బేకల్ కోటలో చారిత్రక మ్యూజియం- తవ్వకాల్లో బయటపడ్డ టిప్పు సుల్తాన్ కాలం నాటి నాణేలు, ఆభరణాలు ప్రదర్శనకు!
కేరళ బేకల్ కోటలో పురాతన నాణేలు, ఆభరణాలు, ఆయుధాలు, మట్టి వస్తువులు సహా తవ్వకాల్లో బయటపడ్డ చారిత్రక సంపదను ప్రదర్శించేందుకు కొత్త మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 10:10 PM IST
Tipu Sultan Mint Coins Bekal Fort : కేరళలోని చారిత్రక బేకల్ కోటలో కొత్త మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పురావస్తు తవ్వకాల్లో బయటపడ్డ పురాతన ఆభరణాలు, ఆయుధాలు, నాణేలు, ఇతర అరుదైన వస్తువులను ఈ మ్యూజియంలో ప్రదర్శించనున్నారు. 2000-01 కాలంలో జరిగిన తవ్వకాల్లో బయటపడిన ఈ చారిత్రక వస్తువులకు, అరుదైన కళాఖండాలకు ఇప్పటివరకు శాశ్వత ప్రదర్శన వేదిక లేదు. కొత్త మ్యూజియం అందుబాటులోకి వస్తే కోటను సందర్శించే పర్యటకులు, చరిత్రపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి వాటిని చూసే అవకాశం ఉంటుంది.
కోటలోనే ఉన్న ఒక హెరిటేజ్ బంగ్లాలో ఈ మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు ప్రతిపాదించారు. ప్రస్తుతం ఈ భవనం బేకల్ రిసార్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అధీనంలో ఉంది. అయితే ఇది రాష్ట్ర పురావస్తు శాఖకు చెందిన ఆస్తి కావడంతో తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. భవనం అప్పగించిన వెంటనే మ్యూజియం ఏర్పాటుకు సంబంధించిన తదుపరి పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ భవనం ఏఎస్ఐ (భారత పురావస్తు శాఖ) రక్షిత చారిత్రక కట్టడం పరిధిలో ఉండటంతో ఇక్కడ కొత్త నిర్మాణాలకు అనుమతి లేదు. అందుకే ఇప్పటికే ఉన్న ప్రభుత్వ భవనాన్ని మ్యూజియం ఏర్పాటు కోసం తగిన విధంగా మార్చుకొని వినియోగించుకోవడమే సరైనదిగా భావిస్తున్నారు. అక్కడ లభించిన శాసనం ప్రకరాం 1909లో బేకల్ కోటలోని ఈ భవనాన్ని నిర్మించారు.
తవ్వకాల్లో బయటపడ్డ 2 వేలకుపైగా వస్తువులు
సుమారు 400 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన కోటలో చారిత్రక ప్రాధాన్యం, నిర్మాణాల పరిణామం, వివిధ పాలకుల కాలాల్లో దీని వినియోగాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఏఎస్ఐ 2000-01 వరకు విస్తృతంగా తవ్వకాలు, సర్వేలు నిర్వహించింది. ఈ పరిశోధనల్లో ప్యాలెస్ చరిత్ర బయటపడింది. ఇంకా దర్బార్ హాల్, ఆలయ ప్రాంతం, టిప్పు సుల్తాన్ లేదా మైసూర్ రాజవంశ కాలానికి చెందినదిగా భావిస్తున్న నాణేల తయారీ కేంద్రం (మింట్) బయటపడ్డాయి. ఈ తవ్వకాల్లో మొత్తం 2 వేలకుపైగా పురాతన వస్తువులు లభ్యమయ్యాయి. వాటిలో అరుదైన నాణేలు, లోహ వస్తువులు, కాల్చిన మట్టితో చేసిన ముద్రలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఎక్కువ భాగం టిప్పు సుల్తాన్ కాలానికి చెందినవిగా గుర్తించారు.
బేకల్ కోటలో జరిగిన తవ్వకాల్లో ముఖ్యంగా నాణేల తయారీకి సంబంధించిన ఆధారాలు లభించాయి. టిప్పు సుల్తాన్ కాలానికి చెందినవిగా భావిస్తున్న దాదాపు 300 నాణేలు, నాణేల్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించిన అచ్చులు బయటపడ్డాయి. ఈ రాగి నాణేలు వేర్వేరు పరిమాణాల్లో ఉన్నాయి. వాటిపై పర్షియన్ లిపిలో శాసనాలు కనిపించాయి. నాణేల తయారీకి ఉపయోగించిన రెండు మట్టి, రాగి అచ్చులు, వెండి నాణేలు, నాణేల తయారీ కోసం సిద్ధం చేసిన అనేక రాగి ముక్కలు కూడా లభించాయి.
వీటితో పాటుగా సంప్రదాయ నిర్మాణశైలిలో ఉన్న నివాస భవనం, పొయ్యిలతో ఉన్న వంటగది, గ్రానైట్తో తయారు చేసిన సంప్రదాయ రుబ్బురోలు కూడా తవ్వకాల్లో బయటపడ్డాయి. రెండు బావుల మధ్య ఇంటిని మింట్ పర్యవేక్షకుడి నివాసంగా, చుట్టుపక్కల ఇళ్లను అక్కడ పనిచేసే కార్మికుల నివాసాలుగా పురావస్తు శాఖ నిపుణులు అంచనా వేశారు. ఇంకా గాజులు, మట్టి పాత్రల ముక్కలు, పూజా కార్యక్రమాల్లో ఉపయోగించే మట్టి బొమ్మలు, బంగారు ఆభరణాలు కూడా లభించాయి. ఈ పురాతన వస్తువులను ప్రస్తుతం త్రిస్సూర్ ఏఎస్ఐ అధీనంలో భద్రపరిచారు. వీటిని బేకల్ కోటలో ఏర్పాటు చేయనున్న మ్యూజియంలో ప్రదర్శించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
బేకల్ కోటకు 400 ఏళ్ల చరిత్ర
అరేబియా సముద్రంలోకి చొచ్చుకెళ్లిన ఎత్తైన భూభాగంపై సుమారు 40 ఎకరాల్లో ఈ బేకల్ కోట విస్తరించి ఉంది. కేరళలో ఇప్పటికీ మిగిలి ఉన్న పురాతన కోటల్లో ఇదే అతిపెద్దదిగా గుర్తింపు పొందింది. ఇక్కేరి రాజవంశానికి చెందిన శివప్ప నాయకుడు 1625-1670 కాలంలో ఈ కోటను నిర్మించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. పల్లిక్కర గ్రామ పరిధిలో ఉన్న ఈ కోట తాళం చెవి ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇక్కేరి, మైసూరు రాజవంశాలతో పాటు ఈ ప్రాంతానికి కదంబ రాజవంశం, తర్వాత బ్రిటిషన్ పాలనతోనూ సంబంధం కలిగి ఉంది. ఇప్పుడు కొత్త మ్యూజియం ఏర్పాటుతో తవ్వకాల్లో బయటపడ్డ చారిత్రక వస్తువులను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే కాకుండా, బేకల్ కోటను సందర్శించే పర్యటకులకు ఆ ప్రాంత చరిత్రను మరింత దగ్గరగా తెలుసుకునే అవకాశం కలగనుంది.
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