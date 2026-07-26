కార్గిల్ వార్కు టర్నింగ్ పాయింట్ 'టోలోలింగ్': అప్పటి కఠిన పరిస్థితులను షేర్ చేసుకున్న యుద్ధవీరుడు ఖుషాల్ ఠాకూర్
నేడు కార్గిల్ విజయ్ దివస్- ఈ సందర్భంగా అప్పటి పరిస్థితులను పంచుకున్న యుద్ధవీరుడు ఖుషాల్ ఠాకూర్- కార్గిల్ యుద్ధ గమనాన్ని మార్చిన నిర్ణయాత్మక మలుపుగా టోలోలింగ్ యుద్ధం నిలిచిందని వెల్లడి
Published : July 26, 2026 at 9:48 AM IST
Kargil Vijay Diwas 2026 : కార్గిల్ యుద్ధంలో పాకిస్థాన్కు చెందిన దురాక్రమణదారుల్ని భారతీయ బలగాలు తరిమికొట్టి నేటికి (జులై 26) 27 ఏళ్లు అవుతోంది. తమ ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి దేశ సరిహద్దులను రక్షించిన అమరవీరుల బలిదానాలను ఈ రోజు యావత్ దేశం స్మరించుకుంటోంది. అయితే కార్గిల్ యుద్ధం కోసం చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ విజయ్' సమయంలో దేశం ఎదుర్కొన్న అత్యంత కఠినమైన దశను కార్గిల్ యుద్ధ వీరుడు బ్రిగేడియర్ (రిటైర్డ్) ఖుషాల్ ఠాకూర్ వివరించారు. ఈ క్రమంలో టోలోలింగ్ ఘట్టాన్ని 'ఆపరేషన్ విజయ్'లో అత్యంత కఠినమైన దశగా పేర్కొన్నారు. 'టోలోలింగ్ వార్' కార్గిల్ యుద్ధ గమనాన్ని మార్చిన టర్నింగ్ పాయింట్గా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు. కార్గిల్ విజయ్ దివస్ సందర్భంగా ప్రముఖ వార్తా సంస్థకు కార్గిల్ యుద్ధ వీరుడు బ్రిగేడియర్ (రిటైర్డ్) ఖుషాల్ ఠాకూర్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. అందులో యుద్ధానికి సంబంధించిన పలు విషయాలను పంచుకున్నారు.
కార్గిల్ వార్ ప్రారంభాన్ని బ్రిగేడియర్ (రిటైర్డ్) ఖుషాల్ ఠాకూర్ గుర్తుచేసుకున్నారు. మొదట్లో టోలోలింగ్ పాయింట్ వద్దకు ఉగ్రవాదులు చొరబడినట్లుగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రతిఘటన తీవ్రత కారణంగా అందులో పాక్ దళాలు ఉన్నట్లు తమకు అర్థమైందని అన్నారు. టోలోలింగ్ శిఖరాన్ని భారత సైన్యం త్వరగా తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవాలని కేంద్రం ఆశించిన నేపథ్యంలో అప్పట్లో 18 గ్రెనేడియర్స్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్గా ఉన్న తన భుజాలపై అపారమైన బాధ్యత ఉండేదన్నారు. కశ్మీర్ నుంచి బయలుదేరి వెంటనే తాను ద్రాస్కు చేరుకున్నానని తెలిపారు. నాలుగైదు రోజుల భీకర పోరాటం తర్వాత ఇది కేవలం కొద్దిమంది మిలిటెంట్లు పని కాదని గ్రహించామని చెప్పారు. అలాగే టోలోలింగ్ శిఖరంపై పాకిస్థాన్ తమ దేశ సైనిక సిబ్బందితో పాటు నార్తర్న్ లైట్ ఇన్ఫాంట్రీ దళాలను కూడా మోహరించిందని వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో అనేక హెలికాప్టర్లను కూల్చివేసే స్టింగర్ క్షిపణులతో సహా పాక్ అనేక భారీ ఆయుధాలు ఉపయోగించిందన్నారు. అప్పుడే తాము ఒక పూర్తిస్థాయి సైనిక శక్తితో పోరాడుతున్నామనే విషయాన్ని స్పష్టంగా గుర్తించామని వివరించారు.
