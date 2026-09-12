ఖైరా 'చందువా'కు ఫుల్ గిరాకీ- స్వయం సమృద్ధి సాధించిన 25 మంది మహిళలు- నెలకు ఇన్కమ్ ఎంతంటే?
కష్టాలను ఎదురొడ్డి జీవితంలో నిలదొక్కుకున్న మహిళలు- నైపుణ్యాన్ని నమ్మి జీవితంలో ఎదిగిన నారీమణులు- చందువా డిజైన్లు తయారీ చేసి ఆర్థిక ప్రగతి సాధించిన బాలేశ్వర్ మాతృమూర్తులు
Published : September 12, 2026 at 10:40 PM IST
Khaira Chandua Demand : ప్రస్తుత కాలంలో చేతిలో నైపుణ్యం, శ్రమించే మనస్తత్వం ఉండాలే గానీ ఉపాధికి కొదవే లేదు. ఇదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు ఒడిశా రాష్ట్రం బాలేశ్వర్లోని ఓ ప్రాంతంలోని మహిళలు. 25 మంది నారీమణులు ఓ గ్రూపుగా చేరి సంప్రదాయ 'చందువా' (ఒడిశా ప్రత్యేక హస్తకళ)లో రాణిస్తున్నారు. చందువా హస్తకళ, చేతితో అందమైన బ్యాగులు, ఇతర అలంకరణ వస్తువులను తయారుచేసి స్వయం సమృద్ధి సాధించారు. మహిళలు తయారు చేసే బ్యాగులు, ఇతర ఉత్పత్తులకు ఇప్పుడు స్థానిక మార్కెట్లలో భారీ డిమాండ్ ఉంది. వీటి విక్రయం ద్వారా వారు ప్రతి నెలా స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒడిశా మహిళల విజయగాథపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
24 ఏళ్ల కృషి ఫలితం
బాలేశ్వర్ జిల్లాలోని ఖైరా ప్రాంతానికి చెందిన మహిళలు గత 24 ఏళ్లుగా చందువా హస్తకళలో అదరగొడుతున్నారు. (రంగురంగుల దుస్తులను వివిధ ఆకారాలలో (జంతువులు, పక్షులు, పువ్వులు) కత్తిరించి, వాటిని ఒక ప్రధాన వస్త్రంపై అందంగా కుట్టడాన్ని చందువా అంటారు. ఒడిశాలోని బాలేశ్వర్ జిల్లాలోని ఖైరా ప్రాంతం, పూరి జిల్లాలోని పిపిలి గ్రామం ఈ కళకు అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందింది.) మొదట్లో రోజుకు చందువా ప్రొడక్ట్స్ను తయారు చేయడం ద్వారా మహిళలు కొద్దిపాటి ఆదాయాన్ని సంపాదించేవారు. అది కుటుంబ పోషణ, ఇతర ఖర్చులకు సరిపోయేది కాదు. ఇప్పుడు మాత్రం చందువా డిజైన్లు, చేతులతో అందమైన బ్యాగులను తయారుచేసి నెలకు రూ. 5,000 వరకు సంపాదిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తమ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తున్నారు.
అందంగా బ్యాగులు సైతం తయారీ
2002లో ఖైరా ప్రాంతంలో 'మా షర్లా ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్' ఏర్పడింది. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రేమలతా చందువాల తయారీలో శిక్షణ పొందింది. ఆమె ఇతరులకు ఈ హస్తకళను నేర్పింది. అనంతరం మహిళలు చందువా డిజైన్లను తయారుచేయడం నేర్చుకున్నారు. అవి ఆకర్షణీయంగా ఉండడం, చౌకగా లభించడంతో వాటిని మార్కెట్లో ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడింది. దీంతో మరింత మంది మహిళలు 'మా షర్లా ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్' గ్రూపులో చేరారు. మహిళలందరికీ ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో చందువా డిజైన్లతో పాటు సంబల్పురి శైలి బ్యాగులను కూడా తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం వారు రెండు మూడు రకాల డిజైనర్ చందువాలు, బ్యాగులు, స్కూల్ యూనిఫామ్లు, మనీ పర్సులు తయారు చేస్తున్నారు. వీటిని స్థానిక మార్కెట్లలోని దుకాణాదారులకు విక్రయిస్తున్నారు.
ఖాళీ సమయాల్లో
తీరిక సమయంలో చందువా డిజైన్లు, బ్యాగులను తయారు చేస్తామని బందితలతా బారిక్ తెలిపింది. తాను గత పదేళ్లుగా ఈ పనిలో నిమగ్నమయ్యాయని చెప్పింది. తాము సంపాదించే డబ్బుతో ఇంటిని కూడా నడపగలుగుతున్నానని సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. ఇకపై తాము తమ భర్తలకు తలవంచాల్సిన అవసరం లేదని అభిప్రాయపడింది. తమ సంపాదనలో కొంత పొదుపు చేస్తున్నామని వెల్లడించింది.
రోజుకు మూడు గంటలే వర్క్
"'మా షర్లా ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్'లో మొత్తం 25 మంది మహిళలు పనిచేస్తున్నారు. మొదట్లో వీరు కేవలం చందువా ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే తయారు చేసేవారు. ఇప్పుడు చిన్న బ్యాగులను కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులను బాలేశ్వర్కు పంపిస్తారు. అలాగే భువనేశ్వర్కు సరఫరా చేస్తారు. ఈ మహిళలు తాము తీర్చిదిద్దిన అందమైన వస్తువులు, బ్యాగులను కటక్ బలి యాత్ర, మేళాలలో కూడా అమ్ముతారు. ఒక చందువా ప్రొడక్ట్ ధర రూ. 250- రూ. 3000 వరకు ఉంటుంది. అదేవిధంగా మహిళలు తయారుచేసే ఒక బ్యాగ్ ధర రూ. 50- రూ. 500 వరకు ఉంటుంది. ఈ మహిళలు ప్రతిరోజూ తమ ఇంటి పనులు ముగించుకున్న తర్వాత మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చందువా డిజైన్లు, ఇతర ప్రొడక్ట్స్ను తయారుచేస్తారు." అని ఒడిశా జీవనోపాధి మిషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు నిరుపమా నాయక్ పేర్కొన్నారు.
'గణేశ్, దుర్గా పూజ సమయాల్లో ఫుల్ డిమాండ్'
తాము 'మా షర్లా ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్' లోని మహిళలు తయారుచేసిన హ్యాండ్బ్యాగులను కొని అమ్ముతానని మహిళా పారిశ్రామికవేత్త పుష్పాంజలి తెలిపారు. ఇవి తక్కువ ధరలకే లభిస్తాయని, వాటిని మహిళలు చాలా అందంగా డిజైన్ చేస్తారని అన్నారు. ముఖ్యంగా గణేశ్ , దుర్గా పూజల సమయంలో ఇవి చాలా బాగా అమ్ముడవుతాయని చెప్పారు.
ధాన్యపు గింజలతో ప్రపంచాధినేతల చిత్రాలు- మధ్యప్రదేశ్ రైతు వినూత్న ప్రయత్నం- ఎందుకో తెలుసా?
బ్రిక్స్ ఉమ్మడి కరెన్సీపై కేంద్రం క్రారిటీ- ప్రస్తుతం ఆ ఆలోచనే లేదని వెల్లడి