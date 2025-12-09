మృతుడి పత్రాలతో ఓటర్గా మారిన బంగ్లాదేశీ- ఎదురింటి వ్యక్తి పత్రాల దుర్వినియోగం!
బంగాల్లో ఎస్ఐఆర్ జరుగుతున్న వేళ వెలుగులోకి వచ్చిన విషయం
Published : December 9, 2025 at 10:45 AM IST
Bangladesh Man Steals Dead Person Documents : బంగ్లాదేశ్ నుంచి భారత్లోకిి అక్రమంగా వచ్చిన ఓ వ్యక్తి, బంగాల్లో ఓటు హక్కు పొందేందుకు ఏకంగా చాలా సంవత్సరాల క్రితమే మరణించిన వ్యక్తి పత్రాలను దుర్వినియోగం చేశాడు. ఆ మృతుడినే తన తండ్రిగా చూపిస్తూ ఫారమ్ ఫిల్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఎన్నికల కమిషన్ ఎస్ఐఆర్ నిర్వహిస్తున్న వేళ, ఆ విషయం బయటపడింది. అసలేం జరిగిందంటే?
బంగాల్లోని ఉత్తర 24 పరగణాలు జిల్లా హింగల్గంజ్లో రమేశ్వర్పూర్ బరుణ్హాట్ పంచాయతీ పరిధిలోని 34వ బూత్లో ఓటర్ లిస్ట్ రివిజన్ సమయంలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన స్థానికులను ఆశ్చర్యపరిచింది. బంగ్లాదేశ్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి, చాలా సంవత్సరాల క్రితమే మరణించిన వ్యక్తి పత్రాలను దుర్వినియోగం చేసి తనను భారతీయ ఓటర్గా చేర్చించుకున్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. అంతేకాదు, ఆ మృతుడినే తన తండ్రిగా చూపిస్తూ SIR ఫారం ఫిల్ చేసినట్లు కూడా బయటపడింది.
మృతుడి కుమారుడికి షాక్
ఈ ఘటన వెలుగులోకి రాగానే మరణించిన అజిత్ సర్కార్ కుమారుడు ఆసీమ్ సర్కార్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాడు. వెంటనే హస్నాబాద్ పోలీస్స్టేషన్ను ఆశ్రయించి, నిందితుడిపై లిఖిత పూర్వక ఫిర్యాదు చేశాడు. ఓటర్ లిస్ట్లోని తప్పుడు సమాచారాన్ని తొలగించి, నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
30 ఏళ్ల క్రితం అక్రమంగా భారత్ ప్రవేశం
స్థానిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, నిందితుడి పేరు బిభూతి సర్కార్. ఆయన సుమారు 30 ఏళ్ల క్రితం బంగ్లాదేశ్ నుంచి అక్రమంగా సరిహద్దు దాటుకొని హింగల్గంజ్లోకి ప్రవేశించారు. అప్పటి నుంచి రమేశ్వర్పుర్ ప్రాంతంలో స్థిరపడిపోయారు. కాలక్రమేణా ఓటర్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు వంటి పత్రాలు కూడా అక్రమ మార్గాల్లో తీసుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇదే ప్రక్రియలో పొరుగింటి మరణించిన వ్యక్తి అజిత్ సర్కార్ పేరును తన తండ్రి పేరుగా చూపించారని ఆరోపణ.
తాజాగా విడుదలైన రివైజ్డ్ ఓటర్ లిస్ట్లో కూడా అజిత్ సర్కార్ పేరు, బిభూతి సర్కార్ తండ్రి పేరుగా ప్రస్థావితం కావడం తీవ్ర అనుమానాలకు దారితీసింది. అతడు తమ కుటుంబ సభ్యుడు కాదని బాధిత కుటుంబం తెలిపింది. "అజిత్ చాలా ఏళ్ల క్రితం మరణించారు. కానీ ఆ బిభూతి ఆయన పత్రాలు దొంగిలించి ఓటర్గా మారాడు. అతనికి మా కుటుంబంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. పోలీసులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి" అని మృతుడి కోడలు శుక్ల డిమాండ్ చేశారు.
చెడు ఉద్దేశంతో చేయలేదు: బిభూతి
ఆరోపణలను అంగీకరించిన బిభూతి ప్రభుత్వం, తాను ఎలాంటి చెడు ఉద్దేశంతో వ్యవహరించలేదని పేర్కొన్నారు. "1996లో బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎవరూ ఓటర్ లిస్ట్లో పేరు చేర్చడానికి సహాయం చేయలేదు. కంప్యూటర్లో చూసే సరికి నా తండ్రి పేరు, ఇక్కడి అజిత్ పేరుతో మ్యాచ్ అయింది. ఆ దారినే వివరాలు మార్చి ఓటర్ కార్డు తీసుకున్నాను. పంచాయతీ సభ్యుడు కూడా సహాయం చేశాడు. ఫిర్యాదు వచ్చిందని విన్నాను. కానీ పోలీసులు నన్ను పిలవలేదు" అని చెప్పారు.
ఈ వివాదం బయటపడిన వెంటనే తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం ప్రారంభమైంది. స్థానిక టీఎంసీ పంచాయతీ సభ్యుడు బిశ్వజిత్ నాథ్ ఈ వ్యవహారంలో తనకు సంబంధం లేదని పేర్కొన్నారు. "బిభూతి ప్రభుత్వను నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. అజిత్ కుటుంబx మాత్రమే తెలుసు. బీజేపీ కుట్ర చేస్తోంది. అక్రమం జరిగితే ప్రభుత్వం చూసుకుంటుంది" అని అన్నారు.
ఇదే సమయంలో, బీజేపీ నేత రాజేంద్ర సాహా మాత్రం టీఎంసీపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. "మేము ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో డబ్బు తీసుకొని బంగ్లాదేశీలకు ఆధార్, ఓటర్ కార్డులు ఇస్తున్నారని చెబుతున్నాం. పంచాయతీ సభ్యుల నుంచి ఎమ్మెల్యేల వరకు పాలకపక్ష నేతల మద్దతుతోనే ఇది జరుగుతోంది. ఈ ఘటన మా ఆరోపణలను నిర్థరించింది. ఎన్నికల కమిషన్తో పాటు ఈడీ, సీబీఐ విచారణ కూడా జరగాలి" అని డిమాండ్ చేశారు. అయితే, అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.