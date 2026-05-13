మండుటెండలో సైకిల్పై మహిళ మృతదేహం- న్యాయం కోసం 15 కి.మీ దూరం తీసుకెళ్లిన కుటుంబీకులు
సైకిల్పై 15 కి.మీ దూరంలోని పోలీసు స్టేషనుకు మహిళ డెడ్బాడీ- హంతకులను అరెస్టు చేయాలంటూ నిరసన- నాలుగు గంటలు పోలీసు స్టేషన్ ఎదుట ధర్నా-
Published : May 13, 2026 at 11:35 AM IST
Woman Dead Body On Bicycle : ఓ కుటుంబం న్యాయాన్ని కోరుతూ మహిళ మృతదేహాన్ని మండుటెండలో సైకిలుపై 15 కిలోమీటర్ల దూరంలోని పోలీసు స్టేషన్కు తీసుకెళ్లింది. డెడ్బాడీని పోలీసు స్టేషన్ ఎదుట సోరో-కుపారి రహదారిపై ఉంచి ఆ మహిళ(కమలా సేథీ) మరణానికి కారణమైన వాళ్లను అరెస్టు చేయాలంటూ నాలుగు గంటల పాటు నిరసన తెలిపారు. ఈ ఘటన ఒడిశాలోని బాలాసోర్ జిల్లా ఖైరా పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. బాలాసోర్ ఎస్పీ ప్రత్యుష్ దివాకర్ న్యాయం చేస్తామని బాధితులకు లిఖితపూర్వక హామీ ఇచ్చారు. నిందితులను త్వరలోనే అరెస్ట్ చేస్తామని ఆయన చెప్పారు. దీంతో వారు తమ నిరసనను విరమించుకున్నారు. కమలా సేథీ మృతదేహాన్ని దహన సంస్కారాల కోసం పోలీసు వాహన రక్షణతో తిరిగి హరిపూర్ గ్రామానికి పంపించారు. ఊరిలో కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థుల సమక్షంలో ఆమె అంత్యక్రియలను నిర్వహించారు.
మహిళ ఎలా మరణించింది ?
సురేంద్ర సేథీ కథనం ప్రకారం, బాలేశ్వర్ జిల్లాలో హరిపూర్ గ్రామం ఉంది. ఈ ఊరిలో సురేంద్ర సేథీ, భరత్ జేనా ఇళ్లు పక్కపక్కనే ఉన్నాయి. ఈ రెండు కుటుంబాల మధ్య చాలా ఏళ్లుగా సరిహద్దు స్థల వివాదం నడుస్తోంది. మే 10న సురేంద్ర సేథీ ఇంట్లో పైకప్పు నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండగా కొన్ని పాత కలప ముక్కలు, వెదురు కర్రలు, ఖాళీ ప్లాస్టిక్ సంచులు పక్కనే ఉన్న భరత్ జేనా ఇంటి ఆవరణలో పడ్డాయి.దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన భరత్ జేనా కుటుంబీకుడు మానస్ జేనా వచ్చి, సురేంద్ర సేథీ కుటుంబానికి చెందిన మహిళలతో గొడవకు దిగాడు. తమ పని పూర్తయిన వెంటనే ఆ సామగ్రిని వచ్చి తీసేస్తామని సురేంద్ర సేథీ సోదరి కమలా సేథీ, భార్య శకుంతల సేథీ నచ్చజెప్పారు. అయినా మానస్ జేనా, భరత్ జేనా భార్య భారతి వినలేదు. తమ వివాదాస్పద స్థలంలో ఇల్లు ఎలా కడతారంటూ గొడవను మరింత పెద్దది చేసి ఒక్కసారిగా గొడ్డలి, పార, సుత్తి వంటి పదునైన ఆయుధాలతో కమలా సేథీ కుటుంబంపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. ఈ దాడిలోనే కమలా సేథీ అక్కడికక్కడే మరణించారు. సురేంద్ర సేథీ భార్య శకుంతల సేథీ తీవ్ర గాయాలతో కటక్లోని ఎస్సీబీ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు.
కటక్ ఆస్పత్రి నుంచి ఊరికి, ఊరి నుంచి పోలీసు స్టేషన్కు
కమలా సేథీ డెడ్బాడీని వెంటనే పోస్టుమార్టం కోసం కటక్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మే 11న రాత్రే కమలా సేథీ మృతదేహాన్ని కటక్ ఆస్పత్రి నుంచి హరిపూర్ గ్రామానికి తీసుకొచ్చారు. అయితే,ఈ హత్య జరిగి మూడు రోజులు గడుస్తున్నా ప్రధాన నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయలేదని సురేంద్ర సేథీ కుటుంబీకులు ఆగ్రహించారు. మరుసటి రోజున (మే 12న - మంగళవారం) ఉదయం కమలా సేథీ మృతదేహాన్ని సైకిల్పై స్ట్రెచర్లో ఉంచి దాదాపు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఖైరా పోలీస్ స్టేషన్ వరకు తీసుకెళ్లారు.
VIDEO | Balasore, Odisha: A family carried a woman's body on a bicycle for 15 kilometres to police station to protest against police inaction in a murder case linked to a land dispute.
ఒకరి అరెస్ట్- పరారీలో ముగ్గురు
కమలా సేథీ హత్యకు సంబంధించి ఖైరా పోలీసులు నిందితురాలైన భారతి జేనాను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ దాడిలో పాల్గొన్న ప్రధాన నిందితుడు మానస్ జేనా, అతడి తండ్రి భారత్ జేనా సహా మరొకరు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
నిందితులను అతి త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తాం : ఎస్పీ ప్రత్యుష్ దివాకర్
"బాధిత కమలా సేథీ కుటుంబం తమ డిమాండ్లను మాకు లిఖితపూర్వకంగా సమర్పించింది. నిందితులను తక్షణమే అరెస్టు చేయడం, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన భూ వివాదాన్ని పరిష్కరించడం వారి ప్రధాన డిమాండ్లు. భూ సమస్యను ఖైరా తహసీల్దార్ పరిష్కరిస్తారు. నిందితులను అతి త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తామని మేం వారికి హామీ ఇస్తున్నాం. నేను దర్యాప్తును పర్యవేక్షిస్తున్నాను. ఆ ఊరిలో శాంతి నెలకొంటుందని ఆశిస్తున్నాను" అని బాలేశ్వర్ ఎస్పీ ప్రత్యుష్ దివాకర్ తెలిపారు.
మృతదేహం కుళ్లిపోతున్నా న్యాయం కోసమే నిరసన : బిమల్ సేథి
ఇక మంగళవారం రోజు ఖైరా పోలీసు స్టేషన్ ఎదుట కమలా సేథీ డెడ్బాడీతో నిరసన సందర్భంగా వారి బంధువు బిమల్ సేథి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ హత్యకు పాల్పడిన వాళ్లను పోలీసులు వెంటనే ఎందుకు అరెస్టు చేయలేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. నిందితులను అరెస్టు చేసేందుకు మూడు రోజులు ఎందుకు ఎదురు చూశారని బిమల్ సేథి నిలదీశారు. కమలా సేథీ మృతదేహం కుళ్లిపోతున్నా తాము న్యాయం కోసమే స్టేషన్ ఎదుట నిరసన తెలిపామన్నారు. గ్రామస్థుల కళ్లెదుటే ఈ హత్య జరిగిందన్నారు. ఖైరా పోలీస్ స్టేషన్లో నిందితులపై ఇప్పటికే 22 కేసులు నమోదయ్యాయని ఆయన చెప్పారు.
