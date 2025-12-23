బంగ్లా దౌత్య కార్యాలయాలపై దాడులు- భారత హైకమిషనర్కు సమన్లు జారీ
దిల్లీ, సిలిగుడిలోని దౌత్య కార్యాలయాలపై దాడులను ఖండిస్తున్నట్లు ప్రకటన - దిల్లీ ఘటనలను బంగ్లా మీడియా తప్పుదోవ పట్టిస్తుందన్న భారత్
Published : December 23, 2025 at 1:22 PM IST
BANGLADESH SUMMONS TO INDIA : బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై దాడులను ఖండిస్తూ విశ్వహిందూ పరిషత్ దిల్లీలో భారీ నిరసన చేపట్టింది. బంగ్లాదేశ్ హైకమిషనర్ కార్యాలయం వద్దకు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చిన VHP కార్యకర్తలు, బంగ్లాదేశ్లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ప్లకార్డులు చేతపట్టి బారికేడ్లు తోసుకుంటూ కార్యాలయం లోపలికి వెళ్లేందుకు VHP శ్రేణులు యత్నించాయి. వారిని పోలీసులు నిలువరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత తలెత్తింది.
మరోవైపు భారత్లోని దిల్లీ, సిలిగుడిలో ఉన్న తమ దౌత్య కార్యాలయాలపై దాడులను నిరసిస్తూ భారత హైకమిషనర్కు బంగ్లాదేశ్ విదేశాంగ శాఖ సమన్లు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. దౌత్య కార్యాలయాలపై దాడులు, బెదిరింపులను బంగ్లాదేశ్ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. దీన్ని దౌత్య సిబ్బంది భద్రతకు ముప్పుగానే కాకుండా, ఇరు దేశాల పరస్పర గౌరవం, శాంతి, సహనం, విలువలపై దాడిగా పరిగణిస్తామని పేర్కొంది.