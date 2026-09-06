18 అడుగుల పొడవు, 9 అడుగుల వెడల్పు- 9 క్వింటాళ్ల బరువున్న 'బాహుబలి' మంచం- ఎక్కడో తెలుసా?
బాహుబలి మంచాన్ని తయారుచేసిన భోలే భండారీ - నాలుగు నెలల పాటు శ్రమించి మంచం తయారీ- దీని తయారీకి ఖర్చు రూ.రూ.4.25 లక్షలు
Published : September 6, 2026 at 11:12 AM IST
Bahubali Cot In Haryana: ఏదైనా మంచం అంటే మహా అయితే ఆరు లేదా ఏడడగుల పొడవు ఉంటుంది. అలాంటి వాటినే చాలా మంది వాడుతుంటారు. అయితే హరియాణాలో 18 అడుగులకు పైగా పొడవు, 9 అడుగుల వెడల్పుతో ఒక భారీ మంచాన్ని రూపొందించారు. ఈ మంచాన్ని 'బాహుబలి మంచం' అని పిలుస్తున్నారు. దీని బరువు 900 కిలోలు (9 క్వింటాళ్లు). ఈ మంచం తయారీకి 60 కిలోల ఇత్తడిని ఉపయోగించారు. ఈ క్రమంలో ఈ మంచం ధర ఎంత? దీని తయారీకి ఎంత ఖర్చయ్యింది? ఇది భారీ మంచాన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు? ఈ మంచాన్ని ఎవరు తయారు చేశారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం పదండి.
త్వరలో సోంధీ గ్రామానికి మంచం చేరిక
ఒకప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో సంప్రదాయ గ్రామ 'చౌపాల్' (సామాజిక సమావేశ స్థలం)లో పెద్ద పెద్ద మంచాలు ఉండేవి. వాటిపైనే పెద్దలు కూర్చొని గ్రామానికి సంబంధించిన ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు. సామాజిక అంశాలపై చర్చించేవారు. కాలక్రమేణా సోఫాలు, కుర్చీలు, ఆధునిక ఫర్నిచర్ మంచం స్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. అయితే హరియాణాలోని హన్సీ జిల్లా ధనా ఖుర్ద్ గ్రామానికి చెందిన భోలే భండారీ తయారుచేసిన సంప్రదాయ మంచం కొత్త డిజైన్లు, నాణ్యమైన చెక్క, ఇత్తడి అలంకరణలు, రంగురంగుల తాళ్లతో ప్రజలను మళ్లీ ఆకర్షిస్తోంది. ఈయన నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ పెద్ద మంచాలను తయారుచేసి మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సంప్రదాయ, భారీ మంచాల తయారీ కళకు హరియాణాలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చారు. భండారీ ఇటీవలే ఝజ్జర్ జిల్లాలోని సోంధీ గ్రామంలో ఉన్న చౌపాల్ను అలంకరించేందుకు భారీ మంచాన్ని తయారు చేశారు.
మంచం తయారీకి 4నెలల సమయం
ఈ భారీ మంచం తయారీకి సుమారు రూ.4.25 లక్షల ఖర్చయ్యింది. దీని పొడవు 18 అడుగుల 3 అంగుళాలు, వెడల్పు 9 అడుగుల 3 అంగుళాలు. ఈ మంచం తయారీకి నాలుగు నెలలు సమయం పట్టింది. తుది మెరుగులు దిద్దిన తర్వాత దీనిని సోంధీ గ్రామంలోని గులియా ఖాప్ చౌపాల్కు తరలించనున్నారు. సాధారణ మంచానికి భిన్నంగా దీనికి అద్భుతమైన రూపాన్ని ఇవ్వడానికి సుమారు 60 కిలోల ఇత్తడిని ఉపయోగించారు. మంచం కాళ్లను అశోక స్తంభం ఆకృతిని పోలి ఉండేలా తీర్చిదిద్దారు. ప్రధాన చట్రం (ఫ్రేమ్) దృఢమైన, నాణ్యమైన సాల్ చెక్కతో తయారు చేశారు. కాళ్లను ఇండియన్ రోజ్వుడ్తో రూపొందించారు. ఈ మంచం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీని అల్లిక విధానం. ఈ డిజైన్ను మహాభారతం ఇతివృత్తం ఆధారంగా రూపొందించారు. ఈ మంచాన్ని అల్లడానికి గుజరాత్లోని మహువా నుంచి 22 రకాల రంగులతో కూడిన సుమారు 150- 200 కిలోల పట్టు తాళ్లను వాడారు. ఈ రంగుల కలయిక మంచానికి రాజసం ఉట్టిపడే రూపాన్ని ఇస్తుంది.
25 ఏళ్ల క్రితం వ్యాపారం ప్రారంభం
భోలే భండారీ తయారుచేసే సంప్రదాయ మంచాలు మార్కెట్లో దొరికే వాటికంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఆయన తయారుచేసే ఒక మంచం ధర సుమారు రూ.25,000-రూ.లక్ష వరకు ఉంటుంది. అలాగే సంప్రదాయ చెక్క పీట ధర సుమారు రూ.4,000-రూ.6,000 వరకు ఉంటుంది. కాగా, తన తండ్రి 25 ఏళ్ల క్రితం మంచాల వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారని భోలే భండారీ తెలిపారు. మొదట్లో తమ కుటుంబం తయారుచేసిన వస్తువులను సూరజ్కుండ్ మేళాలో ప్రదర్శించేవాళ్లమని వివరించారు. అక్కడ సందర్శకులు ఈ సంప్రదాయ మంచాలు, ఫర్నిచర్ను చూసి ఫిదా అయ్యేవారని చెప్పారు. ఆ తర్వాత వ్యాపారాన్ని విస్తరించి పెద్ద సైజు మంచాలను తయారు చేయడం ప్రారంభించామని చెప్పారు. అప్పుడు మంచి గుర్తింపు పొందామని స్పష్టం చేశారు.
'నేడు మేము తయారుచేసే మంచాలు హరియాణాతో పాటు పొరుగున ఉన్న దిల్లీ, నోయిడా ప్రాంతాలకు కూడా సరఫరా అవుతున్నాయి. అలాగే వేరే దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. సాధారణ మంచం తయారీతో పోలిస్తే పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే మంచాన్ని తయారు చేయడం చాలా సవాళ్లతో కూడుకున్న పని. దీనికి చెక్క దృఢత్వం, తాళ్ల అల్లిక నుంచి మొత్తం నిర్మాణం సమతుల్యత వరకు ప్రతి చిన్న అంశంపై చాలా శ్రద్ధ అవసరం' అని భోలే భండారీ పేర్కొన్నారు.
హరిద్వార్లో 108 అడుగుల భారీ శివుడి విగ్రహం- క్యాసెట్ కింగ్ గుల్షన్ కుమార్ కల ఎలా నెరవేరిందంటే?
గాయపడిన, నిస్సహాయ గోవులకు అండగా మనోజ్- గత 26 ఏళ్లుగా మూగజీవాలకు నిస్వార్థ సేవ