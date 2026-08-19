అమ్మవారికి ఐదు రకాల చేపలతో నైవేద్యం- శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న మానస పూజ విశేషాలు ఇవే!
మూడు రోజుల పాటు ఘనంగా మానస పూజ- అమ్మవారికి మాంసాహార నైవేద్యం సమర్పణ- పూజతో పాటు సంప్రదాయ జాతరకు భక్తుల తాకిడి
Published : August 19, 2026 at 2:59 PM IST
Baikunthapur Rajbari Manasa Puja : బంగాల్లోని జల్పాయిగురి జిల్లాలో ఉన్న బైకుంఠపూర్ రాజభవనం శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయాలకు నిలయంగా ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే మానస పూజకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. 500 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన ఈ పూజ ఈ ఏడాది 517వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టింది. రాజకుటుంబం చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం, ఈ ఆరాధన సంప్రదాయం అంతకంటే పురాతనమైనదే. అయితే, పూజ ఎప్పుడు ప్రారంభమైందనే విషయంపై స్పష్టమైన ఆధారాలు లేకపోవడంతో రాజభవనంలో ప్రారంభమైన దుర్గా పూజ కాలం నుంచే దీని చరిత్రను లెక్కిస్తున్నారు.
శ్రావణ సంక్రాంతి సందర్భంగా మంగళవారం ఈ మూడు రోజుల మానస పూజ ప్రారంభమైంది. తమ కుటుంబ సంప్రదాయాలను కొనసాగించేందుకు రాజకుటుంబ సభ్యులతో పాటు మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో రాజభవనానికి తరలివచ్చారు. నాగ దేవత మానసాదేవిని దర్శించుకునేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు వచ్చారు. పూజతో పాటు రాజభవనం వెలుపల సంప్రదాయ జాతరను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
శతాబ్దాల నాటి చరిత్ర
బైకుంఠపూర్ రాజకుటుంబ చరిత్రతో మానస పూజకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. 1509లో రాజు శిశు సింహ రాజభవనంలో దుర్గా పూజను ప్రారంభించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. అయితే మానస పూజ అంతకంటే ముందే ప్రారంభమైందని వారు విశ్వసిస్తున్నారు. ఆ కాలానికి సంబంధించిన నిర్దిష్ట ఆధారాలు, రికార్డులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ప్రస్తుతం దుర్గా పూజ ప్రారంభమైన కాలం నుంచే మానస పూజ చరిత్రను లెక్కిస్తున్నారు. ఈ పూజలో పాటించే ఆచారాలు కూడా ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ప్రధాన దేవత మానసాదేవితో పాటు ఆమె సోదరీమణులైన నేతి, పద్మలను కూడా పూజిస్తారు. వీరి పక్కనే అష్టనాగుల విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. జరత్కారు మహర్షి, బెహులా, లఖిందర్లకు కూడా పూజలు చేస్తారు.
ఎనిమిది నాగులకు ప్రత్యేక పూజ
కులిక, వాసుకి, తక్షక తదితర ఎనిమిది నాగులను సంప్రదాయ పద్ధతిలో పూజిస్తారు. పూజా మండపంలో మానసా మంగళ కథలను గుర్తుచేసే విధంగా విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. మానస దేవి ఆరాధనకు సంబంధించిన పురాతన బంగాలీ మంగళకావ్య సంప్రదాయాన్ని ఈ పూజలో చూడవచ్చు. అయితే ఈ పూజలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే అంశం నైవేద్యం. సాధారణంగా మానసాదేవి పూజల్లో శాకాహార నైవేద్యాలను సమర్పిస్తారు. కానీ బైకుంఠపూర్ రాజభవనంలో మాత్రం అందుకు భిన్నమైన సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. ఇక్కడ అమ్మవారికి మాంసాహార నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారు.
అమ్మవారికి ఐదు రకాల చేపలతో నైవేద్యం
మానసాదేవికి సమర్పించే నైవేద్యంలో పులావ్, ఖిచిడీ, ఐదు రకాల వేపుళ్లు, చట్నీ, మిఠాయిలతో పాటు ఐదు రకాల చేపలు ఉంటాయి. ఈ ఆచారం రాజకుటుంబం పాటిస్తున్న ప్రత్యేక సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ప్రధాన పూజారి షిబు ఘోషల్ మాట్లాడుతూ, మాంసాహార నైవేద్యం ఈ పూజలో ప్రత్యేకతగా పేర్కొన్నారు. ప్రధాన దేవతకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి నైవేద్యం సమర్పిస్తామని తెలిపారు.
పావురాలను ఎగరేసి అమ్మవారికి స్వాగతం
రాజకుటుంబానికి చెందిన ప్రణత బసు, ఆమె కోడలు లిండా బసు పూజలో ప్రత్యేకంగా పాల్గొన్నారు. పావురాలను గాలిలోకి వదిలి అమ్మవారికి స్వాగతం పలుకుతూ, ప్రజలందరికీ శాంతి, సంతోషం, శ్రేయస్సు కలగాలని ప్రార్థించారు. ఈ పూజలో ఉపయోగించే కొన్ని వస్తువులకు కూడా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. మానస దేవీ పూజ కోసం ఓ ప్రత్యేకమైన తామర ఆకును ఉపయోగిస్తారు. ఆ ఆకు అడుగు భాగంలో పడవ ఆకారంలో గుర్తు ఉండటం సంప్రదాయంలో భాగమని లిండా బసు తెలిపారు. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ పూజలో ప్రతి కార్యక్రమాన్ని పురాతన నియమాల ప్రకారమే నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
రాజుల కాలం నుంచే జాతర
మానస పూజ సందర్భంగా రాజుల పాలన కాలం నుంచే జాతర నిర్వహిస్తున్నట్లు రాజకుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా జాతర కోసం అసోం, బిహార్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి వ్యాపారులు వచ్చారు. రాజభవనం వెలుపల వివిధ రకాల వస్తువులతో స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో పూజా ప్రాంగణంలో సందడి నెలకొంది. మానసాదేవిపై భక్తులకు ఉన్న నమ్మకమే ఈ పూజకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. తమ కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు పలువురు భక్తులు ఏళ్ల తర్వాత కూడా తిరిగి వస్తున్నారు.
30 ఏళ్ల తర్వాత తిరిగొచ్చిన భక్తుడు
దీప్త దాస్ అనే భక్తుడు తన కోరిక నెరవేర్చమని మానసాదేవికి మొక్కుకున్నానని తెలిపారు. ఆ కోరిక నెరవేరడంతో తిరిగి రాజభవనానికి వచ్చి పూజలో పాల్గొన్నట్లు చెప్పారు. ఇక జల్పాయిగురి జిల్లాలోని బెలకోబాకు చెందిన జ్యోతిష్ రాయ్ కథ మరింత ప్రత్యేకం. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల క్రితం ఆయన అమ్మవారికి మొక్కుకున్నారు. తన కోరిక నెరవేరడంతో ఇప్పుడు మానస దేవి దర్శనానికి తిరిగి రావాలని అనుకున్నానని, చివరకు ఇన్నేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఆ దేవతను దర్శించుకునే భాగ్యం కలిగిందని తెలిపారు.
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