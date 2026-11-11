జగన్నాథుడి సేవతో మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన- 11 మందితో మొదలై 400 మందికి ఉపాధి!
Odisha Women Jagannath Handicrafts : ఒడిశా బాలాసోర్ జిల్లా ఖాంటాపాడలోని బనదుర్గ స్వయం సహాయక సంఘం ఇప్పుడు సుమారు 400 మందికిపైగా మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది.
Published : November 11, 2026 at 11:07 PM IST
చేతిలో సూది, దారం, రంగు రంగుల వస్త్రాలు- కళ్లలో మాత్రం సొంత కష్టంతో కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలనే ఆశయం. ఒకప్పుడు ఇంటికే పరిమితమైన ఈ మహిళలు ఇప్పుడు తమ చేతివృత్తితో కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తున్నారు. ఒకరు జగన్నాథ మహాప్రభువు కిరీటాన్ని తయారు చేస్తుంటే, మరొకరు స్వామి వారి వస్త్రాలు (ఘాగ్రా), ఛత్రాలను (చందూవా) కుడుతున్నారు. ఇది కేవలం దారపు పోగులతో ముడిపడిన వస్త్రాలు మాత్రమే కాదు. వందలాది మంది మహిళల కలలు, పోరాటాలు, ఆత్మగౌరవం, స్వయం సమృద్ధికి నిదర్శనం. జగన్నాథ సేవే మార్గంగా ఒడిశాలోని ఖాంటాపాడ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళలు ఇలా ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించారు. ఒకప్పుడు కేవలం 11 మంది మహిళలతో ప్రారంభమైన చిన్న ప్రయత్నం, నేడు ఎడతెగని శ్రమతో వందలాది కుటుంబాలకు జీవనాధారంగా మారిపోయింది. బాలాసోర్ జిల్లా పరిధిలోని సుతాంగ్కు చెందిన బనదుర్గ స్వయం సహాయక సంఘం (SHG) ఇప్పుడు మహిళా సాధికారతకు చక్కటి ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
11 మందితో మొదలై ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్ స్థాయికి
భగవంతుడి (ఠాకూర్) సేవకు సంబంధించి ఏదైనా కొత్తగా చేయాలనే తపనతో 2010 సంవత్సరంలో కేవలం 11 మంది మహిళలు కలిసి ఈ సంస్థను ప్రారంభించారు. భగవంతుడి సేవకు అవసరమైన వస్తువుల్ని తామే తయారు చేయాలన్న ఆలోచనతోనే ఈ కుట్టు పని మొదలుపెట్టారు. తొలుత మహిళలు తమ సొంత పెట్టుబడితోనే జెండాలు, ఘాగ్రాలు, చందూవాలు (అలంకరణ వస్త్రాలు), జగన్నాథుని కిరీటాలు, హనుమంతుని వస్త్రాలు వంటివి తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. తర్వాత ఖాంటాపాడ బ్యాంక్, ఇతర బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొంది వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించారు. సుమారు 3-4 ఏళ్ల కిందట ఈ సంఘం ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్ హోదాను పొందడంతో తయారీ సామర్థ్యం, వ్యాపార కార్యకలాపాలు పెరిగి ఉత్పత్తి, టర్నోవర్ మరింత పెరిగింది.
"2010లో కేవలం 11 మంది మహిళలతో ఠాకూర్ (దైవ) సేవ చేయాలనే తపనతో ఈ సంస్థను ప్రారంభించాం. సొంత డబ్బుతో మొదలుపెట్టి, తర్వాత బ్యాంక్ లోన్ల సహాయంతో వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించాం. నేడు ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్గా రూపాంతరం చెంది, 400 మందికిపైగా మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నందుకు మాకెంతో గర్వంగా ఉంది."
- సులోచనా దాస్, గ్రూప్ ఎడిటర్
ప్రస్తుతం బనదుర్గ ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్ ద్వారా 100 రకాలకుపైగా వస్తువులు తయారవుతున్నాయి. ఈ తయారయ్యే వస్తువుల్లో జగన్నాథుని వివిధ రకాల వస్త్రాలు, పూలదండలు, రాధా కృష్ణ, దండకాళి, అష్టగోపాలులు, హనుమాన్ అలంకరణ వస్త్రాలతో పాటు చందూవా, పుల్హారాలు, పతాకాలు వంటివి ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లకు అవసరమైన చున్నీలు, బాజుబంద్, కిరీటాలు వంటి అలంకరణ వస్తువుల్ని కూడా రూపొందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా జగన్నాథుని కిరీటాలు, చందూవాలు, జెండాలకు విపరీతమైన గిరాకీ ఉంది. ఒడిశాలోని కటక్, భువనేశ్వర్, సంబల్పూర్, రూర్కెలా, బరిపడా, భద్రక్, జాజ్పుర్, అంగుల్ జిల్లాలతో పాటుగా బెంగాల్కు కూడా ఇవి ఎగుమతి అవుతున్నాయి.
ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ కుట్టుపని- పనికి తగ్గ వేతనం!
సుతాంగ్ ప్రధాన కేంద్రంలో రోజూ ఉదయం 8 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 30 నుంచి 40 మంది మహిళలు పని చేస్తూ నెలకు సుమారు రూ. 10 వేల వరకు ఆర్జిస్తున్నారు. ఇక ఖాంటాపాడ, రామ్ నగర్, అతాపుర్, వైష్ణవ్ పుర్, బేతిపుర్, బహాంగా, పాన్పనా తదితర గ్రామాల నుంచి 300 నుంచి 400 మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది. వారు తమ ఇళ్ల వద్దే ఉంటూ ఈ కుట్టుపని చేస్తున్నారు. వీరికి వారి పనికి తగ్గట్లుగా వేతనాలు అందుతాయి.
ఈ సంస్థ కేవలం వ్యాపారానికే పరిమితం కాకుండా మతపరమైన, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలతోనూ ముడిపడి ఉంది. ఖాంటాపాడ జాతీయ రహదారి సమీపంలో వెలసిన దండకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి అవసరమైన పూజా సామగ్రి, జెండాలు, వస్త్రాలు, ఘాగ్రాలు అన్నీ ఈ సంస్థే తయారు చేస్తుంది. ప్రతి సంక్రాంతికి, ఇతర పర్వదినాల సందర్భంగా అమ్మవారి అలంకరణ వస్త్రాలు ఇక్కడి నుంచే వెళ్తాయి. చిన్న పెట్టుబడితో ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణం నేడు వందలాది కుటుంబాలకు ఆశాదీపంగా మారి, గ్రామీణ మహిళలు కూడా తమ చేతి వృత్తులతో ఎదగగలరని నిరూపిస్తోంది.
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