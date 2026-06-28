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నాకు చావంటే భయం లేదు- ఈ ఏడాదే బంగ్లాదేశ్‌కు వెళ్తాను : మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా

బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీలపై దాడులను ఖండించిన ఆ దేశ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా- ఈ ఏడాదే తాను బంగ్లాకు తిరిగి వెళ్తానని ప్రకటన- తమ పార్టీ అవామీ లీగ్‌పై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తేయాలని డిమాండ్

Sheikh Hasina
Sheikh Hasina (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 6:06 PM IST

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Sheikh Hasina In India : తీవ్ర రాజకీయ సంక్షోభం ఏర్పడి తన స్వదేశాన్ని వీడి భారత్‌లో ఆశ్రయం పొందుతున్న బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని, అవామీ లీగ్ అధినేత్రి షేక్ హసీనా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఏడాదే తాను బంగ్లాదేశ్‌కు తిరిగి వెళ్లిపోతానని ప్రకటించారు. తమ పార్టీ అవామీ లీగ్ కేవలం ఒక సంస్థ మాత్రమే కాదని, అదొక శక్తి అని పేర్కొన్నారు. మైనారిటీలపై జరిగిన ఎలాంటి దాడి అయినా బంగ్లాదేశ్ స్వాతంత్ర్యంపై దాడితో సమానమని స్పష్టం చేశారు. ఓ జాతీయ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో షేక్ హసీనా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

అధికారం కోసం రాజకీయాలు చేయను : షేక్ హసీనా
తాను బంగ్లాకు తిరిగి వెళ్లడమనేది వ్యక్తిగత ఆశయానికి సంబంధించిన విషయం కాదన్నారు షేక్ హసీనా. అధికారం కోసం తాను రాజకీయాలు చేయలేదని చెప్పారు. బంగ్లాదేశ్ ప్రజల సంక్షేమం కోసమే రాజకీయాలు చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. చట్ట, రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన, రాజకీయ ప్రేరేపిత ప్రక్రియలో భాగంగా తనపై న్యాయవ్యవస్థను రాజకీయ ప్రతీకార సాధనంగా వాడుకున్నారని ఆరోపించారు. ఇలాంటి ప్రయత్నాలు గతంలోనూ జరిగాయని అప్పుడు అవి విఫలమయ్యాయని అన్నారు. ఇప్పుడు కూడా విఫలమవుతాయని వెల్లడించారు.

"నేను చావుకు భయపడను. 1975లో నేను నా తల్లిదండ్రులు, సోదరులు సహా నా యావత్ కుటుంబాన్ని కోల్పోయాను. ప్రజల ఓట్లతో ఐదుసార్లు బంగ్లా ప్రధాని అయ్యాను. దేశాభివృద్ధికి కృషి చేశాను. నా జీవితం దాదాపుగా బంగ్లా ప్రజలు, అవామీ లీగ్, ప్రజాస్వామ్య పోరాటం, దేశాభివృద్ధికి అంకితమైంది. అందుకే నేను స్పష్టంగా చెప్పదలచుకున్నాను. ప్రతి అడ్డంకిని, ప్రతి కుట్రను అధిగమించి ఈ ఏడాదే బంగ్లాదేశ్‌కు తిరిగి వెళ్తాను. అవామీ లీగ్ అనేది కేవలం కాగితాలకే పరిమితమైన సంస్థ కాదు. తన 77 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో అనేక సార్లు దాడులకు గురైంది. రక్తపాతాన్ని ఎదుర్కొంది. నిషేధానికి కూడా గురైంది. కానీ ప్రతిసారీ ప్రజల శక్తితో అది తిరిగి పుంజుకుంది. మేం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేశాం. బంగ్లాదేశ్ వ్యతిరేక శక్తులు ప్రజల్లోని ఒక వర్గాన్ని తప్పుదోవ పట్టించి కుట్రపూరితమైన, పకడ్బందీగా రూపొందించిన ఉద్యమం ద్వారా అవామీ లీగ్‌ను అధికారానికి దూరం చేశాయి. వారు ఎన్ని చేసినా ప్రజల హృదయాల నుంచి అవామీ లీగ్‌ను చెరిపివేయలేకపోయారు."
-షేక్ హసీనా, బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని

