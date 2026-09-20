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వంగ సాగులో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు అదుర్స్- మూడు నెలల్లోనే రూ.68 లక్షల ఆదాయం!

వ్యవసాయంలో కలిసికట్టుగా రాణిస్తున్న బ్రదర్స్- వంగ సాగులో భారీగా లాభాలు- మరో 25 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న అన్నదమ్ములు

Grafted Brinjal Farming In Odisha
వ్యవసాయంలో కలిసికట్టుగా రాణిస్తున్న బ్రదర్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 12:48 PM IST

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Grafted Brinjal Farming In Odisha : ఆ ముగ్గురు అన్నదమ్ములకు సొంతంగా మూడు ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా బాగానే స్థిరపడ్డారు. డబ్బుకు ఎటువంటి కొదవలేదు. అయినప్పటికీ పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఉంటూనే వ్యవసాయంపై ఉన్న మక్కువతో వారుసాగు వైపునకు మళ్లారు. వంగ (వంకాయల) సాగులో దూసుకెళ్తున్నారు. ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబిస్తూ మూడు నెలల్లోనే రూ.68 లక్షల ఆదాయాన్ని గడించారు. అంతేకాకుండా 25 మంది ఉపాధి కల్పించారు. ఈ క్రమంలో ఆ రైతుల విజయగాథపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

బాలేశ్వర్‌ జిల్లాలోని దహిసాడ ప్రాంతానికి చెందిన మహేశ్వర్ మొహంతి, చంద్రశేఖర్ మొహంతి, సర్వేశ్వర్ మొహంతి అనే వారు ముగ్గురు అన్నాదమ్ములు. వీరు ముగ్గురూ వ్యాపారవేత్తలు. అయితే సాగు అంటే ఆసక్తి ఉంది. అందుకే వంగ సాగును ఏడాది క్రితం ప్రారంభించారు. నాలుగు ఎకరాల సొంత భూమిలో 13,000 గ్రాఫ్టెడ్ వంకాయ మొక్కలను నాటారు. మల్చింగ్, బిందు సేద్యం (డ్రిప్ ఇరిగేషన్) పద్ధతులను ఉపయోగించి వంకాయ మొక్కలను పెంచారు. ఈ క్రమంలో వంగ సాగులో విజయం సాధించారు.

Grafted Brinjal Farming In Odisha
వంగ సాగు (ETV Bharat)

వంకాయల సాగు స్ఫూర్తి ఎక్కడిదంటే?
ముగ్గురు సోదరుల్లో ఒకరైన చంద్రశేఖర్ మొహంతి వ్యాపార కార్యకలాపాల నిమిత్తం కొన్నాళ్ల క్రితం ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు ఓసారి వెళ్లారు. తిరిగి వస్తుండగా ఒక హోటల్ వెనుక అధునాతన పద్ధతిలో జరుగుతున్న వంగ సాగు చేయడాన్ని ఆయన గమనించారు. గతంలో స్వయంగా వంకాయలు పండించి విక్రయించిన అనుభవం చంద్రశేఖర్‌కు ఉంది. దీంతో వంగ సాగు గురించి చంద్రశేఖర్ ఆరా తీశారు. గ్రాఫ్టెడ్ వంకాయ మొక్కల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత, వెంటనే ఈ తరహా వంగ సాగును ముగ్గురు సోదరులు కలిసి ప్రారంభించారు. మొహంతి సోదరుల వంగ క్షేత్రం నుంచి ప్రతిరోజు సుమారు 12- 14 క్వింటాళ్ల వంకాయల దిగుబడి వస్తోంది. ప్రారంభంలో కిలో వంకాయలను రూ.80 చొప్పున విక్రయించారు. ఇప్పుడు కాస్త ధర తగ్గింది. ప్రస్తుతం కిలో సుమారు రూ.50 చొప్పున అమ్ముతున్నారు.

