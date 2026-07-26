కమిషన్ కోసం మోసగాళ్లకు బ్యాంక్ ఖాతాలు విక్రయం- కాంట్రాక్టర్ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 'డిజిటల్ అరెస్ట్' మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాకు బ్యాంకు ఖాతాల అమ్మకం
Published : July 26, 2026 at 11:09 AM IST
Bank Account Sold to Cyber Fraudsters : కమిషన్ కోసం మోసగాళ్లకు బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను అందిస్తున్న వ్యక్తిని బెంగళూరు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు అయిన నిందితుడు కేరళలోని కొల్లాంకు చెందిన కాంట్రాక్టర్ అజయన్గా గుర్తించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 'డిజిటల్ అరెస్ట్' మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాతో ఇతడికి సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారనే ఆరోపణలపై అజయన్ను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం
'డిజిటల్ అరెస్ట్'తో భారతీయులు సహా విదేశీయుల నుంచి దుబాయ్ కేంద్రంగా పనిచేసే ముఠా డబ్బులు వసూలు చేస్తోంది. ఈ ముఠాతో అజయన్కు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. అజయన్ తన వద్ద ఉన్న 'మ్యూల్ ఖాతాల' (నకిలీ లేదా అద్దెకు తీసుకున్న బ్యాంక్ ఖాతాలు) వివరాలను వారికి అందిస్తుండేవాడు. అందుకు ప్రతిఫలంగా అతడు వీటిపై కమిషన్ పొందేవాడు. ప్రజలను భయపెట్టి వసూలు చేసిన డబ్బును మోసగాళ్లు మొదట ఇలాంటి నకిలీ ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఇతర ఖాతాలకు బదిలీ చేసేవారని పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఒక కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా డబ్బు లావాదేవీలను పరిశీలించిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు అజయన్ చిక్కాడు. అతడి ఖాతాలో కోట్లాది రూపాయలు జమ అయ్యి అక్కడి నుంచి వేరే ఖాతాలకు బదిలీ అయినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు, కేరళకు చెందిన అజయన్ను అరెస్టు చేశారు. అనంతరం విచారణ చేపట్టగా ఈ మోసానికి సంబంధించిన ప్రధాన నిందితులు దుబాయ్లో ఉంటూనే ఈ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నట్లు తేలింది. విచారణ పూర్తి చేసిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు, నిందితుడిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించినట్లు తెలిపారు.