ETV Bharat / bharat

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో వజ్రాల జాడ- 'బలౌదా-బెల్‌ముండి' గనుల్లో 5 డైమండ్స్​ లభ్యం

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో బలౌదా-బెల్‌ముండి ప్రాంతంలో భూగర్భ పరిశోధనల్లో వజ్రాల నిల్వలు- హర్షం వ్యక్తం చేసిన సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయి- పరిణామం చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని కామెంట్

Diamonds Found in Chhattisgarh
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 9:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Diamonds Found in Chhattisgarh : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో వజ్రాల నిల్వలు బయటపడ్డాయి. రాష్ట్రంలోని మహాసముంద్ జిల్లా సరాయ్‌పాలి ప్రాంతంలో ఉన్న బలౌదా- బెల్‌ముండి డైమండ్ బ్లాక్‌లో జరిపిన శాస్త్రీయ అన్వేషణలో నాణ్యమైన వజ్రాలు లభ్యమయ్యాయి. ఎన్ఎండీసీ - సీఎండీసీ లిమిటెడ్ సంస్థ ఈ ప్రాంతంలో జరిపిన విస్తృత పరిశోధనలు, పరీక్షల అనంతరం వజ్రాల లభ్యతను అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ఈ వజ్రాల నిల్వల గుర్తింపుతో ఛత్తీస్‌గఢ్ ఖనిజ రంగానికి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు రానుంది.

బలౌదా- బెల్‌ముండి డైమండ్ బ్లాక్‌లో వజ్రాల గుర్తింపు కోసం అధికారులు అత్యంత సంక్లిష్టమైన, అధునాతన శాస్త్రీయ పద్ధతులను ఉపయోగించారు. ఈ అన్వేషణలో భాగంగా క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత సర్వేలు నిర్వహించారు. స్ట్రీమ్ సెడిమెంట్ శాంప్లింగ్, అధునాతన భూ-భౌతిక అధ్యయనాలు, డ్రిల్లింగ్ లాంటి పద్దతులను ఉపయోగించారు. ఈ పరిశోధనల్లో దాదాపు 200 టన్నుల భారీ ఖనిజ పదార్థాల నమూనాలను సేకరించారు. ఈ నిల్వలను ప్రత్యేక ప్లాంట్‌లో ప్రాసెస్ చేసి, పర్యవేక్షించిన తర్వాత మొత్తం 5 విలువైన వజ్రాలను వెలికితీశారు. వీటి మొత్తం బరువు 1.22 క్యారెట్లుగా ఉన్నట్లు ఎన్‌ఎమ్‌డీసీ-సీఎమ్‌డీసీ సంస్థ వెల్లడించింది. లభించిన ఐదు వజ్రాలలో రెండు అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన 'జెమ్ క్వాలిటీ' వజ్రాలు కాగా, మిగిలిన మూడు ఇతర శ్రేణికి చెందిన వజ్రాలుగా గుర్తించారు. ఈ వజ్రాలు బయపడటంతో బలౌదా- బెల్‌ముండి ప్రాంతంలో విస్తారంగా వజ్రాల గనులు విస్తరించి ఉండే అవకాశాలను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

ఛత్తీస్‌గఢ్ ఆర్థికానికి కొత్త ఊపు: సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయి
వజ్రాల నిల్వల గుర్తింపుపై ఛత్తీస్‌గఢ్ సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిణామం చరిత్రలో నిలిచిపోతుందన్నారు. 'బలౌదా-బెల్‌ముండి ప్రాంతంలో వజ్రాలు లభించడం ఛత్తీస్‌గఢ్ సాధించిన విజయం. ఇది రాష్ట్ర ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని పెంచడమే కాకుండా, మన వనరులను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో సద్వినియోగం చేసుకునే దిశగా పడిన ఒక కీలకమైన అడుగు. మా ప్రభుత్వ విధానం కేవలం ఖనిజాల వెలికితీతకే పరిమితం కాలేదు. ఆ ఖనిజాల ఆధారిత పరిశ్రమల స్థాపన, విలువ ఆధారిత యూనిట్ల ఏర్పాటు, స్థానిక యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యం. ఈ డైమండ్ బ్లాక్ వల్ల రాబోయే రోజుల్లో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోకి భారీగా పెట్టుబడులు వస్తాయి. అలాగే పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు పుంజుకుని వికసిత్ ఛత్తీస్‌గఢ్ లక్ష్యాన్ని వేగంగా చేరుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతుంది' అని సీఎం అన్నారు. డిప్యూటీ సీఎం అరుణ్ సావ్ కూడా ఈ పరిణామంపై స్పందించారు. ఛత్తీస్‌గఢ్ భూగర్భం ఎల్లప్పుడూ విలువైన లోహాలను, రత్నాలను అందిస్తూనే ఉంటుందని, వజ్రాలు బయటపడటం రాష్ట్ర ప్రజల అదృష్టమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Diamonds Found in Chhattisgarh
ఎన్ఎండీసీ - సీఎండీసీ నివేదిక (ETV bharat)

ఐదు వజ్రాలకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత
బలౌదా-బెల్‌ముండి డైమండ్ బ్లాక్ పరిశోధనల్లో లభించిన ఈ ఐదు అత్యంత విలువైన వజ్రాలను కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ భద్రపరిచారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని ప్రసిద్ధ వజ్రాల గనుల కేంద్రమైన 'పన్నా'లో ఉన్న ఎన్ఎండీసీకి చెందిన చెందిన సురక్షితమైన 'స్ట్రాంగ్ రూమ్'కు ఈ వజ్రాలను తరలించారు. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతంలో పూర్తిస్థాయి వాణిజ్య మైనింగ్ చేపట్టడానికి అవసరమైన తదుపరి ప్రణాళికలు, చట్టపరమైన అనుమతులు, పర్యావరణ నిబంధనల ప్రక్రియను శాస్త్రీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం వేగవంతం చేయనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు గనుక పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే, స్థానిక ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెరగడంతో పాటు ప్రాంతీయంగా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి వేగంగా పుంజుకుంటుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

ఛత్తీస్‌గఢ్ ఇప్పటికే దేశంలోనే అత్యధిక ఖనిజ వనరులు కలిగిన రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఇనుప ఖనిజం, బొగ్గు, బాక్సైట్, సున్నపురాయి వంటి కీలక ఖనిజాల ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం దేశంలోనే ముందంజలో ఉంది. ఇప్పుడు వీటికి వజ్రాల లభ్యత కూడా తోడవడంతో రాష్ట్ర ఖనిజ వైవిధ్యం సంపన్నంగా మారింది. ఇది రాష్ట్ర ఖనిజ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సరికొత్త బలాన్ని చేకూర్చనుంది.

జ్వరం, షుగర్ తగ్గించే ఔషధ మొక్కలు- వీటి విత్తనాలకు ఫుల్ డిమాండ్- క్వింటాల్ రూ.6లక్షల పైమాటే!

దేశంలోనే అతిపెద్ద సీడ్ బాల్‌ను తయారుచేసిన 'వాటర్ హీరో'- ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు

TAGGED:

BALODA BELMUNDI DIAMOND BLOCK
NEW STEP TOWARDS BUILD DEVELOPMENT
BALODA BELMUNDI DIAMOND
DIAMONDS FOUND IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.