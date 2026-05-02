భారతీయ సంస్కృతిని చాటిచెప్పేందుకు బాలిక కృషి- 38 పద్యాలతో బుక్ రచన- చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేక రైమ్స్!
చిన్న వయసులోనే సాహిత్య రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన కర్ణాటకకు చెందిన బాలిక- దేశ సంస్కృతిని చిన్నారులకు తెలియజేసేందుకు పద్యాలు- ఈ బుక్ను రిలీజ్ చేసిన చేతన్ భగత్
Published : May 2, 2026 at 6:36 PM IST
Belagavi Girl Poetry Collection : ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది పిల్లలు ఆన్లైన్ గేమ్స్, సోషల్ మీడియా రీల్స్ చూస్తూ ఎక్కువ సమయం గడిపేస్తున్నారు. అలాగే మొబైల్ ఫోన్లకు బానిసైపోతున్నారు. అలాంటిది కర్ణాటకకు చెందిన 12 ఏళ్ల బాలిక భారతీయ సంస్కృతిని చాటిచెప్పే బాల గేయాలతో (పద్యాలు) కూడిన కవితా సంపుటిని రూపొందించి అందరి ప్రశంసలను అందుకుంది. ఈ పద్యాల ఆంగ్ల పుస్తకాన్ని ఇటీవలే ప్రముఖ రచయిత చేతన్ భగత్ ఆవిష్కరించారు.
చిన్న వయసులోనే సాహిత్య ప్రపంచంలోకి
బెళగావి జిల్లాలోని ద్వారక ప్రాంతానికి చెందిన లావణ్య పృథ్వీరాజ్ కమ్మర బిర్లా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఆరో తరగతి చదివింది. ఈమె తండ్రి బిల్డర్, డెవలపర్. తల్లి గృహిణి. అయితే లావణ్య చిన్న వయసులోనే సాహిత్య ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టింది. భారతీయ సంస్కృతి, వీరులు, మహిళలు, అనేక మంది మహనీయుల వ్యక్తిత్వాల ఆధారంగా బాల గేయాలను కూర్చింది. ఈ పద్యాల సంకలనానికి 'ది షాడో ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ అండ్ ఇమోజినేష్- రైమ్స్ ఫ్రమ్ బెళగావి టు భారత్' అనే పేరు పెట్టింది. ఏప్రిల్ 18న ముంబయిలో ఈ పుస్తకాన్ని చేతన్ భగత్ ఆవిష్కరించారు. ఈ క్రమంలో లావణ్య చేసిన కృషిని ప్రశంసించారు.
చిన్నారులకు దేశ సంస్కృతి తెలియజేసేందుకు కృషి
ప్రీ ప్రైమరీ దశలో పిల్లలకు 'ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్', 'జాక్ అండ్ జిల్' వంటి పాశ్చాత్య ఆధారిత పద్యాలను నేర్పించడం సాధారణమేనని లావణ్య చెప్పింది. అయితే మన దేశ పిల్లలకు భారతీయ సంస్కృతి, విలువలు, వీరుల గురించి పరిచయం చేయాలని అభిప్రాయపడింది. మన సొంత బాల గేయాల ద్వారా పిల్లలకు భారతదేశ చరిత్ర గురించి తెలియజేయాలనే లక్ష్యంతో తాను ఈ పుస్తకాన్ని రచించానని పేర్కొంది. తాను రాసిన బాల గేయాలతో కూడిన కవితా సంపుటి గురించి ఈటీవీ భారత్కు లావణ్య నిశితంగా వివరించింది.
"నేను రచించిన పుస్తకంలో మొత్తం 38 పద్యాలు ఉన్నాయి. కిత్తూరు రాణి చెన్నమ్మ, భగత్ సింగ్, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్, కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా వంటి వీరులపై రాసిన సరళమైన పద్యాలు ఉన్నాయి. మతపరమైన అంశాలకు సంబంధించి శివుడు, కృష్ణుడు, రాముడు, హనుమంతుడు, ఇతర దైవశక్తులపై, మాజీ ప్రధానులు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ వంటివారిపై కూడా పద్యాలు రాశాను. మన దేశంలో విజ్ఞానశాస్త్రం, సాంకేతికత సాధించిన విజయాల గురించి కూడా రాసుకొచ్చాను. ముఖ్యంగా 'చోటా భీమ్', 'బ్రహ్మోస్' క్షిపణి వంటి అంశాలపై కూడా నేను బుక్లో రాశాను. కుటుంబ సంబంధాల విలువను తెలియజేస్తూ 'మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ' అనే ఆదర్శానికి అనుగుణంగా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, పెద్దల ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పే పద్యాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. అదే విధంగా, బెళగావి గొప్ప సంస్కృతి, వారసత్వం, అమరవీరుల గురించి తెలియజేసే ప్రత్యేక పద్యాలను కూడా ఈ పుస్తకంలో పొందుపరిచాను. నేను చేతన్ భగత్, సుధామూర్తి రాసిన కొన్ని పుస్తకాలు చదివాను. నేను వారి రచనలతో ప్రభావితమయ్యాను. కవిత్వం రాయడం నా అభిరుచి. నేను పెద్దయ్యాక మా నాన్నగారి బిల్డర్ వృత్తిని చేపట్టాలనుకుంటున్నాను" అని లావణ్య తెలిపింది.
అండగా కుటుంబ సభ్యులు
చిన్నతనంలో తన తల్లి కథలు, దేశ చరిత్ర చెప్పేదని లావణ్య వెల్లడించింది. అప్పుడు తాను హనుమంతుడు, భగత్ సింగ్ వంటి మన వీరుల గురించి పద్యాలు, కవితలు ఎందుకు లేవని తన తల్లికి అడిగానని చెప్పింది. తనకు రచన విషయంలో తల్లిదండ్రులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు అండగా నిలిచారని చెప్పింది. తన తొలి రచనను ప్రముఖ రతయిత చేతన్ భగత్ విడుదల చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని పేర్కొంది. చేతన్ భగత్ తనను అభినందించి, ఆశీర్వదించిన తీరును తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని చెప్పుకొచ్చింది.
తాను రాసిన పద్యాలను నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ, ఒకటో తరగతి పిల్లలు చదవాలన్నది తన కుమార్తె లావణ్య కోరిక అని ఆమె తల్లి తిలోత్తమ తెలిపారు. తన కుమార్తె పద్యాలను అద్భుతంగా రాసిందని పేర్కొన్నారు. లావణ్య సాధించిన ఈ ఘనత పట్ల తాము చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని వెల్లడించారు. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది పిల్లలు మొబైల్ గేమ్లకు బానిసైపోతున్నారని ఆవేదన వక్తం చేశారు. తన కూతురు లావణ్య అవసరాల కోసం మాత్రమే ఫోన్ను వాడుతుందని స్పష్టం చేశారు.
