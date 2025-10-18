54 ఏళ్ల తరువాత ఆ ఆలయ ఖజనా ఓపెన్- తెరవగానే కనిపించిన సర్పం- ఇంకా అందులో ఏముందంటే?
54 సంవత్సరాల తర్వాత 'శ్రీ ఠాకూర్ బంకే బిహారీ' ఆలయం కింద ఉన్న ఖజానాను వెలికి తీసిన అధికారులు
Published : October 18, 2025 at 10:26 PM IST
Banke Bihari Temple Opend: ప్రసిద్ధ హిందూ దేవాలయం 'శ్రీ ఠాకూర్ బంకే బిహారీ' ఆలయం కింద ఉన్న నేలమాళిగలోని ఖజానాను ఎట్టకేలకు అధికారులు బయటకు తీశారు. ధంతేరస్(ధన త్రయోదశి) సందర్భంగా ఆలయంలోని బెస్మెంట్లోకి ప్రవేశించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్ మధుర జిల్లాలోని బృందావన్లో ఉన్న ఈ ఆలయంలోని బెస్మెంట్ను సుమారు 54 సంవత్సరాల తర్వాత తెరిచారు. అయితే సుప్రీంకోర్టు నియమించిన కమిటీలోని 11 మంది సభ్యుల సమక్షంలో శనివారం రోజు దీన్ని ఇన్నాళ్లకు మళ్లీ తెరిచారు. అయితే ఈ గదిని తెరిచే ముందు సాంప్రదాయబద్ధంగా పూజలు నిర్వహించారు. బేస్మెంట్ తలుపు తెరిచే ముందు స్వచ్ఛమైన నెయ్యితో దీపం వెలిగించారు. అయితే ఇది చేసే ముందు ఓ పాము వారికి కనిపించింది. అధికారులు దాన్ని పట్టుకున్నారు.
పూజల అనంతరం గోస్వామి కమ్యూనిటీ పూజారి మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు గది తాళం తెరవడానికి సన్నాహాలు ప్రారంభించగా దాని తాళం కనిపించలేదు. దీంతో గ్యాస్ కట్టర్తో ఆ తాళాన్ని తొలగించి గది తలుపులు తెరిచారు. అనంతరం అధికారులు లోనికి ప్రవేశించారు. అయితే ఈ ప్రక్రియ అంతా వీడియోల్లో చిత్రీకరించారు. గతంలో 1990లో దీన్ని తెరవడానికి ప్రయత్నం జరిగినా కొన్ని కారణాల వల్ల అది విఫలమైంది. అయితే ఈ నిధికి ఓ నాగసర్పం రక్షణగా ఉంటుందని విశ్వాసం.
బాంకే బిహారీ ఆలయం బేస్మెంట్ను సివిల్ జడ్జి ఆధ్వర్యంలో తెరిచినట్లు ఆలయ నిర్వహణాధికారి శైలేంద్ర గోస్వామి తెలిపారు. తెరిచే ముందు వీడియోలో చిత్రీకరించారని పేర్కొన్నారు. రిటైర్డ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి అశోక్ కుమార్, సివిల్ జడ్జి జూనియర్ డివిజన్ డైరెక్టర్ శిప్రా దూబే, సిటీ మెజిస్ట్రేట్, సీవో సిటీ, ఆలయ అకౌంటింగ్ అధికారి, సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, అదనపు పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, జిల్లా మేజిస్ట్రేట్తో పాటు బాంకే బిహారీ ఆలయానికి చెందిన నలుగురు గోస్వామిల సమక్షంలోనే ఇదంతా జరిగింది. 1971లో బేస్మెంట్ నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులను బాంకే బిహారీ ఆలయంలోని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాకర్లో ఉంచారని ఆయన చెప్పారు.
ఖజానాను తెరవడానికి 11 మంది సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు!
ఈ ఖజానాను తెరవడానికి సుప్రీంకోర్టు 11 మంది సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో రిటైర్డ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి అశోక్ కుమార్, సివిల్ జడ్జి జూనియర్ డివిజన్ డైరెక్టర్ శిప్రా దూబే, సీవో సిటీ మున్సిపల్ సిటీ మేజిస్ట్రేట్, ఆలయ అకౌంటింగ్ అధికారి, సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, అదనపు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, జిల్లా మేజిస్ట్రేట్లు ఉన్నారు. వీరితో పాటు బాంకే బిహారీ ఆలయానికి చెందిన నలుగురు గోస్వామిలు ఉన్నారు.
బాంకే బిహారీ ఆలయ బేస్మెంట్ను తెరవాలని సెప్టెంబర్ 29న సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది. అనంతరం అక్టోబర్ 17వ తేదీన కమిటీ కార్యదర్శి, జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ చంద్ర ప్రకాశ్ సింగ్ బేస్మెంట్ను తెరవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అనంతరం బేస్మెంట్ను తెరిచే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. బాంకే బిహారీ ఆలయంలో 160 సంవత్సరాల నాటి ఠాకూర్జీ నిధి ఉంది. ఈ నిధిలో ఏముందో అందరూ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. బేస్మెంట్లో నిల్వ ఉంచిన విలువైన వస్తువులు, నిధుల విలువ ఎంతో తెలుసుకోవాలని భావిస్తున్నారు.
