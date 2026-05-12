'ముళ్లకంచెకు భయపడేది లేదు'- సరిహద్దుల్లో బంగాల్ బాబ్డ్వైర్పై స్పందించిన బంగ్లా
సరిహద్దులో కంచె నిర్మాణంపై బంగాల్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం- స్పందించిన బంగ్లాదేశ్- సరిహద్దు భద్రత విషయంలో భారత్ మానవీయ దృక్పథంతో వ్యవహరించాలని వ్యాఖ్య
Published : May 12, 2026 at 11:32 AM IST
Bangladesh On Barbed Wire : భారత్- బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మాణం కోసం బీఎస్ఎఫ్కు భూమిని కేటాయిస్తూ నూతనంగా ఏర్పాటైన బంగాల్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై బంగ్లాదేశ్ స్పందించింది. ముళ్లకంచెకు బంగ్లాదేశ్ భయపడదని ఆ దేశ విదేశాంగ వ్యవహారాల సలహాదారు హుమయున్ కబీర్ తెలిపారు. సరిహద్దు భద్రత విషయంలో భారత్ మరింత మానవీయ దృక్పథంతో వ్యవహరించాలని సూచించారు. ఢాకాలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
బంగాల్ ప్రజలు, ప్రభుత్వం ముళ్ల కంచెకు భయపడదని హుమాయున్ కబీర్ తెలిపారు. దేశ ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం అవసరమైనప్పుడు భారత్తో చర్చలు జరుపుతామని తెలిపారు. తాము మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉన్న చోట తప్పకుండా మాట్లాడతామని అన్నారు. కొత్త బంగాల్ ప్రభుత్వ ఎన్నికల ప్రచార వ్యాఖ్యలు నిజంగా అమల్లోకి వస్తాయా లేదా అనేది గమనిస్తామని చెప్పారు. భారత్ అంతర్గత రాజకీయాల్లో జోక్యం చేసుకోవాలనుకోవడం లేదని తెలిపారు. తమ సంబంధాలు ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతోనే ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య ప్రజల మధ్య సంబంధాలు మరింత బలపడాలంటే సరిహద్దు భద్రత విషయంలో భారత్ మానవీయ దృక్పథాన్ని అవలంబించాలని కబీర్ సూచించారు. ఇప్పటికే కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, రెండు దేశాల నాయకత్వం ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మెరుగుపరచడంపై కట్టుబడి ఉందని ఆయన తెలిపారు.
సరిహద్దు భద్రతపై అధికారి కఠిన వైఖరి
బంగాల్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత సీఎం సువేంద్ అధికారి నేతృత్వంలో సోమవారం తొలి క్యాబినేట్ సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. భారత్-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు కంచె నిర్మాణానికి అవసరమైన భూములన్నింటినీ బీఎస్ఎఫ్కు అప్పగిస్తామని పేర్కొంది. మరో 45రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని తెలిపింది. సరిహద్దు కంచె నిర్మాణానికి అవసరమైన భూముల బదిలీని గత ప్రభుత్వం తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆలస్యం చేసిందని బీజేపీ చాలా కాలంగా ఆరోపిస్తోంది. అయితే స్థానిక ప్రజల జీవనోపాధి, భూసంబంధిత సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని టీఎంసీ వాదిస్తూ వచ్చింది. అయితే బంగాల్ ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే పెండింగ్లో ఉన్న భూములన్నింటినీ 45 రోజుల్లో బీఎస్ఎఫ్కు బదిలీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
850 కిలోమీటర్ల మేర కంచె పెండింగ్
కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, బంగాల్కు బంగ్లాదేశ్తో మొత్తం మొత్తం 4,097 కిలోమీటర్ల సరిహద్దు ఉంది. అందులో ఇప్పటికే సుమారు 3,240 కిలోమీటర్ల మేర కంచె నిర్మాణం పూర్తయ్యింది. ఇంకా దాదాపు 850 కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలో కంచె నిర్మాణం మిగిలి ఉండగా, అందులో 175 కిలోమీటర్లు క్లిష్ట భూభాగంగా గుర్తించారు.
తొలి క్యాబినేట్ సమావేశంలో కంచె నిర్మాణం గురించే కాకుండా పలు కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంది సువేందు సర్కార్. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య పథకంలో తమ రాష్ట్రాన్ని చేరుస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. జూన్ 1నుంచి ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపింది. అలాగే రాష్ట్రంలో మహిళలకు జూన్ 1 నుంచి ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించాలని నిర్ణయించింది. క్రిమినల్ చట్టాలైన భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్), భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహిత (బీఎన్ఎస్ఎస్)లను తమ రాష్ట్రంలో కూడా అమల్లోకి తీసుకొస్తామని వెల్లడించింది. కేంద్ర హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన జూన్ 2025 జనగణన సర్క్యులర్ను తక్షణమే అమలు చేసేలా మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక బంగాల్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్)గా మనోజ్ అగర్వాల్ నియమితులయ్యారు.
ఒక్క ఓటుతో గెలిచిన టీవీకే ఎమ్మెల్యేకు మద్రాస్ హైకోర్టు షాక్- ఓటింగ్లో పాల్గొనవద్దని ఉత్తర్వులు
సువేందు అధికారి పీఏ హత్య కేసు- ముగ్గురు షార్ప్షూటర్లు అరెస్టు