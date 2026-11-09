బంగ్లాకు తిరిగి వెళ్లేందుకు హసీనా ప్లాన్- కొత్త పాస్పోర్ట్ కోసం దిల్లీలో దరఖాస్తు
Hasina Return to Bangladesh : బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా డిసెంబర్లో తన స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. రెండేళ్ల తర్వాత బంగ్లాదేశ్ అధికారులతో తొలిసారి అధికారిక సంప్రదింపులు జరిపారు
Published : November 9, 2026 at 12:08 PM IST
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా డిసెంబర్లో తన స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతోన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా తనకు కొత్త పాస్పోర్ట్, జాతీయ గుర్తింపు కార్డు జారీ చేయాలని కోరుతూ దిల్లీలోని బంగ్లాదేశ్ రాయబార కార్యాలయానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. 2024లో ఆగస్టులో బంగ్లాదేశ్లో చెలరేగిన తీవ్ర ఆందోళనల కారణంగా 15 ఏళ్ల పాలనకు ముగింపు పలికి హసీనా భారత్కు వచ్చారు. రెండేళ్ల తర్వాత బంగ్లాదేశ్ అధికారులతో తొలిసారి అధికారిక సంప్రదింపులు జరిపారు. లండన్కు చెందిన మ్యాట్రిక్స్ ఛాంబర్స్లోని హసీనా తరఫు న్యాయవాదులు దిల్లీలోని బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక హైకమిషనర్ ప్రీతి రెహ్మాన్కు లేఖను సమర్పించారు. ఆమె స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లేందుకు వీలుగా కొత్త పత్రాలను జారీ చేయాలని ఆ లేఖలో కోరారు. బంగ్లాదేశ్ పౌరురాలిగా ఆమెకున్న హక్కులను, అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల నిబంధనలను ప్రస్తావిస్తూ ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.బంగ్లాదేశ్కు తిరిగి వెళ్లి అక్కడి కోర్టులో లొంగిపోవాలని హసీనా భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అవసరమైన ప్రక్రియలన్నీ పూర్తయిన తర్వాత ఆమె ప్రయాణ తేదీని ప్రకటిస్తామని ఆమె తరఫు న్యాయవాదులు వెల్లడించారు.