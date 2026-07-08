మరో ఆలయంలో విరాళాల చోరీ వివాదం- కీలక ఉద్యోగి సస్పెండ్- ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటీ
బద్రీనాథ్ విరాళాల్లో అక్రమాల ఆరోపణలు- ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఉత్తరాఖండ్ సర్కార్ ఆదేశం- కీలక ఉద్యోగిని సస్పెండ్ చేసిన బద్రీనాథ్-కేదార్నాథ్ టెంపుల్ కమిటీ
Published : July 8, 2026 at 12:58 PM IST
Badrinath Donation Row : ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం బద్రీనాథ్ ఆలయంలో భక్తుల విరాళాల్లో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామి ఆదేశాల మేరకు సమగ్ర దర్యాప్తు కోసం ఉన్నతస్థాయి కమిటీని నియమించింది. ఆలయ విరాళాల నిర్వహణలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం పెంపొందించేందుకు, అక్రమాలపై నివేదిక ఇచ్చేందుకు ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ విచారణ కమిటీకి ప్రభుత్వం విస్తృత అధికారాలను కల్పించింది. అవసరమైతే ఆర్థిక నిపుణులు, ఇతర అధికారుల సాయం తీసుకునేందుకు కమిటీకి అనుమతి ఇచ్చింది. అక్రమాలపై దర్యాప్తు చేయడం సహా భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగకుండా కమిటీ సిఫారసులు చేయనుంది. ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఒక కీలక ఉద్యోగిని శ్రీ బద్రీనాథ్-కేదార్ నాథ్ టెంపుల్ కమిటీ (BKTC) సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆలయ కమిటీ ఛైర్మన్ కార్యాలయంలో పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న ప్రమోద్ నౌటియాల్ను బీకేటీసీ తక్షణమే సస్పెండ్ చేసింది.