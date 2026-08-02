60ఏళ్లుగా భారత్లో చైనా సైనికుడు- కాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కోసం పోరాటం!
1962 యుద్ధంలో పట్టుబడిన చైనా సైనికుడు వాంగ్ కీ- మధ్యప్రదేశ్లో కొత్త జీవితం- ఆయనకు కులం లేకపోవడంతో మనవళ్లకు కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు నిరాకరణ
Published : August 2, 2026 at 11:14 AM IST
Chinese Soldier Family Caste Certificate : మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ కుటుంబానికి తాము భారతీయులమే అని నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. 1962 భారత్- చైనా యుద్ధంలో భారత సైన్యానికి చిక్కిన చైనా సైనికుడు తర్వాత భారతదేశంలోనే స్థిరపడి కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అయితే ఆయనకు ఇప్పుడు కొత్త సమస్య ఎదురైంది. తన కులం గురించి ఆయన అధికారికంగా నమోదు చేసుకోకపోవడంతో, ఇప్పుడు తన మనవళ్లు, మనవరాళ్లకు కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు లభించడం లేదు. తండ్రి కులం అధికారికంగా నమోదు కాకపోవడమే ఇందుకు కారణమని అధికారులు చెబుతుండగా, తమ పిల్లల భవిష్యత్తు అంధకారంలో పడుతోందని కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
1962 భారత్-చైనా యుద్ధం సందర్భంగా గూఢచర్యం ఆరోపణలపై అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో భారత దళాలు చైనా సైనికుడు వాంగ్ కీని అరెస్టు చేశాయి. అనంతరం ఆయనను దేశంలోని పలు జైళ్లలో ఉంచారు. సుమారు ఏడేళ్లపాటు జైలు శిక్ష అనుభవించిన అనంతరం 1969 మార్చిలో విడుదల చేశారు. విడుదల తర్వాత వాంగ్ కీని తిరిగి చైనాకు పంపకుండా, మధ్యప్రదేశ్లోని బాలాఘాట్ జిల్లా తిరోడి తహసీల్లో స్థిరపడేందుకు అధికారులు అనుమతించారు.
దాంతో ఆయన అక్కడే పిండి మిల్లును నిర్వహిస్తూ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో కున్బీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన స్థానిక మహిళ సుశీలను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు విష్ణు వాంగ్ అనే కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు జన్మించారు. ప్రస్తుతం వారి కుటుంబంలో మనవళ్లు, మనవరాళ్లు కూడా ఉన్నారు. వాంగ్ కీ వయసు ప్రస్తుతం సుమారు 86 ఏళ్లని, ఆయన కుమారుడు విష్ణు వాంగ్ తెలిపారు. ఆయన జీవితం దాదాపు గడిచిపోయిందని, కానీ ఇప్పుడు ఆయన మనవళ్లు, మనవరాళ్లకు అధికారిక పత్రాల విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో విష్ణు వాంగ్ ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడారు.
"మా నాన్నగారు ఇప్పుడు వృద్ధులు. సరైన ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేకుండానే మా జీవితం గడిచిపోయింది. ఇప్పుడు మా పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందుతున్నాం. నా కుమార్తె తొమ్మిదో తరగతి చదువుతోంది. కుమారుడు మూడో తరగతిలో ఉన్నాడు. కుల ధ్రువీకరణ పత్రం లేకపోవడంతో భవిష్యత్తులో వారికి సమస్యలు వస్తాయేమోనని భయపడుతున్నాం."
- విష్ణు వాంగ్, వాంగ్ కీ కుమారుడు
పితృస్వామ్య విధానమే అడ్డంకి
కుల ధ్రువీకరణ పత్రం కోసం నిబంధనల ప్రకారం సబ్-డివిజనల్ ఆఫీసర్ (రెవెన్యూ) కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసినట్లు విష్ణు వాంగ్ తెలిపారు. అయితే వంశావళి పరిశీలనలోనే సమస్య తలెత్తిందన్నారు. భారతదేశంలో సాధారణంగా తండ్రి కులాన్నే కుటుంబ కులంగా పరిగణిస్తారని అధికారులు చెప్పారని, కానీ తన తండ్రి వాంగ్ కీ చైనా పౌరుడు కావడంతో ఆయన కుల వివరాలు అధికారిక రికార్డుల్లో లేవని తెలిపారు. అందువల్ల ఆయన సంతానానికి కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఇవ్వలేమని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారని వివరించారు.
తల్లి కులం ఆధారంగా ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి
కోర్టులకు వెళ్లేంత ఆర్థిక స్థోమత తమకు లేదని విష్ణు వాంగ్ చెప్పారు. అందుకే తమ తల్లి సుశీలకు చెందిన కున్బీ సామాజిక వర్గం ఆధారంగా తమ పిల్లలకు కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. అది కూడా సాధ్యం కాకపోతే, కనీసం ఏదో ఒక కుల వర్గంలో తమ కుటుంబాన్ని చేర్చి అవసరమైన పత్రాలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేకపోతే పిల్లల విద్య, ఉన్నత చదువులు, ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు అన్నీ దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'మా కుటుంబాన్ని తిరిగి పంపించండి'
1969లో జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత తన తండ్రిని భారత ప్రభుత్వం తిరిగి చైనాకు పంపకుండా మధ్యప్రదేశ్లోనే స్థిరపడేలా చేసిందని విష్ణు గుర్తుచేశారు. అలాంటి పరిస్థితిలో స్థానిక పౌరుడిగా జీవించేందుకు అవసరమైన ధ్రువీకరణ పత్రాలు కూడా ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు. "ఇక్కడే స్థిరపడమని ప్రభుత్వం అనుమతించింది. ఇప్పుడు మాకు అవసరమైన పత్రాలు కూడా ఇవ్వాలి. అది సాధ్యం కాకపోతే, మా కుటుంబాన్ని తిరిగి చైనాకే పంపించండి" అని విష్ణు వాంగ్ భావోద్వేగంగా అన్నారు.
మరో కుటుంబానికి పత్రాలు
తమలాంటి మరో మాజీ చైనా పౌరుడు లియు సు యుంగ్ సమీపంలోని ఖండిటోలా గ్రామంలో నివసించేవారని విష్ణు వాంగ్ తెలిపారు. ఆయన స్థానిక మహిళ సేవాన్ బాయి జాన్బంధును వివాహం చేసుకున్నారని, వారి కుమారులకు తల్లి కులం ఆధారంగా కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేశారని చెప్పారు. అదే విధానం తమ కుటుంబానికి ఎందుకు వర్తించదని ప్రశ్నించారు. ఒకే తరహా పరిస్థితుల్లో ఒక కుటుంబానికి పత్రాలు ఇచ్చి, మరో కుటుంబానికి నిరాకరించడం సమంజసం కాదని పేర్కొన్నారు.
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