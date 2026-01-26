ఆ ఊరులో ప్రేమ పెళ్లిళ్లపై నిషేధం- పైగా కుటుంబానికి గ్రామ బహిష్కరణ శిక్ష!
గ్రామంతో సామూహికంగా తీసుకున్న నిర్ణయం- ఇప్పటికే పలు కుటుంబాలకు ఆంక్షలు విధించిన గ్రామస్థులు - విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకుంటామన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం!
Ban On Love Marraiges : కొన్ని ప్రాంతాలలో పూర్తిగా మద్యపానాన్ని నిషేధించడం, అలాగే మద్యం సేవించిన వారిని ఊర్లోకి రానివ్వకపోవటం వంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. మధ్యప్రదేశ్లో ఇలాంటి వ్యవహారాలు సహజం. కానీ ఈసారి అందుకు భిన్నమైన ఘటన జరిగింది. రత్లాం జిల్లాలోని పంచేవా గ్రామంలో ప్రేమ వివాహాలపైన పూర్తిగా నిషేధం విధించారు. అలాగే ఆ ఊరిలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న కొన్ని కుటుంబాలను బహిష్కరించారు. దీనికి కారణం అక్కడి గ్రామంలోని ఆడపిల్లలు పారిపోయి పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నందున స్థానికులు ఆగ్రహాంతో ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.
సంబంధిత కుటుంబాల బహిష్కరణ
వివరాల్లోకి వెళ్తే, రత్లాం జిల్లాలోని పంచేవా గ్రామంలో గడిచిన ఆరు నెలల్లో నలుగురు అమ్మాయిలు ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. అయితే ఆ పెళ్లిళ్లను వారి కుటుంబాలు వ్యతిరేకించాయి. దీంతో ఆ అమ్మాయిలు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. అంతే కాదు తమ తల్లిదండ్రులను చూడటానికి కూడా ఇష్టపడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ గ్రామస్థులు ఈ విషయంపై ఓ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సమావేశంలో పారిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయిల కుటుంబాలను బహిష్కరిస్తున్నట్టు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అలాంటి కుటుంబాలను సామాజికంగా వెలివేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
ఆంక్షలు విధిస్తున్న గ్రామాస్థులు
ఈ నిర్ణయంతో ఆ కుటుంబాలకు పాలు అమ్మడం, ఆ కుటుంబ సభ్యులను పనిలో పెట్టుకోకూడదనే ఆంక్షలు విధించారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతుంది. ఈ విషయంపై ఆ గ్రామానికి చెందిన మోహన్లాల్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. "అమ్మాయిలు ప్రేమ వివాహాలు చేసుకుని వారి కుటుంబాలకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. దీంతో గ్రామస్థులంతా ఏకమై ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి నిర్ణయం తీసుకున్నారు" అని తెలిపారు.
తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దనే ఉద్దేశంతో!
అయితే ప్రేమ వివాహాలనేవి ఆ గ్రామ వాతావరణాన్ని నాశనం చేస్తున్నాయని, ఇతర పిల్లలు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడకుండా ఉండేందుకే ఇలాంటి కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై బాధిత కుటుంబంలో ఒకరైన దినేశ్ కుమార్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. "సంబంధిత కుటుంబాలను బహిష్కరించే ప్రసక్తే లేదు. కానీ పిల్లలు తప్పుడు దారిలో వెళ్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి మేము వారిని పెంచి పోషించాం. కానీ వాళ్లు మమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్లో, అలాగే మేజిస్ట్రేట్ ముందు తల్లిదండ్రులమని కూడా గుర్తించట్లేదు. ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అమ్మనాన్నల బాధను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి" అని అన్నారు. అయితే కొందరు గ్రామస్థులు బాధిత కుటుంబాలను బహిష్కరించటం అనే నిర్ణయాన్ని ఖండిస్తున్నప్పటికీ, ప్రేమ వివాహాలను వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
విచారణ జరుపుతామన్న ప్రభుత్వం
ఈ విషయంపై రత్లాం అదనపు ఎస్పీ వివేక్ కుమార్ స్పందించారు. "గ్రామస్థులు విడుదల చేసిన వీడియో మా దృష్టికి వచ్చింది. దీనిపై విచారణ జరిపి, దీనికి బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈ మేరకు సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశాం. అలాగే రత్లాం ఏడీఎం శాలిని శ్రీవాస్తవ కూడా ఈ విషయంపై విచారణ జరపాలని జావోరా ఎస్డీఎంను ఆదేశించారు" అని తెలిపారు.
ఛత్తీస్గఢ్లో ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ బ్యాన్
అలాగే ఇటీవల ఛత్తీస్గఢ్లో ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్న ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్లను నిషేధించారు. అవన్నీ భారత సనాతన ధర్మానికి వ్యతిరేకమని, ఆ ప్రాంతం వారు వాటిని చేయొద్దని అభ్యంతరాలు తెలియజేశారు. అలాగే అక్కడ ఉన్న కొన్ని సంఘాల వారు ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అనేది ఒక ఆర్భాటమే అని ఈ నేపథ్యంలో వాటిని నిషేధిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
