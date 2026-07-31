'నా రాక వెనుక బీజేపీ హస్తం లేదు'- 19 ఏళ్ల తర్వాత కోల్కతాలో అడుగుపెట్టిన తస్లీమా నస్రీన్
'సెక్యులర్ మిషన్ సంస్థ' ఆహ్వానం మేరకే కోల్కతాకు వచ్చానన్న తస్లీమా- తన పర్యటన వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందన్న ఆరోపణలను ఖండించిన రచయిత్రి
Published : July 31, 2026 at 4:39 PM IST
Bangladesh Author Taslima Kolkata : బంగ్లాదేశ్కు చెందిన ప్రముఖ రచయిత్రి, సామాజిక కార్యకర్త తస్లీమా నస్రీన్, 19 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత శుక్రవారం కోల్కతాలో అడుగుపెట్టారు. 1994 నుంచి భారత్లో ప్రవాస జీవితాన్ని గడుపుతున్న ఆమె "సెక్యులర్ మిషన్" అనే సంస్థ ఆహ్వానం మేరకు కోల్కతాకు వచ్చారు. రెండు రోజుల పర్యటన కోసం నగరానికి చేరుకున్న తస్లీమాకు విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం లభించింది.
ఈ సందర్భంగా, కోల్కతా విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న తస్లీమా మీడియాతో మాట్లాడారు. "ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు స్వాగతం పలికిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. సరిగ్గా '18 సంవత్సరాలు, 8 నెలలు, 10 రోజుల' తర్వాత కోల్కతాకు తిరిగి వచ్చాను. ఈ నగరంతో నాకు ఉన్న అనుబంధం ప్రత్యేకమైనది" అని తస్లీమా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. కోల్కతా పర్యటనకు సంబంధించి ఇటీవలే తస్లీమా నస్రీన్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వివరాలు వెల్లడించారు. తనను "సెక్యులర్ మిషన్" అనే సంస్థ ఆహ్వానించిందని, ఆ సంస్థకు ప్రగతిశీల ముస్లిం నాయకుడు ఉస్మాన్ గని మాలిక్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. కాగా, తన వివాదాస్పద పుస్తకం 'ద్విఖండితో'పై జరిగిన నిరసనల కారణంగా ఆమె కోల్కతాను విడిచివెళ్లారు.
'నా పర్యటనకు బీజేపీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు'
అయితే, తన కోల్కతా పర్యటన వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందన్న ఆరోపణలను తస్లీమా తీవ్రంగా ఖండించారు. అలాగే, ఒకప్పుడు తనను బంగాల్ నుంచి వెళ్లగొట్టినవారే, ఇప్పుడు తనను బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్తో ముడిపెడుతున్నారని విమర్శించారు. తనని కోల్కతాకు ఆహ్వానించింది సెక్యులర్ మిషన్ సంస్థ అని, ఇందులో బీజేపీకి గానీ, బంగాల్ ప్రభుత్వానికి కానీ, ఎలాంటి సంబంధం లేదంటూ ఇటీవల ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. తాను ఏ రాష్ట్ర పర్యటనకు వెళ్లినా అక్కడి ప్రభుత్వం భద్రత కల్పించడం సాధారణమైన విషయమేనని తెలిపారు. కోల్కతాలో అడుగుపెట్టగానే తనను హిందుత్వ మద్దతుదారుగానో లేక బీజేపీ మద్దతుదారుగానో, ఆర్ఎస్ఎస్కు చెందిన వ్యక్తిగానో ముద్ర వేయడం ఎందుకు?" అని ప్రశ్నించారు.
VIDEO | Exiled Bangladeshi writer Taslima Nasreen arrives at Kolkata Airport, nearly two decades after she was forced to leave Kolkata following protests over her controversial book 'Dwikhondito'.— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/sSkHNuuZkD
'ఆ సమయంలో నాకు జడ్+ సెక్యూరిటీ కల్పించారు'
సీపీఐ(ఎం) నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాల ఆహ్వానం మేరకు తాను గతంలో కేరళలో పర్యటించిన విషయాన్ని తస్లీమా గుర్తుచేసుకున్నారు. అంతేకాదు, ఆ సమయంలో తనకు జెడ్ ప్లస్ భద్రతతో ఘన స్వాగతం లభించిందని పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో కోల్కతాలోని వామపక్ష నేతలు తనను విమర్శించలేదని, ఇప్పుడు మాత్రం భిన్నంగా స్పందించడం ఎందుకని వ్యాఖ్యానించారు. తన రెండు రోజుల కోల్కతా పర్యటనకు రాజకీయ రంగు పులముతూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని తస్లీమా మండిపడ్డారు. కేవలం ఈ చిన్న పర్యటనకే ఇంత వివాదం సృష్టించడం అవసరమా? అంటూ ప్రశ్నించారు.
STORY | Taslima Nasreen returns to Kolkata after 19 years, says 'I'm feeling very good to be back'— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026
Exiled Bangladeshi writer Taslima Nasreen arrived here from New Delhi on Friday, nearly two decades after she was forced to leave the city following protests over her controversial… https://t.co/yCed7b5y7f
బంగాల్ ప్రభుత్వాలపై విమర్శలు గుప్పించిన తస్లీమా
అలాగే, బంగాల్లోని గత ప్రభుత్వాలపై తస్లీమా తన విమర్శలను పునరుద్ఘాటించారు. లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వం తనను కోల్కతా నుంచి వెళ్లగొట్టిందని, కాగా గత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తనను రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకుందని ఆరోపించారు. తాను రచించిన టెలివిజన్ సీరియల్ ప్రసారాన్ని కూడా నిలిపివేసిందని తెలిపారు.
'ఎంతో బాధతో కోల్కతా నుంచి వెళ్లిపోయారు'
ఇక, 2007లో తస్లీమా నస్రీన్ ఎంతో బాధతో కోల్కతా నుంచి వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చిందని ఉస్మాన్ గని మాలిక్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే, ఆమె వెళ్లిన సమయంలో తాము నిరసనలు వ్యక్తం చేశామని ఆయన తెలిపారు. మళ్లీ ఇప్పుడు పూర్తి గౌరవప్రదంగా తిరిగి కోల్కతాకు తీసుకురాగలిగామని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తస్లీమా పర్యటన సందర్భంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసిన బంగాల్ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తస్లీమా పర్యటన ప్రశాంతంగా సాగేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందించిందని తెలిపారు.
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