లు ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియకు వ్యతిరేకంగా పడిన ఓట్లు అని అంటున్న టీఎంసీ

Exit Poll From Bengal Election 2026
Exit Poll From Bengal Election 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 30, 2026 at 9:17 PM IST

Exit Poll From Bengal Election 2026 : బంగాల్‌ ఎన్నికల్లో ఈసారి నమోదైన పోలింగ్ శాతం రాజకీయ విశ్లేషకులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. 2021 ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఈసారి ఏకంగా 34 లక్షల మంది అదనంగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. అసలు ఇంత భారీ స్థాయిలో పోలింగ్ పెరగడానికి కారణం ఏంటి? ఆ 34 లక్షల మంది ఎవరి వైపు మొగ్గు చూపారు? ఇవే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. మార్పు కోసమే జనం ఓటేశారని బీజేపీ అంటుంటే, అదంతా తమ ఓటు బ్యాంకేనని అధికార టీఎంసీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. ఆసక్తికరంగా మారిన బంగాల్ పోలింగ్ లెక్కలపై ప్రత్యేక కథనం.

'ఈ సారి ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయిలో 93 శాతం పోలింగ్‌ నమోదు'
బంగాల్‌ ఎన్నికల రణక్షేత్రంలో ఈసారి ఓటర్లు భారీగా కదంతొక్కారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 5.98 కోట్ల మంది ఓటు వేయగా, ఈసారి ఆ సంఖ్య 6.31 కోట్లకు చేరింది. ఎస్‌ఐఆర్‌ పేరుతో ఎన్నికల సంఘం లక్షలాది నకిలీ ఓట్లను తొలగించినప్పటికీ, రికార్డు స్థాయిలో 93 శాతం పోలింగ్‌ నమోదవ్వడం గమనార్హం. కేవలం నకిలీ ఓట్ల ఏరివేత వల్లే కాకుండా, వాస్తవ ఓటర్ల సంఖ్య కూడా భారీగా పెరిగింది. గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ కంటే టీఎంసీకి దాదాపు 60 లక్షల ఓట్లు ఎక్కువగా వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా వచ్చి చేరిన ఈ 34 లక్షల అదనపు ఓట్లు విజయావకాశాలను తారుమారు చేసే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

'జనం మార్పు కోరుకుంటున్నారు'
అయితే, పెరిగిన 34 లక్షల ఓట్లపై బీజేపీ పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంది. దాదాపు రెండున్నర లక్షల మంది కేంద్ర బలగాల మోహరింపుతో బంగాల్‌లో భయానక వాతావరణం తొలగిపోయిందని, స్వేచ్ఛగా ఓటు వేసే అవకాశం దక్కడంతోనే జనం భారీగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చారని కమలనాథులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇది కచ్చితంగా అధికార పార్టీకి వ్యతిరేక ఓటు అని, జనం మార్పు కోరుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో రెసిడెన్షియల్ సొసైటీల లోపలే పోలింగ్ బూత్‌లు ఏర్పాటు చేయడం కూడా ఓటింగ్ శాతం పెరగడానికి దోహదపడిందని, ఇది తమకు భారీగా కలిసొస్తుందని బీజేపీ అంచనా వేస్తోంది.

'34 లక్షల ఓట్లు ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియకు వ్యతిరేకంగా పడిన ఓట్లు'
మరోవైపు అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా ఈ అదనపు ఓట్లపై తనదైన శైలిలో వాదిస్తోంది. ఈ 34 లక్షల ఓట్లు ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియకు వ్యతిరేకంగా పడిన నిరసన ఓట్లుగా టీఎంసీ అభివర్ణిస్తోంది. ఎక్కడ తమ ఓటు గల్లంతవుతుందోనన్న భయంతో తమ ఓటు బ్యాంకు మొత్తం ఏకతాటిపైకి వచ్చిందని, ఇందులో ఆందోళన చెందాల్సిన పనేమీ లేదని టీఎంసీ నేతలు చెబుతున్నారు. ఇది తమకు అనుకూలంగా జరిగిన 'ఓట్ కన్సాలిడేషన్' అని వారు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇరు పార్టీలు తమదే విజయమంటున్న వేళ, అత్యంత కీలకమైన ఈ 34 లక్షల అదనపు ఓటర్లు ఎవరికి పట్టం కట్టారో తెలియాలంటే మే 4న వెలువడే ఫలితాల వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
BJP VS TMC IN BENGAL
BENGAL ELECTION RESULT DATE 2026
BENGAL EXIT POLLS
EXIT POLL FROM BENGAL ELECTION 2026

