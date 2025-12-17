రాష్ట్రపతిగా వాజ్పేయీ, ప్రధానిగా అడ్వాణీ? BJP ఫస్ట్ ప్లాన్ ఇదే! కానీ ఆయన తిరస్కరించారెందుకు?
అశోక్ టాండన్ బుక్ 'అటల్ సంస్మరణ' రిలీజ్- వెలుగులోకి వచ్చిన మాజీ ప్రధాని, దివంగత అటల్ బిహారా వాజ్పేయీ గురించిన ఆసక్తికర విషయాలు
Published : December 17, 2025 at 12:32 PM IST
BJP Floated Name For Prez : మాజీ భారత ప్రధాని, బీజేపీ దిగ్గజ నేత, దివంగత అటల్ బిహారీ వాజ్పేయూ గురించి తాజాగా ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. '2002లో ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం పేరును ఖరారు చేయడానికంటే ముందు, వాజ్పేయీని రాష్ట్రపతిని చేయాలని, లాల్కృష్ణ అడ్వాణీకి ప్రధానమంత్రి బాధ్యతలు అప్పగించాలని బీజేపీ భావించింది. అయితే ఈ ప్రతిపాదనను వాజ్పేయీ సున్నితంగా తిరస్కరించారు. వాజ్పేయీ మీడియా సలహాదారుగా పనిచేసిన అశోక్ టాండన్ స్వయంగా రాసి రిలీజ్ చేసిన 'అటల్ సంస్మరణ' పుస్తకంలో ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయి.
ఎందుకు వద్దన్నారు?
అశోక్ టాండన్ రాసిన పుస్తకం ప్రకారం, 'అప్పటికి కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. కనుక వాజ్పేయీని రాష్ట్రపతి చేయడం సులువే. కానీ కేవలం మెజారిటీ ఉందన్న కారణంతో ఒక జననేతను రాష్ట్రపతిని చేయడం భారత పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యానకి మంచిది కాదని, అది తప్పుడు సంప్రదాయానికి దారితీస్తుందని వాజ్పేయీ స్పష్టం చేశారు.'
ఆశ్యర్యపోయిన సోనియా
"రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఎంపికపై ఏకాభిప్రాయం కోసం వాజ్పేయీ కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలైన సోనియా గాంధీ, ప్రణబ్ ముఖర్జీ, డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్లతో సమావేశమయ్యారు. ఎన్డీఏ తరఫున రాష్ట్రపతి పదవికి అబ్దుల్ కలాం పేరును ప్రతిపాదించారు. దీనితో ఒక్కసారిగా కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. "మీ ఎంపిక మమ్మల్ని నిజంగా ఆశ్యర్యపరిచింది. కలాంను వ్యతిరేకించే అవకాశం మాకు లేదు. కానీ చర్చించి నిర్ణయం చెబుతాం" అని అన్నారని అశోక్ టాండన్ తన పుస్తకంలో రాశారు.
పార్లమెంట్పై దాడి- సోనియా ఫోన్
"2001 డిసెంబర్ 13న పార్లమెంట్పై ఉగ్రదాడి జరిగింది. ఆ సమయంలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న సోనియా గాంధీ నేరుగా వాజ్పేయీకి ఫోన్ చేశారు. క్షేమ సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అప్పుడు వాజ్పేయీ, 'నేను క్షేమంగానే ఉన్నాను. మీరు పార్లమెంట్లో ఉన్నారేమోనని ఆందోళన చెందాను. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి' అని సోనియాతో అన్నారు" అని అశోక్ టాండన్ తన పుస్తకంలో ఆనాటి సంగతులను విశదీకరించారు.
అటల్-అడ్వాణీ బంధం
"విధానపరమైన అంశాల్లో అటల్, అడ్వాణీల మధ్య విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, వారి మధ్యగల వ్యక్తిగత సంబంధాలు మాత్రం ఎప్పుడూ దెబ్బతినలేదు. అడ్వాణీ ఎప్పుడూ వాజ్పేయీ 'మా నాయకుడు' అని అనేవారు, మరోవైపు వాజ్పేయీ, అడ్వాణీని తన 'నమ్మకమైన సహచరుడు'గా పరిగణించేవారు" అని అశోక్ టాండన్ పేర్కొన్నారు.