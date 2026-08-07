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ఎండలో పార్క్ చేసినా బైక్ సీటు ఇక కూల్ కూల్- ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణ- రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డు

ఎండలో వేడెక్కే బైక్ సీటును చల్లబరిచే ప్రత్యేక సీట్ కవర్ అభివృద్ధి- కూలింగ్ సీట్ కవర్ రూపొందించిన బెళగావి ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్స్- 52 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలోనూ విజయవంతంగా పరీక్షించి కర్ణాటక రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డ్

Bike Seat Cooling Cover Invention
Bike Seat Cooling Cover Invention (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 10:45 PM IST

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Bike Seat Cooling Cover Invention : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు భానుడి ప్రతాపానికి వాహనదారులు అల్లాడిపోతుంటారు. ముఖ్యంగా మండుటెండలో నిలిపిన బైక్‌లపై కూర్చోవడం సవాలుగా మారుతుంది. ఆ ఎండ వేడికి బైక్ సీటు తీవ్రంగా వేడెక్కిపోవడమే కాకుండా, రోజూ బైక్‌లపై తిరిగి డెలివరీ బాయ్స్, ఉద్యోగులు, కూలీలు చర్మ వ్యాధుల బారిన కూడా పడుతుంటారు. ఈ సమస్యకు కర్ణాటక బెళగావికి (బెల్గాం) చెందిన కొందరు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు వినూత్న పరిష్కారం కనిపెట్టారు. ఎంతటి మండే ఎండలోనైనా బైక్ సీటును చల్లగా ఉంచే ప్రత్యేక సీట్ కూలింగ్ కవర్‌ను రూపొందించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.

బెళగావిలోని నాగనూరు రుద్రాక్షి మఠానికి చెందిన 'ఎస్‌.జి. బాలేకుంద్రి ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ (SGBIT)' మెకానికల్ విభాగం విద్యార్థులు శరత్ పద్మన్, శశాంక్ గుమ్మగోళ్, షీతల్ గొంధళి, ఉల్బత్ తునిస్సా మచ్చేకర్ కలిసి ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేశారు. ఇటీవల మండ్యలోని ఆదిచుంచనగిరి యూనివర్సిటీలో నిర్వహించిన 49వ స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఈ ప్రాజెక్టుకు రాష్ట్ర స్థాయి బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అవార్డ్ కూడా లభించడం విశేషం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల నుంచి వచ్చిన 475 ప్రాజెక్టుల్లో 21 మాత్రమే అవార్డులకు ఎంపికవగా, 'డిజైన్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ ఏ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ బైక్ సీట్స్ పార్క్డ్ అండర్ ది సన్' పేరుతో ప్రదర్శించిన ఈ ప్రాజెక్ట్ తొలి స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.

Bike Seat Cooling Cover Invention
ఎండలో వేడెక్కే బైక్ సీటును చల్లబరిచే ప్రత్యేక సీట్ కవర్ (ETV Bharat)

స్నేహితుడితో ప్రయాణమే ఈ ఆలోచనకు మూలం!
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆలోచన ఎలా వచ్చిందో విద్యార్థి శరత్ పద్మన్ వివరించారు. 'ఒకసారి నేను, నా స్నేహితుడు శశాంక్‌ కలిసి కలబురిగికి వెళ్లాం. అక్కడ తీవ్రమైన ఎండ వల్ల బైక్ సీటు బాగా వేడెక్కి కూర్చోలేకపోయాం. కలబురిగి, రాయచూరు, యాదగిరి, విజయపురతో పాటు మా బెళగావిలో కూడా ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుండటంతో దీనికి ఏదైనా పరిష్కారం చూపాలని నిర్ణయించుకున్నాం' అని తెలిపారు. ఈ ఆలోచనను తమ కాలేజీ ప్రొఫెసర్లు డాక్టర్ రాజేంద్ర గలగళి, డాక్టర్ అశోక్ హుళగబాళికి చెప్పగా వారు ప్రోత్సహించడంతో వారి గైడెన్స్‌లోనే విద్యార్థులు ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించారు. తొలి 2 ప్రయత్నాలు విఫలమైనప్పటికీ, మూడో ప్రయత్నంలో ఎట్టకేలకు విజయవంతమైన మోడల్‌ తయారుచేశారు.

Bike Seat Cooling Cover Invention
ఎండలో వేడెక్కే బైక్ సీటును చల్లబరిచే ప్రత్యేక సీట్ కవర్ (ETV Bharat)

52 డిగ్రీల ఎండలోనూ సక్సెస్- నెక్ట్స్ కార్లు, ట్రక్కులకు కూడా!
ఈ సీట్ కూలింగ్ కవర్‌ను ఏ బైక్‌కు అయినా సులభంగా అమర్చవచ్చని విద్యార్థులు తెలిపారు. ఇది బైక్ సీటు ఉష్ణోగ్రతను 10 నుంచి 12 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు తగ్గించగలదని, 52 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఎండలో కూడా పరీక్షించి విజయవంతమైన ఫలితాలు సాధించినట్లు వివరించారు. అంతడి వేడిలో కూడా సీటు చల్లబడిందని పేర్కొన్నారు. వివిధ రకాల బైక్‌లపై పరీక్షలు నిర్వహించగా మంచి ఫలితాలే వచ్చాయని స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఈ టెక్నాలజీకి పేటెంట్ పొందడమే కాకుండా కార్లు, ట్రక్కులు తదితర వాహనాల కోసం కూడా ఇలాంటి కూలింగ్ సీట్ కవర్లను అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు విద్యార్థులు వివరించారు. కొన్ని ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థలతో కూడా చర్చలు జరుపుతున్నామని, భవిష్యత్తులో వాహన తయారీ దశలోనే ఈ సిస్టమ్‌ను అమర్చే అవకాశాల్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

Bike Seat Cooling Cover Invention
బెళగావి ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్స్ (ETV Bharat)

విద్యార్థులపై ప్రశంసలు
మెకానికల్ డిపార్ట్‌మెంట్ హెడ్, ప్రాజెక్ట్ హెడ్ డాక్టర్ రాజేంద్ర గలగళి మాట్లాడుతూ- రోజూ లక్షలాది మంది ఎదుర్కొనే సమస్యకు తమ విద్యార్థులు గొప్ప పరిష్కారం అందించారని అన్నారు. ఈ ఆవిష్కరణ భవిష్యత్తులో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నాగనూరు రుద్రాక్షి మఠాధిపతి డాక్టర్ అల్లమ ప్రభు స్వామీజి కూడా విద్యార్థులపై ప్రశంసలు కురిపించారు. వేసవిలో బైక్‌లపై వెళ్లేవారు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రూపొందించిన ఈ సీట్ కవర్‌కు స్టేట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కౌన్సిల్ అవార్డు రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ యువ శాస్త్రవేత్తలు మరిన్ని వినూత్న ఆవిష్కరణలు చేసి దేశానికి పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు.

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