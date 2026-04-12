చార్ధామ్లో పెరిగిన పూజా రుసుములు- తొలిసారిగా రూ.11 లక్షల మెగా పూజ
త్వరలో చార్ధామ్ యాత్ర ప్రారంభం- ఈ క్రమంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ టెంపుల్ కమిటీ (బీకేటీసీ)- పూజా రుసుములు పెంచుతున్నట్లు వెల్లడి
Published : April 12, 2026 at 8:41 PM IST
Chardham Yatra Fee Hike : మరికొద్ది రోజుల్లో చార్ధామ్ యాత్ర ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ టెంపుల్ కమిటీ (బీకేటీసీ) కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఆలయాల్లో సాధారణ, ప్రత్యేక పూజల రుసుములను 5-10 శాతం వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. అలాగే రూ.11 లక్షల విలువైన ఒక ప్రత్యేకమైన మెగా స్పెషల్ పూజ కోసం ఒక ప్రత్యేక విధానాన్ని రూపొందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
మరికొద్ది రోజుల్లో చార్ధామ్ యాత్ర ప్రారంభం
కాగా, చార్ధామ్ యాత్ర ఏప్రిల్ 19న ప్రారంభం కానుంది. ఆ రోజున అక్షయ తృతీయన పురస్కరించుకుని యమునోత్రి, గంగోత్రి ఆలయాలను తెరుస్తారు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 22న కేదార్నాథ్ ఆలయాన్ని ఓపెన్ చేస్తారు. ఏప్రిల్ 23న ఉదయం 6.15 గంటలకు సంప్రదాయ ఆచారాల నడుమ బద్రీనాథ్ ఆలయ ద్వారాలను అధికారికంగా తెరుస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ ఆలయాల నిర్వహణను పర్యవేక్షించే బీకేటీసీ చార్ధామ్ యాత్ర సన్నాహాలను చేస్తోంది. కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ ఆలయాలను సందర్శించే భక్తులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దర్శనం చేసుకునేలా ఈ ఏడాది అనేక చర్యలు చేపట్టింది. అంతేకాకుండా, వివిధ పూజా కార్యక్రమాలకు వసూలు చేసే రుసుములలో కూడా మార్పులు చేసింది.
ఆలయ కమిటీకి ప్రధాన ఆదాయ వనరు దాతల నుంచి వచ్చే విరాళాలేనని బీకేటీసీ ఛైర్మన్ హేమంత్ ద్వివేది తెలిపారు. పూజల ద్వారా వచ్చే నిధులను ఆలయ నిర్వహణ ఖర్చులకు వినియోగిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. బీకేటీసీ నిర్వహణలో ఉన్న అన్ని ఆలయాల్లోనూ పూజా కార్యక్రమాల రుసుములను 5- 10 శాతం మేర పెంచుతున్నామని ప్రకటించారు. "ఈ ఏడాది ఆలయ కమిటీ అన్ని పూజలను కలిపి మెగా స్పెషల్ పూజ అనే ప్రత్యేక ప్యాకేజీని రూపొందిస్తోంది. వివిధ పూజలు చేయాలనుకునే భక్తులకు అన్నింటినీ ఒకే సమీకృత ప్యాకేజీలో పొందేలా చూడటమే ఈ చొరవ లక్ష్యం. ఈ పూజ రుసుము రూ. 11 లక్షలుగా నిర్ణయించాం. భగవంతునిపై ఉన్న ప్రగాఢ విశ్వాసంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు, దాతలు ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తున్నారు. వారు అనేక పూజలు చేయాలనుకున్నప్పటికీ గతంలో ప్రతి పూజను విడివిడిగా బుక్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఈ ప్రక్రియ యాత్రికులకు తరచుగా ఒక పెద్ద సవాల్గా మారుతోంది. అందుకే భక్తులు కోరుకున్న అన్ని పూజలను ఒకే ఏకీకృత మాడ్యూల్ ద్వారా పొందేందుకు వీలుగా ఆలయ కమిటీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది." అని హేమంత్ పేర్కొన్నారు.
రాత్రివేళ ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమం : బీకేటీసీ ఛైర్మన్
"భక్తుల రద్దీ తక్కువగా ఉండే రాత్రి సమయంలో ఈ ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాలు, పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఇటువంటి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. తిరుపతిలోని వెంకటేశ్వరుడి ఆలయంలో, వైష్ణో దేవి గుడిలో ఇలాంటి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తారు. తత్ఫలితంగా, భక్తుల కోసం అదనపు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇప్పుడు కేదార్నాథ్లో కూడా ఇలాంటి నమూనాను ప్రవేశపెట్టాం." అని బీకేటీవీ ఛైర్మన్ హేమంత్ ద్వివేది స్పష్టం చేశారు.
ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు ఆందోళన
మరోవైపు, చార్ధామ్ యాత్రకు ముందు యాత్రా మార్గంలో ఎదురయ్యే కొన్ని సమస్యలపై ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా ఈ ఏడాది యాత్రలో ఉత్సాహం కొరవడినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఉత్తరాఖండ్ టూర్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అజయ్ దబ్రాల్ పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులు అందుకు ఒక కారణం కావొచ్చని తెలిపారు. ముఖ్యంగా వంటగ్యాస్ కొరత కారణంగా గ్రూపుగా వచ్చే యాత్రికుల్లో ఉత్సాహం తగ్గినట్లు గమనించామని స్పష్టం చేశారు.
"యాత్రా మార్గంలో ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడానికి, కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగేలా చూడటానికి రవాణా శాఖ ట్రిప్ కార్డులు, గ్రీన్ కార్డులు కలిగిన ఒక పటిష్టమైన వ్యవస్థను అమలు చేసింది. గ్రీన్ కార్డ్ వాహనం ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేషన్కు సంబంధించినది కాగా, ట్రిప్ కార్డ్ వాహనంలో ప్రయాణించే ప్యాసింజర్లకు సంబంధించినది. అంతేకాకుండా ప్రయాణికుల రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు గ్రీన్ కార్డ్ వ్యవస్థకు అనుసంధానమయ్యాయి. అయితే ఈ వ్యవస్థకు సంబంధించి క్షేత్రస్థాయిలో కొన్ని ఆచరణాత్మక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి." అని అజయ్ దబ్రాల్ వెల్లడించారు.