Grafted Brinjal Farming In Odisha
వంగ సాగులో రూ.68 లక్షల ఆదాయం (ETV Bharat)

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో గ్రాఫ్టెడ్ వంకాయ మొక్కల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత, తాను బాలేశ్వర్‌కు వచ్చి సోదరులతో కలిసి వంగ సాగును ప్రారంభించానని చంద్రశేఖర్ మొహంతి తెలిపారు. తాము బయటి ప్రాంతం నుంచి వంగ మొక్కలను తెప్పించి నాటామని వెల్లడించారు. నాలుగు ఎకరాల భూమిలో సుమారు 13,000 మొక్కలను నాటామని వివరించారు. నీటి పారుదల కోసం ఉద్యానవన శాఖ నుంచి తమకు సహాయం లభించిందన్నారు. ముఖ్యంగా 70 శాతం సబ్సిడీతో పైప్‌లైన్‌ను ఏర్పాటు చేసుకున్నామని స్పష్టం చేశారు. మల్చింగ్, బిందు సేద్యం పద్ధతులను ఉపయోగించి వంగ సాగు చేస్తున్నామని వివరించారు.

Grafted Brinjal Farming In Odisha
మూడు నెలల్లోనే రూ.68 లక్షల ఆదాయం సంపాదిస్తున్న అన్నదమ్ములు (ETV Bharat)

'వార్షిక ఆదాయం రూ.కోటి దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం'

"ఇప్పటి వరకు వంగ సాగు కోసం సుమారు రూ. 9.5 లక్షల ఖర్చు చేశాం. కేవలం మూడు నెలల వ్యవధిలోనే సుమారు రూ.68 లక్షల విలువైన వంకాయలను విక్రయించాం. మా వార్షిక ఆదాయం రూ. కోటి దాటుతుందని అనుకుంటున్నాం. సాగు ప్రారంభంలో 20- 25 మంది మా దగ్గర పనిచేశారు. ప్రస్తుతం నలుగురు లేదా ఐదుగురు కూలీలు ఉన్నారు. అయితే కొత్త వంకాయ మొక్కలను నాటుతున్నందున మళ్లీ 20- 25 మందికి ఇక్కడ ఉపాధి లభిస్తుంది. దీనివల్ల స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి."
- చంద్రశేఖర్

కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగుతున్న సోదరులు
ఈ ముగ్గురు సోదరులు అన్ని కార్యకలాపాలను ఉమ్మడిగా నిర్వహిస్తారు. ఒకరు ఫ్యాక్టరీ బాధ్యతలు చూసుకుంటే, మరొకరు వ్యవసాయ పనులను పర్యవేక్షిస్తారు. ఇంకొకరు విక్రయాలను చూసుకుంటారు. ఇలా రొటేషన్ విధానం, పరస్పర అవగాహన ద్వారా ముగ్గురు సోదరులు తమ కార్యకలాపాలన్నింటినీ సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వీరికి DPC ఫ్యాక్టరీ, కేబుల్ ఫ్యాక్టరీ, పిండి మిల్లు ఉన్నాయి. మూడు కర్మాగారాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ములకు వ్యవసాయంపై ఆసక్తి తగ్గలేదు. అందుకే గతేడాదిగా వంకాయ సాగు చేస్తూ మంచి రాబడిని పొందుతున్నారు.

Grafted Brinjal Farming In Odisha
వంగ సాగు (ETV Bharat)

తాను మొహంతి సోదరుల వంగ పొలంలో పని చేస్తున్నానని పూరీకి చెందిన బిశ్వజిత్ పరిడా తెలిపాడు. తన లాంటి వారు ఇక్కడ 25 మంది పని చేస్తున్నారని వివరించాడు. తనకు నెలకు సుమారు రూ.10,000-రూ.15,000 వరకు జీతం వస్తుందని చెప్పాడు. ఈ ఆదాయంతోనే తన కుటుంబం పోషణ జరుగుతోందని స్పష్టం చేశాడు.

Grafted Brinjal Farming In Odisha
వంగ సాగు (ETV Bharat)
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