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'సీసీటీవీలో 105 ఘటనలు నమోదు, రాముడికి చెడ్డ పేరు తేవద్దు'- బాలీవుడ్ సాంగ్​తో ఛార్జ్‌షీట్‌పై కాంగ్రెస్‌ ప్రశ్నలు

సీసీటీవీలో 70 కాదు, 105 ఘటనలు నమోదయ్యాయని కాంగ్రెస్‌ వ్యాఖ్య- ఫోరెన్సిక్‌ ఆడిట్‌, పారదర్శక దర్యాప్తు కోరిన జైరాం రమేశ్‌- ఆరోపణలు, దర్యాప్తు వివరాలపై సుప్రీంకోర్టులో కొనసాగుతున్న విచారణ

Congress On Ayodhya Donations Issue
కాంగ్రెస్‌ నేత జైరాం రమేశ్‌ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 11:39 AM IST

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Congress On Ayodhya Donations Issue : అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల చోరీ కేసు దర్యాప్తు పూర్తై మూడు నెలలు కావస్తున్నా ఇప్పటివరకు ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేయకపోవడంపై కాంగ్రెస్‌ ప్రశ్నలు సంధించింది. ఆ కేసులో సెప్టెంబర్‌ 25లోగా ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టుకు కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్‌ జనరల్‌ తుషార్‌ మెహతా చెప్పిన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్‌ నేత జైరాం రమేశ్‌ తాజాగా స్పందించారు. రామమందిరానికి భక్తులు సమర్పించిన కానుకల విషయంలో నిజానిజాలు పూర్తిగా బయటకు రావాలని, దర్యాప్తు పారదర్శకంగా సాగాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు.

70 కాదు, 105 ఘటనలు
రామమందిరం విరాళాల చోరీకి సంబంధించిన కేసులో సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌పై నిర్వహించిన ఫోరెన్సిక్‌ పరిశీలనలో 105 ఘటనలు బయటపడ్డాయని కొన్ని మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. మొదట నిర్వహించిన ప్రాథమిక దర్యాప్తులో 70 ఘటనలు నమోదైనట్లు సమాచారం వచ్చింది. తాజాగా ఆ సంఖ్య 105కు చేరిందని వచ్చిన వార్తను జైరాం రమేశ్‌ తన సోషల్‌ మీడియా పోస్టులో ప్రస్తావించారు. గతంలో పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమీ లేదన్నట్టుగా వ్యవహరించినవారే ఇప్పుడు 70 కాదు, 105 ఘటనలు సీసీటీవీలో నమోదైనట్లు చెబుతున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఈ సంఖ్యకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దర్యాప్తులో తేలిన అంశాలు అధికారికంగా పూర్తిగా బయటకు రావాల్సి ఉంది.

ఛార్జ్‌షీట్‌పై డెడ్‌లైన్‌|
ఆ కేసులో తొలి అరెస్టు జరిగిన తేదీ నుంచి 90 రోజుల గడువు సెప్టెంబర్‌ 25తో ముగుస్తుందని సొలిసిటర్‌ జనరల్‌ తుషార్‌ మెహతా సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపారు. ఆలోపు ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. లేదంటే నిందితులకు చట్టప్రకారం డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ లభించే అవకాశం ఉంటుందని కోర్టుకు వివరించారు. కేసు దర్యాప్తు వేగంగా పూర్తి చేసి తుది దశకు తీసుకెళ్లాలని సుప్రీంకోర్టు గతంలోనే ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఆదేశించింది. తాజాగా కూడా ఎస్‌ఐటీ సమర్పించిన స్టేటస్‌ రిపోర్టును సుప్రీంకోర్టు పరిశీలించింది. ఈ నివేదికను సీల్డ్‌ కవర్‌లో కోర్టుకు సమర్పించారు.

కాంగ్రెస్‌ డిమాండ్లు
కేసులో అసలు బాధ్యులు ఎవరో తేల్చాలని కాంగ్రెస్‌ డిమాండ్‌ చేస్తోంది. కేవలం చిన్న స్థాయి నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవడం కాకుండా, మొత్తం వ్యవస్థను పరిశీలించాలని జైరాం రమేశ్‌ కోరారు. రామమందిరం ట్రస్ట్‌కు సంబంధించిన విరాళాల వ్యవస్థపై పూర్తి స్థాయి ఫోరెన్సిక్‌ ఆడిట్‌ నిర్వహించాలని అన్నారు. దర్యాప్తులో ఎలాంటి అనుమానాలకు తావులేకుండా పారదర్శకత ఉండాలని కాంగ్రెస్‌ చెబుతోంది. బాధ్యులుగా తేలిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేసింది. అలాగే ఈ కేసులో అసలు కీలక వ్యక్తుల వరకు దర్యాప్తు వెళ్తుందా లేదా అన్నది స్పష్టంగా తెలియాల్సి ఉందని జైరాం రమేశ్‌ ప్రశ్నించారు.

రాజకీయ విమర్శలు
ఆ అంశంపై బీజేపీని లక్ష్యంగా చేసుకుని జైరాం రమేశ్‌ వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు. 1971లో వచ్చిన హరే రామ హరే కృష్ణ సినిమాలోని రామ్ కా నామ్ బద్నామ్ నా కరో పాట పదాలను ప్రస్తావిస్తూ, విరాళాల చోరీ ఆరోపణలతో రాముడి పేరు చెడ్డపేరు తెచ్చుకోవద్దంటూ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఇవన్నీ కాంగ్రెస్‌ నేత చేసిన రాజకీయ ఆరోపణలేనని గుర్తించాల్సి ఉంది. కేసులో ఎవరు బాధ్యులు, ఎవరిపై ఏ మేరకు నేరం రుజువవుతుందన్నది దర్యాప్తు, తదుపరి న్యాయ ప్రక్రియలో తేలాల్సి ఉంటుంది.

సుప్రీంకోర్టు ముందు కేసు
రామమందిరం విరాళాల నిర్వహణలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు వెలువడిన తర్వాత పలువురు పిటిషనర్లు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆలయ ట్రస్ట్‌ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై ఫోరెన్సిక్‌ ఆడిట్‌ నిర్వహించడంతో పాటు సీబీఐ దర్యాప్తు చేపట్టాలని వారు కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు నియమించిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం కేసును పరిశీలిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ కేసులో కీలకంగా మారిన అంశం సెప్టెంబర్‌ 25 గడువు. ఆ తేదీలోగా ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేస్తారా, దర్యాప్తులో బయటపడిన అంశాలు ఏమిటి, ఎవరిపై అభియోగాలు నమోదు చేస్తారు అన్నది తెలియాల్సి ఉంది.

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