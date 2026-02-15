ETV Bharat / bharat

90సెకన్లలో 8 కవితలు రాసి ప్రపంచ రికార్డ్​లు- 19ఏళ్ల విద్యార్థినికి రెండు వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానం

2025 ఇండియా బుక్​ ఆఫ్ రికార్డ్- 2026 ఇంటర్నేషనల్​ బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​, వరల్డ్​ వైడ్​ బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో పేరును నమోదు చేసుకున్న విద్యార్థిని- కుటుంబ సహాకారంతోనే అంతా సాధ్యమైందన్న రికార్డ్​ హోల్డర్

Bathinda Student Sets Record
Bathinda Student Sets Record (EఊTV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 15, 2026 at 5:22 PM IST

Bathinda Student Sets Record : ఏదైనా సాధించాలంటే పట్టుదలతో పాటు కుటుంబ తోడ్పాటు కూడా చాలా ముఖ్యం. కొన్ని సందర్భాల్లో బయటి వ్యక్తుల నుంచి మద్ధతు లభించినా, కుటుంబం నుంచి సపోర్ట్​ లేకపోతే, జీవితంలో ఎవరూ ముందుకు సాగలేరని అంటున్నారు పంజాబ్​కు చెందిన గురుశరణ్​ కౌర్​. 19 ఏళ్ల వయసున్న ఈ అమ్మాయి కేవలం ఒకటిన్నర నిమిషంలోనే 8 స్వీయ రచన కవితలను రాసి 2025 ఇండియా బుక్​ ఆఫ్ రికార్డ్స్​లో పేరు సంపాదించుకుంది. అనంతరం 2026 ఇంటర్నేషనల్​ బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​, వరల్డ్​ వైడ్​ బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో పేరును నమోదు చేసుకుంది. అంత చిన్న వయసులో ఆమె సాధించిన విజయం వెనుక ఉన్న ఆమె స్టోరీ ఎంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బాల్యం నుంచే కవితలు రాస్తూ!
ఫిరోజ్​పుర్​ జిల్లాలోని బండాల గ్రామానికి చెందిన గురుశరణ్​, ప్రస్తుతం బఠిండాలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ (రెండో సంవత్సరం) చదువుతోంది. గురుశరణ్​కు చిన్నతనం నుంచే కవితలు రాయడం అంటే ఎంతో ఇష్టం. బాల్యంలో తండ్రి చెప్పే కథలు వింటూ పెగిగిన గురుశరణ్​, మూడు, నాలుగో తరగతి నుంచే కవితలు రాయడం ప్రారంభించింది. అంతేకాదు, ఆమె రాసిన రెండు పుస్తకాలు కూడా ప్రచురితమయ్యాయి.

Bathinda Student Sets Record
రికార్డ్​ హోల్డర్ గురుశరణ్​ కౌర్​ (ETV Bharat)

వారి సహకారంతోనూ నేను ఈ విజయాన్ని సాధించగలిగా!
గురుశరణ్ మొదట ఒక కవిత రాయడానికి దాదాపు గంట సమయం తీసుకునేది. కానీ, నెమ్మదిగా ఆ సమయాన్ని తగ్గిస్తూ వచ్చింది. అలా ప్రాక్టీస్​ చేస్తూ కేవలం ఒకటిన్నర నిమిషంలోనే ఎనిమిది కవితలు రాసి ఇండియా బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో తన పేరు సంపాదించుకుంది. అయితే, ఈ విజయం వెనుక తన కుటుంబంతో పాటు తన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ సహాయ సహకారాలున్నాయని, ఆవే తనను విజయం వైపు నడిపించాయని గురుశరణ్​ చెప్పుకొచ్చారు.

Bathinda Student Sets Record
బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​ (ETV Bharat)

"మీరు ఏ వయసులో ఉన్నా సరే, ఏదైనా సాధించాలనే బలమైన కోరిక మీలో ఉంటే అది మీరు కచ్చితంగా సాధిస్తారు. అయితే, అందుకు తగ్గట్టుగా కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. మీ కష్టమే మీమ్మల్ని విజయ తీరాలకు చేర్చుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో విజయం సాధించాలంటే కొన్నింటిని త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది. అన్నింటిని వదిలి లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేసినప్పుడే మీరు కొరుకున్నది సాధించవచ్చు."
- గురుశరణ్​, రికార్డ్​ హోల్డర్

గురశరణ్​ మా కళాశాలలో చదవడం మాకు గర్వకారణం!
మరోవైపు, గురుశరణ్​ విజయం వెనుక ఉన్న ఆమె కళాశాల ప్రిన్సిపల్ నీరు గార్డ్​ మాట్లాడారు. "గురుశరణ్​​ విజయం మా కళాశాలకు కీర్తిని తెచ్చిపెట్టింది. మా కళాశాలలో ఇప్పటివరకు చదివిన విద్యార్థుల్లో ఇండియా బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్​ సొంతం చేసుకున్న మొదటి విద్యార్థి గురుశరణ్​ కావడం విశేషం. ఆమె​ రెండు సంవత్సరాలుగా మా కళాశాలలో బ్యాచిలర్​ ఆఫ్​ ఆర్ట్స్​ చదువుతోంది. గురుశరణ్ మంచి లక్షణాలున్నాయి. ఆమె ఏదైనా అనుకుంటే అది సాధించేవరకు వదిలిపెట్టదు. ఇలాంటి లక్షణాలు కొందరి విద్యార్థుల్లో మాత్రమే ఉంటాయి. ప్రస్తుతం గురుశరణ్​ యూపీఎస్​సీ సిద్ధమౌతోంది. కాబట్టి, ఆమె చదువు కోసం కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు మేం కల్పిస్తున్నాం." అని ప్రిన్సిపల్​ పేర్కొన్నారు.

Bathinda Student Sets Record
బుక్ ఆఫ్​ రికార్డ్​ సాధించిన గురుశరణ్​ కౌర్​ (ETV Bharat)

పబ్లిక్​ స్కూల్లో విద్యను అభ్యసించి!
ఇదిలా ఉండగా, ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, వరల్డ్‌వైడ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో గురుశరణ్​ తన పేరును నమోదు చేసుకోవడం పట్ల గర్వపడుతున్నానని గురుశరణ్​ కౌర్​ అత్త కుల్వంత్ కౌర్ పేర్కొన్నారు. గురుశరణ్​ కౌర్ తన ప్రాథమిక విద్యను వాడాలా గ్రామంలోని బాబా వీర్ సింగ్ పబ్లిక్ స్కూల్​లో పూర్తి చేసిందని, అనంతరం ఉన్నత విద్య కోసం, బఠిండాలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో చేరిందన్నారు. ప్రస్తుతం యూపీఎస్​సీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతోందని ఆమె చెప్పారు.

