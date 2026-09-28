ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థి కేసు: 'పరీక్షలో కాపీ కొట్టకుండా ఉండాల్సింది'- ఫ్రెండ్ వద్ద సాహిల్ విచారం
ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థి సాహిల్ వాకడే ఆత్మహత్య కేసులో పోలీసులు కీలక విషయాలు- కుమారుడి మృతికి కారకులైన వారిని శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సాహిల్ తల్లిదండ్రులు ముంబయిలోని ఆజాద్ మైదానంలో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష
Published : September 28, 2026 at 6:13 PM IST
IIT Bombay Student Suicide : ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థి సాహిల్ వాకడే ఆత్మహత్య కేసులో పోలీసులు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఆత్మహత్యకు ముందు సాహిల్ తన స్నేహితులకు పలుమార్లు ఫోన్ చేసినట్లు తెలిపారు. పరీక్షలో కాపీ కొట్టకుండా ఉండాల్సిందని సాహిల్ ఓ స్నేహితురాలి వద్ద విచారం వ్యక్తం చేసినట్లు చెప్పారు. ఈ కేసులో సాహిల్ స్నేహితులు, ఫ్యాకల్టీ, హాస్టల్ సిబ్బంది సహా 25 మందికి పైగా వ్యక్తుల వాంగ్మూలాలను పోలీసులు రికార్డు చేశారు. సాహిల్ ఐఫోన్ డేటాను రికవరీ చేసేందుకు ఫోన్ను ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లేబొరేటరీకి పంపారు. స్థానిక ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు ఆ పరికరాన్ని అన్లాక్ చేయలేకపోతే, యాపిల్ సంస్థ నుంచి నేరుగా సహాయం కోరవచ్చని అధికారులు సూచించారు. సంబంధిత ఖాతా సమాచారాన్ని పంచుకోవాలని వాట్సాప్ను అధికారికంగా అభ్యర్థించారు. సీన్ రీకన్స్ట్రకషన్లో క్యాంపస్ నుంచి సేకరించిన CCTV ఫుటేజీతో పాటు డిజిటల్ సాక్ష్యాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. కోర్టులో సాక్ష్యంగా చూసేందుకు 'ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టం' కింద ధ్రువీకరణ కోసం ఆ CCTV ఫుటేజీని ప్రయోగశాలకు పంపారు.
"ఇప్పటివరకు IIT బాంబే విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, హాస్టల్ సిబ్బందితో సహా 25 మందికి పైగా వ్యక్తుల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశారు. పరీక్షకు, ఆ సాయంత్రం హాస్టల్ గదిలో అతడు మరణించడానికి మధ్య ఉన్న సమయంలో సాహిల్ నుంచి ఫోన్ కాల్స్ అందుకున్న స్నేహితులను కూడా విచారించాం. సాహిల్ ఒక స్నేహితురాలితో మాట్లాడుతూ మిడ్-సెమిస్టర్ పరీక్షలో తన తీరు పట్ల పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. థర్మోడైనమిక్స్ పేపర్ సమయంలో తాను తప్పు చేశానని ఆమెతో చెప్పాడు."
--పోలీసులు
మరోవైపు, తన కుమారుడిని ప్రొఫెసర్ సూర్యనారాయణ దూళ్ల కులం పేరుతో దూషించారని సాహిల్ తండ్రి చేసిన ఫిర్యాదుపైనా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. త్వరలోనే ప్రొఫెసర్ స్టేట్మెంట్ను కూడా రికార్డు చేయనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వాంగ్మూలాలు, సాంకేతిక సాక్ష్యాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నామని, అందుకే ప్రొఫెసర్ దూళ్ల వాంగ్మూలాన్ని ఇంకా నమోదు చేయాల్సి ఉందన్నారు. ఇప్పటికే పొఫెసర్ సూర్యనారాయణను ఐఐటీ బాంబే యంత్రాంగం సెలవులపై పంపింది.
ఆజాద్ మైదానంలో తల్లిదండ్రుల ఆమరణ నిరాహార దీక్ష
ఇదిలా ఉండగా, తన కుమారుడి మృతికి కారకులైన వారిని శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సాహిల్ తల్లిదండ్రులు ముంబయిలోని ఆజాద్ మైదానంలో ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు కూర్చున్నారు. తన కుమారుడికి న్యాయం జరిగి, బాధ్యులైన వారికి శిక్ష పడే వరకు తన నిరసనను కొనసాగిస్తానని రవీంద్ర వాకోడే స్పష్టం చేశారు. "నన్ను అరెస్టు చేసినా సరే, నాకు పర్వాలేదు. నా కుమారుడికి రాజ్యాంగబద్ధంగా న్యాయం జరగాలి. ఇది ఛత్రపతి శివాజీ, ఫూలే, షాహు, అంబేడ్కర్లు పుట్టిన రాష్ట్రం. నేను ఆజాద్ మైదాన్లో నిరసనకు దిగుతాను. న్యాయం కోసం నా పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తాను." అని సాహిల్ తండ్రి రవీంద్ర వాకోడే అన్నారు.
VIDEO | Mumbai: Congress MP Varsha Gaikwad visits Azad Maidan to meet the father of IIT Bombay student Sahil Wakode, who began a sit-in protest demanding action against those responsible for his son's death.— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2026
Congress MP Varsha Gaikwad says, "Questions are constantly being raised… pic.twitter.com/PHOcMEgNmF
ఈ నెల 18న మిడ్-సెమిస్టర్ పరీక్షలో సాహిల్ చాట్జీపీటీ వాడుతూ పట్టుబడ్డాడు. తర్వాత అతడు తన హాస్టల్ గదికి వెళ్లి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన అప్పట్లో వివాదానికి దారి తీయగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కేసును ముంబయి క్రైం బ్రాంచ్కు అప్పగించింది. అటు సాహిల్ మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై విచారణ జరిపేందుకు IIT బాంబే బోర్డు ఇప్పటికే 10 మంది సభ్యులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అయితే, విచారణ కమిటీని పునర్వ్యవస్థీకరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ IIT బాంబే విద్యార్థులు శుక్రవారం రాత్రి కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన (క్యాండిల్ లైట్ మార్చ్) నిర్వహించారు. ప్రస్తుత కమిటీలోని కొందరు సభ్యులు దుల్లాకు మద్దతు తెలిపారని వారు ఆరోపించారు.
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