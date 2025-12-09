500ఏళ్ల నాటి అరుదైన నాణేలు- రూ.200కే మొఘల్, బ్రిటీష్ కాలం నాటి కాయిన్స్
అరుదైన నాణేలు సేకరించిన మరాఠీ వ్యక్తి- వాటిని అమ్మేసి ఉపాధి పొందుతున్న వైనం
Published : December 9, 2025 at 8:24 PM IST
Kamal Rare Collection Of Coins : మీరు ఎప్పుడైనా మొఘల్స్, బ్రిటీష్ పాలనా కాలం నాటి నాణేలు చూశారా? వాటిని కేవలం రూ.200 నుంచి రూ.500లకే అమ్ముతున్నాడు ఓ వ్యక్తి. తను ఎంతో ఇష్టపడి చిన్ననాటి నుంచి సేకరించిన అరుదైన నాణేలు అతను ఎందుకు అమ్మేస్తున్నాడు? దీని వెనుకున్న కథ ఏంటి?
బహ్రామ్ ఖలీఫా అలియాస్ కమల్ బిహార్లోని బోధ్ గయాలో ఉంటున్నాడు. అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి అరుదైన నాణేలు సేకరించడం ఒక అలవాటు. ఆ విధంగా ఆయన 8000కుపైగా కాయిన్స్ సేకరించాడు. ఆ నాణేల్లో 200-500 ఏళ్ల క్రితం నాటివి చాలానే ఉన్నాయి. నాణేలు సేకరించే అభిరుచిని కాలక్రమంలో ఆయన వ్యాపారంగా మార్చుకున్నాడు.
"నేను మహారాష్ట్రలోని ఔరంగాబాద్ జిల్లా, థానా ప్రాంతానికి చెందినవాడిని. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నాణేలు సేకరించడం అలవాటు. నేను ఇంతకు ముందు దిల్లీలోని ఓ దుస్తుల దుకాణంలో పనిచేసేవాడిని. అప్పుడే నేను చాలా పాత నాణేలు సేకరించాను. నాకు అప్పట్లో రూ.4000 జీతం ఉండేది. అందులో రూ.500 పెట్టి పాత నాణేలు కొనేవాడిని. ఒక మిత్రుడు నా అభిరుచిని చూసి, దానిని జీవనోపాధిగా మలుచుకోమని చెప్పాడు. మొదట్లో నేను దానికి ఒప్పుకోలేదు. కానీ ఎర్రకోట ముందు ఎవరెవరో పాత నాణేలు అమ్ముతున్నప్పుడు చూసి, మనం కూడా ఎందుకు ఇలా చేయకూడదని అనుకున్నాను. దాన్నే నా జీవనోపాధిగా మార్చుకున్నాను. దిల్లీలోనే మొదటిగా నాణేలు అమ్మడం ప్రారంభించాను. ప్రస్తుతం నేను బోధ్ గయలోని మొహల్లాలో ఉంటున్నాను. బోధ్ గయాలోని బీటీఎంసీ కార్యాలయం పాత నాణేలను అమ్ముతున్నాను. ఈ ప్రాంతంలో నన్ను అందరూ 'నాణేల రాజు' అంటారు. నా దగ్గర మొఘల్ పాలనా కాలం నుంచి బ్రిటీష్ పాలనా కాలం నాటి వరకు ఉన్న దాదాపు 500 నాణేలు ఉన్నాయి. వారికంటే ముందున్న మహారాజుల కాలం నాటి అరుదైన నాణేలు సేకరించాను. వీటిని దిల్లీలో కొనుగోలు చేసి తీసుకువచ్చాను. కానీ ఇవి పెద్దగా అమ్ముడుపోవడం లేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ నేను చిన్నప్పుడు సేకరించిన 500 నాణేలు మాత్రం ఎప్పటికీ విక్రయించను."
- బహ్రామ్ ఖలీఫా అలియాస్ కమల్, నాణేలు సేకరించిన వ్యక్తి
రాజుల కాలం నాటి నాణేల ప్రత్యేకత
"రాజులు, మహరాజుల కాలం నాటి నాణేలను ప్రధానంగా బంగారం, వెండి, రాగిలతో తయారు చేసేవారు. అప్పట్లో విద్ధాంక నాణేలు (Punch Marked Coins) కూడా ఉండేవి. వీటిపై రాజులు, దేవతులు, రాజ చిహ్నాలను ముద్రించేవారు. ఈ నాణేల తయారీకి వాడే లోహం, డిజైన్, వాటిపై ఉండే భాష- ఆ కాలం నాటి సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులను తెలియజేస్తాయి.
"అయితే మొఘల్ కాలంలో ఎక్కువగా రాగి నాణేలు చెలామణిలో ఉండేవి. అందుకే వాటిని ఎక్కువ సంఖ్యలో సేకరించగలిగాను. నా దగ్గర ఆ కాలం నాటి ఐదు వెండి నాణెములు కూడా ఉన్నాయి. రాగి నాణెమును 'దామ్' అనేవారు. సామాన్య ప్రజలు దీన్నే ఎక్కువగా ఉపయోగించేవారు. మొఘల్ పాదుషా అక్బర్ కాలంలో నిస్కి, దామ్డీ, పౌలా లాంటి తక్కువ విలువ కలిగిన నాణేలు కూడా జారీ చేశారు. వాటిపై కల్మా, సాల్, తక్సల్ లాంటివి ముద్రించేవారు. సాధారణంగా ప్రతి నాణెంపై పరిపాలకుడి పేరు కూడా ఉండేది. భారత్లో బ్రిటీష్ పాలన కాలం నాటి నాణేలు కూడా సేకరించాను. అంతేకాదు నా దగ్గర మౌర్య చక్రవర్తుల కాలం నాటి తోలు నాణెం కూడా ఉండేది. కానీ అది ఎక్కడో మిస్ అయ్యింది" అని కమల్ తెలిపాడు.
అత్యంత ఖరీదైన నాణెం ధరంటే?
తాను సేకరించిన నాణేల్లో మొఘల్ కాలం నాటి నాణేలు ఖరీదైనవని కమల్ చెప్పాడు. మొఘల్ రాగి నాణెం మార్కెట్లో రూ.200 నుంచి రూ.500 వరకు అమ్ముడవుతోందని తెలిపారు. క్వీన్ విక్టోరియా కాలం నాటి నాణేలు కూడా ఇంచుమించు అదే ప్రైస్ రేంజులో అమ్ముడవుతాయన్నాడు. ఇక చావన్ని, ఒక అణ ధర రూ.30-రూ.50 వరకు ఉంటుందన్నాడు.
"నా దగ్గర ఎక్కువగా బ్రిటీష్ వారి నాణేలు ఉన్నాయి. వాటిని బోధ్ గయను సందర్శించే ఆంగ్ల పర్యాటకులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. మన ప్రాచీన నాణేలు అంటే భారతీయ కస్టమర్లు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. దీని వల్ల నాకు మంచి ఆదాయం వస్తోంది. టూరిస్టులు బాగా వచ్చే సీజన్లో రోజుకు రూ.5000 విలువైన నాణేలు అమ్ముడుపోతాయి. మామూలు రోజుల్లో రోజుకు రూ.1000 వరకు అమ్ముడుపోతాయి" అని కమల్ చెప్పాడు.
