మట్టితో ఆభరణాల తయారీ- ఏటా రూ.5లక్షల సంపాదన- ఒడిశా మహిళ సక్సెస్ స్టోరీ!

ఏటా ఏటా రూ.4-5 లక్షలు సంపాదిస్తున్న సుజాత బెహరా- తను సంపాదించడంతోపాటు- తోటి మహిళకు కూడా ఉపాధి కల్పిన

Making Clay Jewellery
Making Clay Jewellery (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 7, 2026 at 9:46 AM IST

4 Min Read
Making Clay Jewellery: ఎవరికైన బహుమతి ఇవ్వాలన్నా, ఆడవారికి ఏదైనా వస్తువును గిఫ్ట్​గా ఇవ్వాలనుకున్నా మొదటగా గుర్తుకు వచ్చేవి ఆభరణాలు, లేదా ఫొటో ఫ్రేమ్​లు. సహజంగా వాటి డిజైన్​ను బట్టి ఖరీదును నిర్ణయిస్తారు. అవి చూసేందుకు ఆకర్షణీయంగాను, అందంగాను ఉన్నప్పటికీ కొందామంటే జేబుకు చిల్లు పడటం ఖాయం. కానీ ఒడిశా బాలాసోర్ జిల్లాకు చెందిన సుజాతా బెహెరా దీని కోసం ఓ చక్కటి ఉపాయాన్ని ఆలోచించింది. తన స్టైల్​లో మట్టితో ఆభరణాలు చేసి ఏటా రూ.4-5 లక్షలు సంపాదిస్తుంది. అది ఎలా అంటారా? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఈ కళ కోసం రెండు సంవత్సరాల శిక్షణ
30 ఏళ్ల సుజాత బెహెరా బాలాసోర్ జిల్లా, సిములియా బ్లాక్, పటూలి గ్రామానికి చెందింది. పెళ్లయిన తర్వాత ఆమె కుటుంబం ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, తన భర్తకు ఆర్థికంగా సహాయం చేయాలనుకుంది. అందుకోసం ఆమె కొత్తగా ఏదైనా చేయాలని ఆలోచించింది. అప్పుడే ఈ మట్టి ఆభరణాల తయారి ఆలోచన ఆమెకు తట్టింది. పెళ్లైన 7 సంవత్సరాల తర్వాత, ఇందిలో శిక్షణ పొందేందుకు ఆమె కోల్‌కతాకు వెళ్లింది.

అక్కడ ఆమె 2 సంవత్సరాల పాటు శిక్షణ తీసుకుంది. ఆ కళను నేర్చుకొని, గ్రామానికి తిరిగి వచ్చి ఆభరణాలు తయారు చేయడం ప్రారంభించింది. కానీ మట్టితో చేసిన ఆభరణాల విషయానికి వస్తే, అవి విరిగిపోతాయేమో, నీటిలో కరిగిపోతాయేమో అనే భావన అందరిలో కలుగుతుంది. కానీ సుజాత తయారు చేసిన మట్టి ఆభరణాల్లో ఓ ప్రత్యేకం ఉంది. ఆమె ఒక ప్రత్యేకమైన బంకమట్టిని పులియబెట్టి ఆభరణాలు, వస్తువులను తయారు చేస్తోంది. కనుక అవి నీళ్లు పడినా పాడవవని ఆమె చెబుతోంది.

clay painting
మట్టితో చేసిన బొమ్మలకు రంగులు అద్దుతున్న మహిళలు (ETV Bharat)

సుజాత తయారు చేసే వస్తువులు

  • మట్టి చెవిపోగులు
  • మట్టి నెక్లెస్
  • క్లే గిఫ్ట్ ఐటమ్
  • లిప్పన్ ఆర్ట్‌లో శ్రీ జగన్నాథుని చిత్రం
  • గాజులు

మట్టితో ఆభరణాలు
సుజాత ఆభరణాలు తయారు చేయడానికి మట్టిని కోల్‌కతా నుంచి తెప్పిస్తొంది. ఈ మట్టిని గంగా నది ఒడ్డు నుంచి తీసుకువస్తారు. తీసుకువచ్చిన మట్టిని శుద్ధి చేసి, వడపోస్తారు. తను ఈ మట్టిని కిలోకు రూ.150 నుంచి 200 కొనుగోలు చేస్తోంది. ఒక కిలో మట్టితో 50 నుంచి 100 చెవిపోగులు తయారు చేయవచ్చు. అలానే ఒక నెక్లెస్ సెట్‌తో కలిపి 30 నుంచి 40 చెవిపోగులు తయారు చేయవచ్చని సుజాత తెలిపింది.

