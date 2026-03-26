'ఇంధన సంక్షోభం'- బుల్లెట్​ను పక్కన పెట్టి ఆఫీస్​కు గుర్రంపై వెళ్లిన బ్యాంకు ఉద్యోగి- సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​

ఇంధన సంక్షోభం వేళ బ్యాంకు ఉద్యోగి విన్నూత ప్రయాణం- బైక్​లో ఇంధనం లేకపోవడంతో గుర్రంపై ఆఫీస్​కు వెళ్లిన వైనం- సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో వైరల్

Published : March 26, 2026 at 5:01 PM IST

Bank Employe Travelled Office On Horse : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దేశంలో కొన్ని చోట్ల ఇంధన కొరత ఏర్పడిందన్న వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఫలితంగా పెట్రోల్​ బంకుల వద్ద ప్రజలు బారులు తీరుతున్నారు. ఎలాగైనా ట్యాంక్​లు ఫుల్​ చేసుకోవాలని గంటల తరబడి బంకుల వద్దే పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పెట్రోల్ కొరత నేపథ్యంలో మధ్యప్రదేశ్​లో ఓ ఉద్యోగి చేసిన పని వైరల్​గా మారింది. పెట్రోల్ లేకపోవడంతో గుర్రం మీద ఆఫీస్​కు చేరుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. గుర్రం మీద అతడు వెళుతున్న దృశ్యాలను స్థానికులు తమ కెమెరాల్లో బంధించి, సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఆ వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

ఇక వివరాల్లోకి వెళితే, దేవాస్ పట్టణం రాధాగంజ్ ప్రాంతానికి చెందిన గోపాల్​ ఠాకూర్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్​లో ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నారు. రోజూ వారిలాగే బ్యాంకుకు బయలుదేరారు. అయితే,​ తన బుల్లెట్ బైక్​లో సరిపడా పెట్రోల్ లేదు. దీంతో పెట్రోల్ కోసం బంక్​కు వెళ్లాడు. అక్కడ జనం భారీగా క్యూ కట్టి ఉండటం చూసి తిరిగి ఇంటికి చేరుకున్నారు. సమయానికి ఆఫీసుకు ఎలాగైనా చేరుకోవాలని భావించారు గోపాల్​. ఈ క్రమంలో ఆయన​ ఓ విన్నూతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

గుర్రంపై ఆఫీసుకు వెళ్లిన బ్యాంకు ఉద్యోగి (ETV Bharat)

గుర్రంపై 3 కిలోమీటర్లు
నిర్ణీత సమయంలోపు ఆఫీసుకు చేరుకోవాలని అనుకున్న గోపాల్ తన ఇంట్లో ఉన్న గుర్రంపై ఆఫీసుకు బయలుదేరారు. సుమారు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆఫీసుకు ఆయన​ గుర్రంపైనే ప్రయాణించారు. అయితే, గోపాల్​ గుర్రంపై రావడం గమనించిన ఆయన సహోద్యోగులు, అక్కడి స్థానికులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఆ దృశ్యాలను ఫొటోలు, వీడియోల్లో బంధించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. మరోవైపు, గోపాల్​ గుర్రంపై ఆఫీస్​కు చేరుకోవడంపై సోషల్​ మీడియాలో చాలా మంది నెటిజన్లు స్పందించారు.

గుర్రంపై ఆఫీస్​ రావడంపై గోపాల్ ఏమన్నారంటే

ఈ సందర్భంగా గోపాల్ ఠాకూర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. "నేను దేవాస్​లోని ఏయూ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్​లో కలెక్షన్​ విభాగంలో పనిచేస్తున్నాను. జవహర్ నగర్ బ్రాంచ్‌లో సమయానికి పంచ్ వేయాల్సి ఉంటుంది. బైక్‌లో పెట్రోల్ తక్కువగా ఉంది. బంకుల వద్ద భారీ రద్దీ ఉండడంతో ఆలస్యమవుతుందని భావించాను. దీంతో సమయంలోపు ఆఫీస్​కు చేరుకోవాలని నా గుర్రాన్ని తీసుకుని ఆఫీస్​కు బయలుదేరాను. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గుర్రం బైక్ కంటే త్వరగా నన్ను ఆఫీసుకు చేర్చింది. ఆఫీస్​కు గైర్హాజరు కాకుండా నన్ను కాపాడింది" అని గోపాల్​ ఠాకూర్​ పేర్కొన్నారు.

ఇంధన కొరత అంటూ వదంతులు- బంకుల్లో భారీగా క్యూలు
ఇదిలా ఉండగా, పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతపై వదంతులు మధ్యప్రదేశ్​లోని పలు నగరాల్లోకి వ్యాపించాయి. దీంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇందౌర్​ నుంచి దేవాస్​ వరకు ఉన్న పెట్రోల్ పంపుల్లో జనం భారీగా క్యూ కడుతున్నారు. మరోవైపు, తమ వద్ద ఎలాంటి ఇంధన కొరత లేదని, తగినంత ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

ఇందౌర్, ఉజ్జయిని, బుర్హాన్‌పుర్ ప్రాంతాల్లోని బంకుల వద్ద జనం భారులు తీరిన పరిస్థితులు కనిపించాయి. సాగర్ జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉన్నాయి. బీనా, ఖురై ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద రాత్రి వేళల జనం పోటెత్తారు. పెట్రోలు, డీజిల్​ కోసం రాత్రివేళ వరకు బంకుల్లోనే వేచి ఉన్నారు. కొంతమంది వినియోగదారులు పెట్రోల్​, డీజిల్​ నిల్వచేసుకోవడానికి ట్యాంకులు తీసుకుని బంకుల వద్దకు చేరారు. అంతేకాదు, పలు చోట్ల వాగ్వాదాలు, ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.

యజమాని కుటుంబం కోసం శునకం ప్రాణత్యాగం- కోబ్రాతో వీరోచితంగా పోరాడి మృతి

'16ఏళ్లుగా కరెంట్, నీరు, మరుగుదొడ్లు లేవు'- ఎన్నికలను బహిష్కరించిన 50 కుటుంబాలు

