డిసెంబర్ నుంచి అడ్డంకులు లేని టోలింగ్ వ్యవస్థ: గడ్కరీ
లాజిస్టిక్స్ ఖర్చును తగ్గించడానికి భారత్ మంచి మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంటుందని వెల్లడి
Published : April 24, 2026 at 6:30 PM IST
Nitin Gadkari on Toll Plaza : దేశవ్యాప్తంగా పలు జాతీయ రహదారులపై డిసెంబర్ నాటికి ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని, నిరంతరాయ టోలింగ్ను అమలు చేయనున్నట్లు రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ శుక్రవారం వెల్లడించారు. లాజిస్టిక్స్ ఖర్చును తగ్గించడానికి భారత్ మంచి మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. లాజిస్టిక్స్ శక్తి సమిట్ & అవార్డ్స్ 2026 రెండో ఎడిషన్లో ప్రసంగిస్తూ ఈమేరకు వివరించారు.
ఈ కొత్త వ్యవస్థ ఏఐ అనలిటిక్స్తో కూడిన ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ (ANPR)తో పాటు RFID ఆధారిత ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ (FASTag) వంటి సాంకేతికతలను ఉపయోగించి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేని టోలింగ్ను సులభతరం చేస్తుంది. దీని ప్రకారం టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఆగాల్సిన అవసరం లేకుండా అధిక పనితీరు గల ANPR కెమెరాలు, FASTag రీడర్ల ద్వారా వాహనాలను గుర్తించి, వాటి నుంచి ఛార్జీ వసూలు చేస్తారు. నిబంధనలను పాటించని పక్షంలో ఉల్లంఘించిన వారికి ఇ-నోటీసులు జారీ చేస్తారు. వాటిని చెల్లించకపోతే ఫాస్టాగ్ సస్పెన్షన్, ఇతర వాహన్ సంబంధిత జరిమానాలు విధిస్తారు.
భారత్ ప్రపంచ శక్తిగా ఎదగాలంటే లాజిస్టిక్స్ వ్యయాన్ని సింగిల్ డిజిట్కు తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుందని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఐఐటీ చెన్నై, ఐఐటీ కాన్పుర్, ఐఐఎం బెంగళూరు రూపొందించిన ఒక ఇటీవలి నివేదిక ప్రకారం భారత ఎక్స్ప్రెస్వేలు, ఆర్థిక కారిడార్ల నిర్మాణం వల్ల దేశ లాజిస్టిక్స్ వ్యయం గతంలోని 16 శాతం నుంచి 10 శాతానికి తగ్గిందని వెల్లడైందని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో లాజిస్టిక్స్ వ్యయం 12 శాతం, ఐరోపా దేశాల్లో 12 శాతం, చైనాలో 8-10 శాతంగా ఉందని వివరించారు.
పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని ప్రస్తావించిన గడ్కరీ, భారత్ తన చమురు అవసరాల్లో 87 శాతాన్ని తీర్చడానికి దిగుమతులపై ఆధారపడి ఉందని అన్నారు. "మనం రూ. 22 లక్షల కోట్ల విలువైన శిలాజ ఇంధనాలను దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. ఇది కాలుష్యానికి కూడా కారణం అవుతోంది. కాబట్టి మనం ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనం, జీవ ఇంధనం ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు కృషి చేయాలి." అని ఆయన అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే హరిత హైడ్రోజన్ భవిష్యత్ ఇంధనమని పేర్కొన్నారు. హైడ్రోజన్ ఇంధన కేంద్రాన్ని ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా మార్చడానికి దాని నిర్వహణ వ్యయాన్ని తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. భారతదేశం అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థ అని అన్నారు. దేశాన్ని 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కల అని చెప్పారు.