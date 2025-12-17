Telangana Panchayat Elections Results2025

రాష్ట్రపతిగా వాజ్‌పేయీ, ప్రధానిగా అడ్వాణీ? BJP ఫస్ట్ ప్లాన్ ఇదే! కానీ ఆయన తిరస్కరించారెందుకు?

అశోక్ టాండన్​ బుక్​ 'అటల్ సంస్మరణ' రిలీజ్​- వెలుగులోకి వచ్చిన మాజీ ప్రధాని, దివంగత అటల్ బిహారా వాజ్​పేయీ గురించిన ఆసక్తికర విషయాలు

Atal Bihari Vajpayee & LK Advani
Atal Bihari Vajpayee & LK Advani (Getty Images & ANI)
Published : December 17, 2025 at 12:32 PM IST

BJP Floated Name For Prez : మాజీ భారత ప్రధాని, బీజేపీ దిగ్గజ నేత, దివంగత అటల్​ బిహారీ వాజ్​పేయూ గురించి తాజాగా ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. '2002లో ఏపీజే అబ్దుల్​ కలాం పేరును ఖరారు చేయడానికంటే ముందు, వాజ్​పేయీని రాష్ట్రపతిని చేయాలని, లాల్​కృష్ణ అడ్వాణీకి ప్రధానమంత్రి బాధ్యతలు అప్పగించాలని బీజేపీ భావించింది. అయితే ఈ ప్రతిపాదనను వాజ్​పేయీ సున్నితంగా తిరస్కరించారు. వాజ్​పేయీ మీడియా సలహాదారుగా పనిచేసిన అశోక్ టాండన్ స్వయంగా రాసి రిలీజ్​ చేసిన 'అటల్​ సంస్మరణ'​ పుస్తకంలో ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయి.

ఎందుకు వద్దన్నారు?
అశోక్ టాండన్ రాసిన పుస్తకం ప్రకారం, 'అప్పటికి కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. కనుక వాజ్​పేయీని రాష్ట్రపతి చేయడం సులువే. కానీ కేవలం మెజారిటీ ఉందన్న కారణంతో ఒక జననేతను రాష్ట్రపతిని చేయడం భారత పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యానకి మంచిది కాదని, అది తప్పుడు సంప్రదాయానికి దారితీస్తుందని వాజ్​పేయీ స్పష్టం చేశారు.'

ఆశ్యర్యపోయిన సోనియా
"రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎంపికపై ఏకాభిప్రాయం కోసం వాజ్​పేయీ కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలైన సోనియా గాంధీ, ప్రణబ్​ ముఖర్జీ, డాక్టర్​ మన్మోహన్ సింగ్​లతో సమావేశమయ్యారు. ఎన్​డీఏ తరఫున రాష్ట్రపతి పదవికి అబ్దుల్​ కలాం పేరును ప్రతిపాదించారు. దీనితో ఒక్కసారిగా కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. "మీ ఎంపిక మమ్మల్ని నిజంగా ఆశ్యర్యపరిచింది. కలాంను వ్యతిరేకించే అవకాశం మాకు లేదు. కానీ చర్చించి నిర్ణయం చెబుతాం" అని అన్నారని అశోక్ టాండన్​ తన పుస్తకంలో రాశారు.

పార్లమెంట్​పై దాడి- సోనియా ఫోన్
"2001 డిసెంబర్ 13న పార్లమెంట్​పై ఉగ్రదాడి జరిగింది. ఆ సమయంలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న సోనియా గాంధీ నేరుగా వాజ్​పేయీకి ఫోన్ చేశారు. క్షేమ సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అప్పుడు వాజ్​పేయీ, 'నేను క్షేమంగానే ఉన్నాను. మీరు పార్లమెంట్​లో ఉన్నారేమోనని ఆందోళన చెందాను. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి' అని సోనియాతో అన్నారు" అని అశోక్​ టాండన్ తన పుస్తకంలో ఆనాటి సంగతులను విశదీకరించారు.

అటల్​-అడ్వాణీ బంధం
"విధానపరమైన అంశాల్లో అటల్​, అడ్వాణీల మధ్య విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, వారి మధ్యగల వ్యక్తిగత సంబంధాలు మాత్రం ఎప్పుడూ దెబ్బతినలేదు. అడ్వాణీ ఎప్పుడూ వాజ్​పేయీ 'మా నాయకుడు' అని అనేవారు, మరోవైపు వాజ్​పేయీ, అడ్వాణీని తన 'నమ్మకమైన సహచరుడు'గా పరిగణించేవారు" అని అశోక్​ టాండన్​ పేర్కొన్నారు.