'బంగ్లా ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనపడింది'
బంగ్లాదేశ్‌లో ప్రజాస్వామ్యం, చట్టబద్ధమైన పాలన లేదని షేక్ హసీనా ఆరోపించారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనపడిందని, మైనారిటీలపై దాడులు జరుగుతున్నాయని విమర్శించారు. అవామీ లీగ్ నాయకులు, కార్యకర్తలు ప్రభుత్వ వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్నారని మండిపడ్డారు. అవామీ లీగ్ రాజకీయాలు ప్రతీకారం కోసం కావని హక్కులు, భద్రత, గౌరవం, అభివృద్ధికి సంబంధించినన్నారు. అవామీ లీగ్ రాజకీయ పునరుజ్జీవనం ఏ ప్రభుత్వం దయపైనో ఆధారపడి లేదన్నారు. అది ప్రజలపై ఆధారపడి ఉందని చెప్పారు. అవామీ లీగ్ సంస్థాగత బలానికి ప్రస్తుత బంగ్లా సర్కార్ భయపడుతోందని అన్నారు. అందుకే అవామీ లీగ్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవడానికి ప్రభుత్వం సైన్యం, బీజీబీ (బోర్డర్ గార్డ్స్ బంగ్లాదేశ్), పోలీసులను రంగంలోకి దించిందని గుర్తు చేశారు. ఇది ప్రభుత్వ బలహీనతకు నిదర్శనమని ఆరోపించారు. బలప్రయోగంతో అవామీ లీగ్‌ను అణచివేయలేరని పేర్కొన్నారు.

రాజకీయ ఖైదీలను విడుదల చేయాలి : షేక్ హసీనా
"బంగ్లాదేశ్‌లో సరైన ప్రజాస్వామ్య వాతావరణం, స్థిరత్వం నెలకొనాలంటే అవామీ లీగ్‌పై ఉన్న అక్రమ నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలి. తప్పుడు కేసులను ఉపసంహరించుకోవాలి. రాజకీయ ఖైదీలను విడుదల చేయాలి. శాంతియుత రాజకీయ కార్యకలాపాలను అనుమతించాలి. కానీ ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న సర్కార్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అడ్డుకుంటూనే ఉంది. ప్రజల్లో పేరుకుపోతున్న ఆగ్రహం, బాధ, ప్రజాస్వామ్య ఆకాంక్షలు అవామీ లీగ్‌కు ఒక కొత్త మార్గాన్ని సృష్టిస్తాయి. సైనిక పాలన, వివక్ష, అణచివేత, మతతత్వ రాజకీయాలు, ప్రజాస్వామ్య నిరాకరణకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటం ద్వారా బంగ్లాదేశ్ ఆవిర్భవించింది. 2024 ఆగస్టు 5 తర్వాత బంగ్లా విమోచన యుద్ధ స్ఫూర్తిపై దాడి జరిగింది. స్వాతంత్ర్య సమరయోధులను చెప్పుల దండలతో అవమానించారు. దేశవ్యాప్తంగా విమోచన యుద్ధవీరుల స్మారక చిహ్నాలను ధ్వంసం చేశారు. జై బంగ్లా నినాదాన్ని ఒక నేరంగా పరిగణించారు. జాతిపిత నివాసంపై పదేపదే దాడులు జరిగాయి. మైనారిటీ వర్గాలపై దాడులు జరిగాయి. దేవాలయాలను ధ్వంసం చేశారు. సూఫీ మందిరాలు, సాంస్కృతిక సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. తీవ్రవాదం వ్యాప్తి చెందడానికి ఆస్కారం కల్పించారు" అని షేక్ హసీనా పేర్కొన్నారు.

