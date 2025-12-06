ETV Bharat / bharat

MLA Wife Works As Anganwadi Teacher
MLA Wife Works As Anganwadi Teacher (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
MLA Wife Works As Anganwadi Teacher : భర్త ఎమ్మెల్యే అయినా, ఓ మహిళ మాత్రం ఇప్పటికీ అంగన్​వాడీ టీచర్ ఉద్యోగాన్ని చేస్తున్నారు. గతంలో మాదిరిగానే ఉదయాన్ని అంగన్​వాడీ కేంద్రాన్ని తెరిచి, పిల్లలకు చదువును బోధిస్తున్నారు. అంతలా సింప్లిసిటీని ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ మహిళ ఎవరు? ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన అంగన్​వాడీ టీచర్ భర్త ఎవరు? ఏ పార్టీ తరఫున ఆయన గెలిచారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

సింపుల్ కపుల్
కర్ణాటకలోని ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే విఠల్ హలగేకర్ చాలా సింపుల్​గా ఉంటారు. టీచర్​గా పదవీ విరమణ చేసిన నాలుగు నెలలకే ఆయన ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. విఠల్ భార్య రుక్మిణి హలగేకర్ అంగన్​వాడీ టీచర్. తన భర్త ఎన్నికల్లో గెలిచి ఎమ్మెల్యే అయినా కూడా రుక్మిణి తన ఉద్యోగాన్ని వదులుకోలేదు. చిన్నపిల్లల భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో నిమగ్నమయ్యారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో భర్త పంచాయతీ సర్పంచ్ అయితేనే, ఆయన భార్య స్టేటస్ మారిపోతోంది. కానీ అందుకు రుక్మిణి భిన్నం. భర్త ఎమ్మెల్యే అయినా చిన్నారులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. రుక్మిణీ గత 33 ఏళ్లుగా ప్రీ-ప్రైమరీ స్కూల్ పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

MLA Wife Works As Anganwadi Teacher
కర్ణాటకలోని ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే విఠల్ హలగేకర్, ఆయన భార్య రుక్మిణి (ETV Bharat)

'వారిలోనే నా పిల్లలను చూసుకుంటాను'
తన భర్త ఎమ్మెల్యే అయినందుకు చాలా గర్వంగా, సంతోషంగా ఉందన్నారు రుక్మిణి. కానీ, తన భర్త పేరును దుర్వినియోగం చేయనన్నారు. "నేను నా ఉద్యోగం చేసుకుంటాను. నా భర్త ఎమ్మెల్యేగా ప్రజాసేవ చేస్తారు. చాలా మంది నా భర్త ఎమ్మెల్యే అయ్యారని అంగన్​వాడీ టీచర్ జాబ్ మానేయమని సలహా ఇచ్చారు. కానీ నేను వదల్లేదు. నాకు పిల్లలు లేరు. నేను నా పిల్లలను అంగన్​వాడీ పిల్లల్లో చూసుకుంటాను. నేను పదవీ విరమణ చేసే వరకు ఈ వృత్తిలోనే కొనసాగుతాను" అని రుక్మిణ తెలిపారు.

MLA Wife Works As Anganwadi Teacher
విద్యార్థులకు పాఠాలు నేర్పిస్తున్న రుక్మిణి (ETV Bharat)

"నేను టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్సు పూర్తి చేశాను. 1991లో వివాహం చేసుకున్నాను. 1992 నుంచి బాలవాడీ, అంగన్​వాడీ టీచర్​గా పనిచేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నా భర్త ఎమ్మెల్యే అయ్యారని నేను ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టలేను. అందరూ అంగన్​వాడీ టీచర్ల మాదిరిగానే నేను ఉదయం 9 గంటలకు కేంద్రానికి వెళ్తాను. పిల్లలకు ఆటలు ఆడిస్తాను. పాఠాలు బోధిస్తాను. భోజనం వడ్డిస్తాను. సాయంత్రం 4.30 గంటలకు ఇంటికి తిరిగి వస్తాను. భాగ్యలక్ష్మి, మాతృ వందనతో సహా ప్రతి ప్రభుత్వ పథకాన్ని ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను."
-రుక్మిణి, అంగన్ వాడీ టీచర్, ఎమ్మెల్యే భార్య

భర్త ప్రాణాలు కాపాడిన రుక్మిణి
ఎమ్మెల్యే విఠల్ హలగేకర్ గతంలో కిడ్నీ వైఫల్యంతో బాధపడ్డారు. దీంతో ఆయనకు కిడ్నీ మార్పిడి చేయాలని వైద్యులు సూచించారు. అప్పుడు తన కిడ్నీని దానం చేసి భర్త ప్రాణాలను కాపాడారు రుక్మిణి. ఇదే విషయంపై ఎమ్మెల్యే విఠల్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. "నా భార్య నాకు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చింది. నేను ఆమె రుణం తీర్చుకోలేను. నా భార్య తన కిడ్నీని ఇచ్చింది కాబట్టి నేను ఇంకా బతికున్నాను. ఈ రోజు ఎమ్మెల్యేగా మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాను. అధికారం ఎప్పటికీ శాశ్వతం కాదు. మనం పదవిలో ఉన్నంత కాలం ప్రజలకు మంచి చేయాలి. విఠల్ హలగేకర్ అనే పేరు శాశ్వతం కాదు. మనం ప్రజల కోసం చేసిన పనే శాశ్వతం" అని విఠల్ హలగేకర్ తెలిపారు.

MLA Wife Works As Anganwadi Teacher
అంగన్​వాడీ కేంద్రంలో రుక్మిణి (ETV Bharat)

విఠల్-రుక్మిణి దంపతులకు పిల్లలు లేరు. అయినా వారికి ఈ విషయం గురించి ఎటువంటి బాధ లేదు. ఇద్దరూ వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయులు. కాబట్టి విద్యార్థులనే తమ సొంత పిల్లలుగా భావిస్తారు. "తమ పిల్లల నుంచి చాలా మంది తల్లిదండ్రులు వేధింపులకు గురవుతారు. మాకు ఆ సమస్య లేదు. కానీ, మా తాలూకాలోని పిల్లలందరూ మావారే. వారికి సేవ చేయడంలో మేము సంతృప్తి చెందాం" అని విఠల్ పేర్కొన్నారు.

MLA Wife Works As Anganwadi Teacher
అంగన్​వాడీ కేంద్రంలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్న రుక్మిణి (ETV Bharat)

రెండో ప్రయత్నంలో ఎమ్మెల్యే
విఠల్ హలగేకర్ బీఈడీ పూర్తి చేశారు. ఖానాపూర్ తాలూకాలోని గిర్లగుంజి గ్రామంలోని శ్రీ మహాలక్ష్మి విద్యా సంస్థలకు చెందిన ఎయిడెడ్ హైస్కూల్లో టీచర్​గా పనిచేశారు. 2023 జనవరిలో ప్రధానోపాధ్యాయుడి హోదాలో రిటైర్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత 2023 మేలో జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ తరఫున ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో గెలిచారు. 2018లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా విఠల్ పోటీచేయగా, అంజలి నింబాల్కర్ చేతిలో 5,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. రెండో ప్రయత్నంలో ఎమ్మెల్యేగా జయకేతనం ఎగురవేశారు.