'ఆదిలో పాక్దే ఆధిపత్యం'
"టోలోలింగ్ యుద్ధ ప్రారంభంలో పాకిస్థానే స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని కనబర్చింది. ఎందుకంటే వారు ఎత్తైన ప్రదేశాలను ఆక్రమించుకుని తమ స్థానాలను చాలా ముందుగానే సిద్ధం చేసుకున్నారు. కానీ టోలోలింగ్ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత పాకిస్థాన్ దళాల మనోధైర్యం దెబ్బతింది. భారత సైన్యం ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. అప్పటి నుంచి ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా శిఖరాలను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుని కార్గిల్ వార్లో భారత్ విజయం సాధించింది. టోలోలింగ్ యుద్ధ విజయం కార్గిల్ యుద్ధ గమనాన్ని మార్చివేసింది. 16,000 అడుగుల ఎత్తైన టోటోలింగ్ శిఖరం ఎక్కి యుద్ధం చేయడం చాలా సవాల్గా భారత సైన్యానికి మారింది. పటిష్టమైన స్థావరాల నుంచి నిరంతరం శత్రువుల కాల్పులు జరిపారు. అయినప్పటికీ భారత సైనికులు ఒక్కొక్కరు దాదాపు 25 కిలోగ్రాముల పరికరాలను మోసుకుని శిఖరంపైకి వెళ్లారు." అని ఖుషాల్ ఠాకూర్ పేర్కొన్నారు.
యువత దేశ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి : ఖుషాల్ ఠాకూర్
కార్గిల్ యుద్ధ సమయంలో తాను చూసిన దేశ సైనికుల ధైర్యం, శౌర్యం, స్ఫూర్తి ఈనాటికీ కొనసాగుతున్నాయని బ్రిగేడియర్ (రిటైర్డ్) ఖుషాల్ ఠాకూర్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాక్పై భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో కూడా దేశ సైనికులు అదే స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించారని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఇండియన్ ఆర్మీ చాలా మెరుగైన ఆయుధాలను కలిగి ఉందన్నారు. దేశ ప్రయోజనాలకే అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని యువతకు పిలుపునిచ్చారు. యువత సాయుధ దళాల్లో చేరాలని కోరారు. ప్రతిభ ఉంటే సైనికుడిగా లేదా అధికారిగా మారకుండా యువతను ఎవరూ అడ్డుకోలేరన్నారు. యుద్ధాలు ఇప్పుడు సైబర్, అంతరిక్ష రంగాలకు మారాయని చెప్పారు. యుద్ధ రంగంలో సాంకేతికత అనివార్యంగా మారిందని వెల్లడించారు. అలాగే స్వదేశీ ఆయుధాలు, నిఘా రంగంలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కింద దేశం సాధించిన పురోగతిని ప్రశంసించారు.
కార్గిల్ వార్ సమయంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కల్నల్ రాజేశ్ అధికారి, సుబేదార్ రణధీర్ సింగ్, రేడియో ఆపరేటర్ రామ్ కుమార్, మేజర్ ఎం. శరవణన్ విశ్వనాథన్తో సహా పలువురు అమరవీరులకు ఖుషాల్ ఠాకూర్ నివాళులర్పించారు. పరమ వీర చక్ర పురస్కార గ్రహీత సుబేదార్ మేజర్ (కెప్టెన్) యోగేంద్ర సింగ్ యాదవ్ వీరత్వాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. "కార్గిల్ యుద్ధ సమయానికి యోగేంద్ర సింగ్ యాదవ్ వయసు కేవలం 19 ఏళ్లు. ఘటక్ ప్లాటూన్లో భాగంగా టైగర్ హిల్ వెనుక నిలువుగా ఉండే కొండలను ఎక్కడానికి ఆయన స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు. అయితే యుద్ధ సమయంలో ఆయన బృందంలోని దాదాపు అందరూ అమరులయ్యారు. 15 బుల్లెట్ గాయాలపాలైనప్పటికీ లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు యోగేంద్ర యాదవ్ పోరాడారు. ఆయన ధైర్యం యుద్ధరంగ వీరత్వానికి అత్యుత్తమ ఉదాహరణల్లో ఒకటిగా నిలిచిపోతుంది." అని ఖుషాల్ ఠాకూర్ స్పష్టం చేశారు.
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