దిల్లీ నుంచి ఢాకాకు బంగ్లాదేశ్ హైకమిషనర్- అర్జెంట్ కాల్తో ప్రయాణం
బంగ్లాలో భారత్కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఆందోళనలు- ఇరుదేశాల మధ్య దెబ్బతిన్న సంబంధాలు - అర్జెంట్ కాల్తో బంగ్లాకు హైకమిషనర్ రిజాజ్ హమీదుల్లా
Published : December 30, 2025 at 7:31 AM IST
Bangladesh High Commissioner Dhaka : బంగ్లాదేశ్ హైకమిషనర్ రిజాజ్ హమీదుల్లా అత్యవసరంగా భారత్ నుంచి ఢాకా వెళ్లారు! అది కూడా బంగ్లాదేశ్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి అత్యవసర కాల్ తర్వాత సోమవారం రాత్రి ఢాకా చేరుకున్నారని వార్తలు వెలువడ్డాయి. అయితే ఇటీవల బంగ్లాలో భారత్కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్న సంగతి తెలిసిందే.
"ఇటీవల భారతదేశంతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాల పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, న్యూదిల్లీలోని బంగ్లాదేశ్ హైకమిషనర్ ఎం. రిజాజ్ హమీదుల్లాను అత్యవసరంగా ఢాకాకు పిలిచారు" అని బంగ్లా మీడియా తెలిపింది. సోమవారం రాత్రి ఢాకాకు చేరుకున్నారని చెప్పింది. ద్వైపాక్షిక సంబంధాల పరిస్థితిపై చర్చల కోసం ఆయనను ఢాకాకు పిలిపించారని పేర్కొంది.
మరోవైపు, బంగ్లాదేశ్ హైకమిషనర్ రిజాజ్ హమీదుల్లాకు భారత్ సమన్లు ఇటీవల జారీ చేసింది. బంగ్లాలోని భారత దౌత్య కార్యాలయానికి బెదిరింపులు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ చర్యలు చేపట్టింది. అవి ఎలాంటి బెదిరింపులు అనేది ప్రత్యేకంగా వెల్లడించలేదు. ఈ సమన్ల జారీ విషయంపై భారత విదేశాంగశాఖ ఓ ప్రకటన చేసింది. బంగ్లాలో క్షీణిస్తున్న భద్రతా పరిస్థితులపై హమీదుల్లా ముందు ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు పేర్కొంది.
ముఖ్యంగా ఢాకాలోని భారత రాయబార కార్యాలయంపై అక్కడి వ్యక్తులు బెదిరింపులకు పాల్పడిన విషయాన్ని ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు వెల్లడించింది. బంగ్లాదేశ్లో ఇటీవల జరిగిన కొన్ని ఘటనల గురించి కొంతమంది సృష్టిస్తున్న తప్పుడు కథనాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు విదేశాంగశాఖ తెలిపింది. ఈ ఘటనలపై బంగ్లా తాత్కాలిక ప్రభుత్వం సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహించకపోవడం, సరైన ఆధారాలను పంచుకోకపోవడం దురదృష్టకరమని పేర్కొంది. బంగ్లా నాయకుడు హస్నత్ అబ్దుల్లా ఇటీవల భారత్కు వ్యతిరేకంగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. బంగ్లాను అస్థిరపరిస్తే సెవెన్ సిస్టర్స్ను ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలోనే తాజా సమన్లు జారీ అయినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవల దిల్లీలోని బంగ్లాదేశ్ హైకమిషన్ కార్యాలయం వద్ద బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై దాడులను ఖండిస్తూ వీహెచ్పీ కార్యకర్తలు భారీగా చేరుకొని నిరసన చేపట్టారు. బారికేడ్లు నెట్టుకొని లోపలికి వెళ్లేందుకు యత్నించారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. కార్యకర్తలు ఎవరూ లోపలికి వెళ్లకుండా నిలువరిస్తున్నారు.
బజరంగ్దళ్ కార్యకర్తలు కూడా ప్లకార్డులు, బ్యానర్లు ప్రదర్శిస్తూ ఎంబసీ వద్ద నినాదాలు చేశారు. ఇలాంటి ఘటనలను ముందుగానే అంచనా వేయడంతో పోలీసులతో పాటు పారామిలటరీని రంగంలోకి దించారు. మూడు అంచెల్లో బారికేడ్లను ఏర్పాటుచేశారు. మరో మతానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణలతో బంగ్లాదేశ్లోని మయమన్సింగ్ జిల్లాలో 25 ఏళ్ల దీపూ చంద్ర దాస్పై గతవారం మూక దాడి జరిగింది. కొందరు దుండగులు అతడిని తీవ్రంగా కొట్టి చెట్టుకు వేలాడదీసి ఉరితీశారు. మరికొందరు ఆ మృతదేహానికి నిప్పు అంటించడంతో ఆ రహదారిలో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. ఈ ఘటనను ప్రపంచ దేశాలు ఖండిస్తున్నాయి. మైనార్టీలను రక్షించేందుకు, చట్టబద్ధమైన పాలనను పునరుద్ధరించేందుకు బంగ్లా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని అమెరికా చట్టసభ సభ్యులు పిలుపునిచ్చారు.
అయితే వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 12న బంగ్లలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మరోసారి హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కాగా గతేడాది విద్యార్థుల ఆందోళన తర్వాత షేక్ హసీనా ప్రధానిగా రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పటినుంచి భారత్- బంగ్లా సంబంధాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. భారత్కు వ్యతిరేకంగా అక్కడి నాయకులు పలు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. భారత్ వీటిని ఎప్పటికప్పుడు ఖండిస్తూనే ఉంది.
