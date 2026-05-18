ETV Bharat / bharat

UAPA కేసుల్లోనూ బెయిలే రూల్- జైలు మినహాయింపు: సుప్రీంకోర్టు

నార్కో టెరర్ కేసు నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరు- విచారణ ఆలస్యం పేరుతో నిరవధిక జైలుశిక్ష కుదరదన్న సుప్రీంకోర్టు- యూఏపీఏ చట్టం కూడా రాజ్యాంగ హక్కులకు లోబడి ఉండాలని స్పష్టం

SC
SC (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SC On UAPA Cases : ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టం యూఏపీఏ (UAPA) కేసుల్లో కూడా బెయిలే రూల్, జైలు మినహాయింపు అనే రాజ్యాంగ సూత్రం వర్తిస్తుందని సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. జమ్మూకశ్మీర్‌కు చెందిన నార్కో- టెరర్ కేసు నిందితుడు సయ్యద్ ఇఫ్తిఖార్ అండ్రాబీకి బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఆ వ్యాఖ్యలు చేసింది. యూఏపీఏ కింద కఠిన నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ, విచారణ ఆలస్యం పేరుతో వ్యక్తిని నిరవధికంగా జైలులో ఉంచలేమని స్పష్టం చేసింది.

ఈ మేరకు జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది. అండ్రాబీ తన పాస్‌పోర్ట్‌ను సమర్పించాలని, ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో హాజరు కావాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ కేసును జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్‌ఐఏ) 2020లో నమోదు చేసింది. యూఏపీఏతో పాటు ఐపీసీ వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైంది. పాకిస్థాన్‌లో ఉన్న ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలు పెట్టుకుని, డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బును ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు వినియోగించారనే ఆరోపణలు నిందితులపై ఉన్నాయి.

యూఏపీఏ సెక్షన్‌పై కీలక వ్యాఖ్యలు
యూఏపీఏ చట్టంలోని సెక్షన్ 43D(5) ప్రకారం బెయిల్ మంజూరుకు కఠిన పరిమితులు ఉంటాయి. అయితే ఈ సెక్షన్‌ను ఆధారంగా చేసుకుని ఎవరినైనా నిరవధికంగా జైలులో ఉంచడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21, 22ల ప్రకారం వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, న్యాయపరమైన హక్కులు రక్షించబడాలని పేర్కొంది. బెయిల్ రూల్ జైలు ఎక్సెప్షన్ అనేది రాజ్యాంగ సూత్రం. 'నిర్దోషిత్వ భావన ప్రతి నాగరిక సమాజానికి మూలస్తంభం. యూఏపీఏ కేసుల్లో కూడా ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుంది' అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. అయితే కేసు పరిస్థితులను బట్టి అవసరమైతే బెయిల్ నిరాకరించే అవకాశం కూడా ఉందని స్పష్టం చేసింది.

కేఏ నజీబ్ తీర్పు బైండింగ్
2021లో వచ్చిన కేఏ నజీబ్ తీర్పును సుప్రీంకోర్టు మరోసారి ప్రస్తావించింది. విచారణలో అధిక ఆలస్యం జరిగితే యూఏపీఏ కేసుల్లో కూడా బెయిల్ మంజూరు చేయవచ్చని ఆ తీర్పులో పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. అదే తీర్పు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కోర్టులకు బైండింగ్ అని తాజా తీర్పులో ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ట్రయల్ కోర్టులు, హైకోర్టులు మాత్రమే కాకుండా సుప్రీంకోర్టు చిన్న బెంచ్‌లు కూడా ఆ తీర్పును పక్కన పెట్టలేవని పేర్కొంది. ఈ సందర్భంగా దిల్లీ అల్లర్ల కేసుకు సంబంధించిన గల్ఫిషా ఫాతిమా కేసులో వచ్చిన తీర్పుపై కూడా ధర్మాసనం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఆ తీర్పులో కేఏ నజీబ్ నిర్ణయాన్ని సరైన రీతిలో అనుసరించలేదని వ్యాఖ్యానించింది.

దిల్లీ అల్లర్ల కేసు ప్రస్తావన
దిల్లీ అల్లర్ల కేసుల్లో కొందరు నిందితులకు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసినప్పటికీ, కార్యకర్తలు ఉమర్ ఖాలిద్, షర్జీల్ ఇమామ్‌లకు మాత్రం ఉపశమనం లభించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో యూఏపీఏ కేసుల్లో బెయిల్ అంశంపై గత కొంతకాలంగా న్యాయవర్గాల్లో చర్చ కొనసాగుతోంది. తాజా తీర్పుతో మరోసారి ఈ అంశం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

కేసు వివరాలు ఇలా!
ఎన్‌ఐఏ దర్యాప్తు ప్రకారం, 2020 జూన్ 11న హంద్వారాలోని కైరో బ్రిడ్జ్ వద్ద పోలీసులు అబ్దుల్ మొమిన్ పీర్ కారును తనిఖీ చేశారు. ఆ సమయంలో రూ.20.01 లక్షల నగదు, రెండు కిలోల హెరాయిన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం అతడిని అరెస్ట్ చేశారు. అతడి విచారణలో వచ్చిన సమాచారంతో సయ్యద్ ఇఫ్తిఖార్ అండ్రాబీ, ఇస్లాం-ఉల్-హక్ పీర్‌లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరు పాకిస్థాన్‌లోని సహచరుల నుంచి హెరాయిన్ సేకరించి జమ్మూకశ్మీర్‌తో పాటు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు సరఫరా చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని ఎన్‌ఐఏ తెలిపింది.

అలాగే అండ్రాబీ, అబ్దుల్ మొమిన్ పీర్‌లు 2016-17 మధ్య పాకిస్థాన్‌కు పలుమార్లు వెళ్లినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడిందని పేర్కొంది. అక్కడ లష్కరే తోయిబా, హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ ఉగ్రవాద సంస్థల కార్యకర్తలను కలిసినట్లు ఆరోపించింది. డ్రగ్స్ అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన డబ్బును ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు వినియోగించినట్లు చార్జ్‌షీట్‌లో ఎన్‌ఐఏ పేర్కొంది. అయితే విచారణ ఇంకా పూర్తికాకపోవడం, దీర్ఘకాలంగా నిందితుడు జైలులో ఉండటం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. తాజా తీర్పు యూఏపీఏ కేసుల్లో భవిష్యత్తులో బెయిల్ పిటిషన్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని న్యాయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య పెంపు- రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ జారీ

సోమ, శుక్రవారాల్లో ఆన్‌లైన్ విచారణలు- సుప్రీంకోర్టు ఇంధన పొదుపు చర్యలు

TAGGED:

SC ON BAIL AND JAIL
SUPREME COURT ON UAPA CASES
NARCO TERROR CASE SC
SC ON UAPA CASES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.