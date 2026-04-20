3 ఫీట్ల వధూవరుల ప్రేమకథ- సోషల్ మీడియా స్నేహం నుంచి కలిసి ఏడడుగుల వేసిన వరకు!
ప్రేమలో పడ్డ మూడు అడుగుల ఎత్తు గల ముకేశ్, నేహా- ఒప్పుకున్న ఇరుకుటుంబాలు- అయోధ్య రామ మందిరంలో పెళ్లి
Published : April 20, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : April 20, 2026 at 11:42 AM IST
Three Feet Couple Love Story : ప్రేమకు రంగు, రూపం, కులం, మతం వంటి భేదాలు ఉండవని తాజాగా మరోసారి నిరూపించారు మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన యువకుడు, ఉత్తర్ప్రదేశ్కు యువతి. వీరిద్దరి ఎత్తు మూడు అడుగులే. అయినా ఆన్లైన్లో మొదలైన వీరి స్నేహం, ప్రేమగా మారి, నేడు వివాహ బంధంలోకి అడుగులు వేసింది. దాంతో స్థానికులంతా కొత్త జంటకు తమ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అసలు ఎవరు వీరు? వారి ప్రేమ ఎలా మొదలైందని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మధ్యప్రదేశ్లోని బర్వానీలో ముకేశ్ అనే మూడు అడుగుల ఎత్తు గల వ్యక్తి నివసిస్తున్నారు. అతడు 17 ఏళ్లుగా అంజాత్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నారు. ఎన్ని పెళ్లి సంబంధాలు చూసినా, పొట్టిగా ఉండడం కారణంగా ఇప్పటి వరకు పెళ్లి కాలేదు. ఈ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ముకేశ్కు ఎట్టకేలకు తన కలల రాణిని కనిపించింది.
సోషల్ మీడియా పరిచయం
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని బలరాంపుర్ జిల్లాకు చెందిన నేహాతో ముకేశ్కు సోషల్ మీడియాలో పరిచయం ఏర్పడింది. నేహా కూడా అతడితో సమానమైన ఎత్తులో ఉంటుంది. దాంతో వారి మధ్య ఒక ప్రత్యేక బంధం ఏర్పడింది. అలా వారి మధ్య ఉన్న స్నేహం రెండేళ్లలో ప్రేమగా మారింది. అయితే వీరు ఇరువురి మధ్య ఉన్న భౌగోళిక దూరం 1,300 కిలోమీటర్లు.
"సుమారు రెండేళ్ల క్రితం, సోషల్ మీడియా ద్వారా నేహా కుష్వాహతో నాకు పరిచయం ఏర్పడింది. నేహా కూడా సగటు కంటే తక్కువ ఎత్తు ఉండటంతో, మా ఇద్దరి మధ్య ఒక ప్రత్యేక అనుబంధం అలుముకుంది. మొదట మేం చాలా మామూలుగా మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టాం, క్రమంగా మా మధ్య స్నేహం చిగురించింది. చివరికి ఈ స్నేహం ప్రేమగా మారింది. దాంతో మేము పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం"
-ముకేశ్
ఒప్పుకున్న ఇరు కుటుంబాలు
అయినా వారిద్దరి మధ్య నమ్మకం, పరస్పర అవగాహన ఎంత బలంగా పెరిగాయంటే, వారు జీవితాంతం కలిసి ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తమ ప్రేమను ఒక అధికారిక బంధంగా మార్చుకోవడం గురించి వారిద్దరూ తమ తమ కుటుంబాలతో మాట్లాడారు. దాంతో నేహా కుటుంబం అంజాద్ వెళ్లి ముకేశ్ గురించి విచారించారు. ముకేశ్ స్వభావం, ప్రవర్తన వంటి వ్యక్తిగత విషయాలను గమనించి వీరి పెళ్లికి ఒప్పుకున్నారు.
ఎంతో ఘనంగా పెళ్లి వేడుకలు
ఇరు కుటుంబాలు తమ అంగీకారం తెలపడంతో, అయోధ్య రామ మందిరంలో ముకేశ్, నేహాల వివాహం ఘనంగా జరిగింది. బంధుమిత్రుల సమక్షంలో ఒకటైన ఈ నూతన దంపతులు శనివారం(18-4-2026) నాడు అంజాద్ చేరుకని శ్రీ ఖాటు శ్యామ్ బాబా ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, స్నేహితులు, పరిచయస్తులు, స్థానిక నివాసితులు వారిని సాదరంగా ఆహ్వానించి, వారికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు చేకూరాలని ఆశీర్వదించారు.
తండ్రి కూడా పొట్టి వారే
ముకేశ్ తండ్రి కూడా పొట్టి ఆకృతిని కలిగి ఉండేవారు. ఆయన ఇప్పటికే మరణించారు. అయినప్పటికీ నేహా తల్లిదండ్రులు తమ పెళ్లి విషయంలో ఎటువంటి అట్టంకులు తెలుపలేదు. కుటుంబమంతా కలిసి ఎంతో సంతోషంగా ఆ ప్రేమ జంటను కలిపారు. ముకేశ్కు ఒక సోదరుడు కూడా ఉన్నాడు. రాధు అన్నయ్య కాగా, ముకేశ్ తమ్ముడు.
సెలబ్రిటీలైన మరో ప్రేమ జంట
ముకేశ్లాగే బంగాల్ రాష్ట్రంలోని దక్షిణ దినాజ్పుర్ జిల్లా బాలుర్గాట్ బ్లాక్లోని అంఠాలీలో నివసించే దీపాంకర్ కూడా చిన్నప్పటి నుంచే మరుగుజ్జు. అతడి ఎత్తు రెండన్నర అడుగులు మాత్రమే. దీపాంకర్ ఫేస్బుక్ ద్వారా నందనిని కనుగొన్నాడు. తన ఎత్తు మూడు అడుగులు. ఇద్దరూ కొన్ని నెలల క్రితం ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ వీడియో కాల్లో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు. మొదటి చూపులోనే ఇద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు. తరువాత ఇరు కుటుంబాల అనుమతితో శాస్త్రోక్తంగా వివాహం జరిగింది. గ్రామంలో ఇప్పుడు వారిద్దరూ సెలబ్రిటీల్లా మారిపోయారు. ఈ జంటను చూసి అందరూ మురిసిపోతున్నారు.