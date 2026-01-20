ETV Bharat / bharat

భారత్​లోకి పాకిస్థాన్​ ఎయిర్​లైన్స్​ లోగో బెలూన్- భద్రతాసంస్థలు అలర్ట్​

పీఐఏ గుర్తుతో కులు జిల్లాలోని ఓ గ్రామ పొలంలో లభించిన బెలూన్​- దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు- గూఢచర్యానికి సంబంధించిన పరికరాలేవీ లేవని వెల్లడి- అక్కడికి ఎలా వచ్చాయని విచారణ

PIA LOGO BALLOONS IN HIMACHAL
PIA LOGO BALLOONS IN HIMACHAL (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PIA Logo Balloons In Himachal Fields : పాకిస్థాన్​ ఇంటర్నేషనల్​ ఎయిర్​ లైన్స్​ (పీఐఏ) లోగో కలిగిన విమానం ఆకారపు బెలూన్​ హిమాచల్​ప్రదేశ్​లో కలకలం రేపింది. కులు జిల్లా బష్లా గ్రామంలోని ఓ రైతు పొలంలో పాకిస్థాన్​ విమానయాన గుర్తుతో ఒక అనుమానాస్పద బెలూన్​ కనిపించింది. దీంతో భయాందోళనలకు గురైన స్థానిక ప్రజలు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు అక్కడకి చేరుకుని ఆ బెలూన్​ స్వాధీనం చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

ఇంతకు ముందు కూడా!
బష్లా గ్రామంలోని రజనీ అనే మహిళా రైతు తన పొలంలో బెలూన్​ను మొదటగా చూశారు. దీనిని చూసి భయపడిన ఆమె గ్రామ సర్పంచ్​ జోగింద్ర థాకూర్​కు సమాచారమిచ్చారు. దీంతో ఆయన ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు చెప్పడంతో, వారు దాన్ని ఎవరూ తాకవద్దని ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. వెంటనే ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుని బెలూన్​ను స్వాధీనం చేసుకుని దానిపై విచారణ చేపట్టారు. ఆ బెలూన్​ను పరిశీలించిన పోలీసులు దానిపై 'పీఐఏ' లోగోతో పాటు ఉర్దూ, ఇంగ్లిష్​లో 'ఎస్​జీఏ' అని రాసి ఉన్నట్లు వివరించారు. అయితే, ఇలా జరగడం ఇదే మొదటి సారి కాదని, గత కొన్నేళ్లుగా, జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ​ లోగోతో ఉన్న బెలూన్లు లభించాయని పోలీసులు వెల్లడించారు. కాగా, ఇప్పటి వరకూ ఆ బెలూన్లు ఎలా వస్తున్నాయి? వాటి వెనుక ఉన్న ఉద్ధేశమేంటి? అనేది తెలియడం లేదని చెబుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని తాము అంత తేలికగా తీసుకోబోమని, తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

logo of Pakisthan flag on Balloon
బెలూన్​పై ఉన్న పాకిస్థాన్ జెండా గుర్తు (Etv Bharat)

దీనిపై కులు సూపరింటెండెంట్​ మదన్​ లాల్​ కౌశల్​ మీడియాతో మాట్లాడారు. "మేము స్వాధీనం చేసుకున్న బెలూన్​పై ఇప్పటి వరకు జరిపిన దర్యాప్తులో ఎలాంటి చిప్​గానీ, గూఢచారానికి సంబంధించిన ఇతర అనుమానాస్పద పరికరాలు ఆ బెలూన్​లో లభించలేదు. దీని గురించి సమగ్ర దర్యాప్తు జరుపుతున్నాం. ప్రజలకు ఏవైనా అనుమానాస్పద వస్తువులు లేదా కార్యకలాపాలు కనిపిస్తే వెంటనే మాకు సమాచారం ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేశాం" అని ఆయన వివరించారు.

మైనర్లను గూఢచర్యానికి ప్రేరేపిస్తూ
అంతకుముందు ఇటీవల పాకిస్థాన్‌కు చెందిన నిఘా సంస్థ ఐఎస్‌ఐ కోసం గూఢచర్యం చేస్తున్న 15 ఏళ్ల బాలుడిని పఠాన్‌కోట్‌ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. భారత్‌కు చెందిన మైనర్లతో గూఢచర్యం నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి ఐఎస్‌ఐ ఏజెంట్లు కుట్ర పన్నినట్లు గుర్తించామని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఇందులో భాగంగా జమ్మూకశ్మీర్‌, పంజాబ్‌, హరియాణాకు చెందిన పలువురు మైనర్లను ట్రాప్‌ చేసి, ఉగ్రవాదం వైపు ఆకర్షితులయ్యేలా వారు ప్రేరేపిస్తున్నారని వివరించారు.

ఇప్పటివరకు హరియాణా, పంజాబ్‌కు చెందిన 12 మంది, జమ్మూకశ్మీర్‌కు చెందిన 25 మంది మైనర్లను ఐఎస్‌ఐ ఏజెంట్లు ట్రాప్‌ చేసినట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. వారి కదలికలపై దర్యాప్తు బృందాలు నిఘా పెట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. వీరంతా 14 నుంచి 17 ఏళ్లలోపు వారేనన్నారు. మొదట పాక్‌ హ్యాండ్లర్లు మైనర్ల ఫోన్‌లకు లింక్‌లు పంపిస్తున్నారని, వాటిని క్లిక్‌ చేయగానే వారి ఫోన్‌లను క్లోన్‌ చేస్తున్నారని చెప్పారు. వారి ఫోన్లు క్లోన్‌ చేసి ఉండడంతో బాలురు తమ ఫోన్‌లలో సేవ్‌ చేసే కంటెంట్‌ను వారి ప్రమేయం లేకుండానే హ్యాండ్లర్లు సేకరిస్తున్నారని అన్నారు.

ప్రస్తుతం పోలీసుల అదుపులో ఉన్న బాలుడి ఫోన్‌ను స్కాన్‌ చేయగా అతడు పాక్‌కు చెందిన ఐఎస్ఐ ఆధారిత ఏజెన్సీలు, ఉగ్రవాద గ్రూపుల నిర్వాహకులతో పలుమార్లు సంప్రదింపులు జరిపినట్లు తేలిందని చెప్పారు. వారి సూచనల ఆధారంగా అతడు సైనిక స్థావరాల వీడియోలను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు, భద్రతా కాన్వాయ్‌ల కదలికలను లీక్‌ చేస్తున్నట్లు గుర్తించామని తెలిపారు. ఐఎస్‌ఐ ఏజెంట్లతో సంప్రదింపుల కోసం అతడు ఎన్‌క్రిప్టెడ్‌ యాప్‌లను కూడా వినియోగిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి ప్రమాదకర ముఠాల చేతిలో పడకుండా పిల్లలను రక్షించాలంటే, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ఆన్‌లైన్ కార్యకలాపాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని పోలీసులు సూచించారు.

పాక్‌ను అడ్డుకోవాల్సిందే 'విభజన అజెండా' కోసం ఐరాసను దుర్వినియోగం చేస్తోంది: భారత్

భారత్​, పాక్ యుద్ధం ఆపి 'కోటి' మందిని కాపాడాను- షరీఫ్ కూడా అదే చెప్పారు: ట్రంప్​

TAGGED:

PIA BALLOON FOUND IN KULLU
PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
PAKISTAN BALLOON IN HIMACAHAL
PIA LOGO BALLOONS IN HIMACHAL
PIA LOGO BALLOONS FOUND IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.