Clay Jewellery
మట్టి ఆభరణాలు (ETV Bharat)

తయారు చేసే విధానం
కోల్‌కతా నుంచి మట్టిని తీసుకు వచ్చిన తర్వాత, దానిని అవసరమైన విధంగా మలుస్తారు. అది గాలికి ఆరిపోకుండా ఉండేందుకు పూర్తిగా పాలిథిన్‌ కవర్​తో కప్పుతారు. మట్టి చేతులకు అంటకుండా ఉండటానికి, దానికి పౌడర్ లేదా నూనె సహాయంతో పిసుకుతారు. ఆ తర్వాత, దానిని ఒక అచ్చులో పోసి డిజైన్ చేస్తారు. డిజైన్ పూర్తైన తర్వాత, దానిని ఆరబెడతారు. ఆరిన తర్వాత, ఒక పాత్రలో సగం వరకు బొగ్గు, రంపపు పొట్టు, చెక్క ముక్కలు మొదలైనవి వేసి బూడిదతో కప్పుతారు. దానిపై కొన్ని చెక్క ముక్కలు పెట్టి మళ్లీ కప్పుతారు.

పొయ్యిని వెలిగించి, ఆభరణాలను బూడిదలో కాలుస్తారు. అవి కాలడానికి సుమారు ఒకటి నుంచి రెండు గంటల పాటు సమయం పడుతుంది. కాల్చిన తర్వాత, వాటిని ఒక రోజు పాటు వదిలేస్తారు. ఆ తర్వాత, ఆభరణాలను నీటిలో వేసి, అవి పచ్చిగా ఉన్నాయో లేదా కాలిపోయాయో చూడటానికి ఒక గుడ్డతో వాటిపై రుద్దుతారు. ఆభరణాలు ఎర్రగా కనిపిస్తే, అవి సిద్ధంగా ఉన్నాయని అర్థం. ఆ తర్వాత, అన్ని ఆభరణాలను తీసుకువచ్చి బ్రష్‌తో రంగులు వేస్తారు. రంగులు వేసిన తర్వాత, అవి ఆరడానికి ఒక రోజు పాటు వదిలేస్తారు. తర్వాత, నెక్లెస్‌లను అల్లి, ప్యాక్ చేసి మార్కెట్‌లో అమ్ముతారు.

Photo frames
అందమైన ఫొటో ఫ్రేమ్స్​ (ETV Bharat)

ఆభరణాల ధర ఎంత?
ఇప్పుడున్న మార్కెట్​లో సాధారణ చేవిపోగుల ధర సుమారు రూ.30 నుంచి మొదలవుతాయి. కానీ సుజాత తయారు చేసిన మట్టి పోగుల ధర చాలా తక్కువనే చెప్పవచ్చు. మట్టి చెవిపోగుల ధర రూ.15 నుంచి రూ.100 వరకు ఉంటుంది. నెక్లెస్ ధర రూ.50 నుంచి రూ.250 వరకు ఉంటుంది. ధర తక్కువ, మన్నిక ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ ఆభరణాలు కొనేందుకు కస్టమర్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని సుజాత చెప్పారు.

ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు
సుజాత చేతితో తయారు చేసిన ఆభరణాలలో కాలి పట్టీలకు చాలా గిరాకీ ఉంది. ఖోర్ధా, భువనేశ్వర్, పూరీతో సహా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. అందుకే ఆమె మట్టి ఆభరణాలతో పాటు కొన్ని కొత్త డిజైన్లు , ఉత్పత్తులను కూడా అందులో జోడించింది . వాటిని బయటి జిల్లాలకు అమ్మడం ద్వారా సుజాత డబ్బు సంపాదిస్తోంది. ప్రస్తుతం సుజాత తయారు చేస్తున్న మట్టి ఆభరణాలు ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కళాశాలలో చదివే యువతులు వాటిని ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

తోటివారికి కూడా ఉపాధి
సుజాత స్వయం సమృద్ధి సాధించడమే కాకుండా, మరో 8 మంది మహిళలకు ఉపాధి కూడా కల్పించింది. సుజాత ఈ కళ ద్వారా సంవత్సరానికి రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షలు సంపాదిస్తోంది. ఆమెతో పనిచేసే మహిళలు నెలకు రూ.3-5 వేలు సంపాదిస్తున్నారు. ఇద్దరు మహిళలు తనకు మట్టి ఆభరణాలు తయారు చేయడంలో సహాయం చేస్తారని మిగిలిన ఆరుగురు మహిళలు ఇతర కార్యక్రమాల్లో సహాయం చేస్తారని సుజాత తెలిపింది.

models of Clay Jewellery
మట్టి ఆభరణాలు (ETV Bharat)

సుజాత వద్ద పనిచేసే మమినా మాఝీ అనే మహిళ తన అనుభవాలను పంచుకుంది. ఇలా పని చేయడం తనకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందంటూ తెలిపింది. "ఇక్కడ ఎలా పని చేస్తున్నారో చూసేందుకు సుజాత నన్ను పిలిచింది. దీంతో ఈ ఆభరణాల తయారీపై ఆసక్తి కలిగి ఈ తన దగ్గర శిక్షణ తీసుకున్నాను. ఇక్కడే పని చేస్తూ నా కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తున్నానని ఆమె అన్నారు. సుజాత తయారుచేసిన మట్టి ఆభరణాలు ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. అవి తక్కువ ధరకే లభిస్తుండడంతో ప్రజలు కొనేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. దీని కారణంగా వీటికి మార్కెట్​లో ఫుల్​ డిమాండ్​ పెరిగింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