అవామీ లీగ్ ప్రభుత్వ హయాంలో 2023లో బంగ్లాదేశ్ 7.25 శాతం జీడీపీ వృద్ధిని నమోదు చేసిందని, తలసరి ఆదాయం 2,793 డాలర్లకు చేరుకుందని షేక్ హసీనా వెల్లడించారు. బంగ్లాదేశ్ ఏకంగా 29 స్థానాలు ఎగబాకి ప్రపంచంలోనే 35వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించిందని గుర్తు చేశారు. విదేశీ మారక నిల్వలు 36 రెట్లు పెరిగాయని, జీడీపీలో పెట్టుబడుల వాటా 32.05 శాతానికి చేరిందన్నారు. విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు ఐదు రెట్లు పెరిగి 3.48 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయని వివరించారు. పేదరికాన్ని 18.7 శాతానికి, తీవ్ర పేదరికాన్ని 5.6 శాతానికి తగ్గించామని పేర్కొన్నారు.

మైనారిటీలపై దాడులను ఖండించిన హసీనా
బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులు సహా మైనారిటీ వర్గాలపై జరిగిన దాడులను షేక్ హసీనా ఖండించారు. బంగ్లాదేశ్‌లో మతతత్వ శక్తులు అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్నప్పుడల్లా మైనారిటీ వర్గాలపై భయంకరమైన హింస జరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మైనారిటీల ఇళ్లు, ప్రార్థనా స్థలాలు, వ్యాపారాలు, జీవితాలు, గౌరవం అన్నీ ప్రమాదంలో పడ్డాయని అన్నారు. మైనారిటీ హక్కుల కోసం మాట్లాడిన చిన్మోయ్ కృష్ణదాస్ ఒక తప్పుడు కేసులో ఇప్పటికీ జైలులోనే మగ్గిపోతున్నారని విస్మయం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం మారినప్పటికీ బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీల తలరాత మారలేదని ఇదే రుజువు చేస్తోందన్నారు.

"నేను స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మైనారిటీలు కేవలం ఓటు బ్యాంకు మాత్రమే కాదు. వారు సమాన గౌరవం కలిగిన బంగ్లాదేశ్ పౌరులు. 1971 నాటి గొప్ప విముక్తి పోరాటంలో హిందువులు, ముస్లింలు, బౌద్ధులు, క్రైస్తవులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు కులమతాలకు అతీతంగా నిలిచారు. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం భుజం భుజం కలిపి పోరాడారు. అన్ని మతాల ప్రజలు సమాన హక్కులతో జీవించే ఒక లౌకిక (మతపరమైన వివక్ష లేని) బంగ్లాదేశ్ గురించి బంగాబంధు కలలు కన్నారు. అటువంటి బంగ్లాదేశ్ మతపరమైన దాడులకు, వేర్పాటువాదానికి బందీగా మారడాన్ని అనుమతించకూడదు. మతం పేరుతో మైనారిటీలపై దాడి చేసేవారు, ఆలయాలను ధ్వంసం చేసేవారు, ప్రజలను బెదిరించే వారు కేవలం ఒక వర్గానికి మాత్రమే శత్రువులు కాదు. వారు బంగ్లాదేశ్ స్వాతంత్ర్య స్ఫూర్తికే శత్రువులు. ఒక పౌరుడు తన మతపరమైన గుర్తింపు కారణంగా భయంతో జీవించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ రాజ్యం విఫలమైనట్లే. నేడు అనేక మైనారిటీ కుటుంబాలు అటువంటి భయంతోనే బంగ్లాలో జీవిస్తున్నాయి. ఇది బంగ్లాదేశ్‌కు అవమానకరం" అని షేక్ హసీనా అభిప్రాయపడ్డారు.

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