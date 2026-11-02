అయోధ్య రామమందిర విరాళాల వివాదం- ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన సిట్
Ayodhya Ram Temple Donation Row : అయోధ్య రామాలయ విరాళాల వివాదంపై సిట్ ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసినట్లు యూపీ గవర్నమెంట్ పేర్కొంది. దీనిని సుప్రీంకోర్టు సోమవారం పరిగణనలోకి తీసుకుంది.
Published : November 2, 2026 at 1:17 PM IST
అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం కేసులో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిందని యూపీ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న సుప్రీంకోర్టు, ఇక దీని విచారణ స్థానిక కోర్టులోనే కొనసాగుతుందని పేర్కొంటూ, ఈ వివాదంపై దాఖలైన పిటిషన్లకు కొట్టివేసింది.
యూపీ ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి.మోహనల ధర్మాసనం ముందు తన వాదనలు వినిపించారు. ఆలయంలోని విరాళాలను దుర్వినియోగం చేసినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో తేలిందని తెలిపారు. కొంత మంది నిందితులు ఆ నిధులతో పెట్టుబడులు పెట్టగా, మరికొందరు ఆ సొమ్మును బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లుగా ఉంచారని పేర్కొన్నారు.
అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగంపై స్వతంత్ర విచారణ కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో కొందరు రిట్ పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అందుకే రామమందిర నిధుల దుర్వినియోగం కేసు విచారణలో అయోధ్య స్థానిక కోర్టుకు సాయపడేందుకు ధర్మాసనం వారి వాదనలు నమోదు చేసింది. అయితే ఆ విరాళాల దుర్వినియోగం కేసు యోగ్యతలపై కోర్టు ఎలాంటి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయలేదని పేర్కొంటూ, సదరు పిటిషన్లను కొట్టివేసింది.
News Alert! Chargesheet filed in Ayodhya Ram temple donation embezzlement case, SG Tushar Mehta tells SC. SC takes note of SIT's chargesheet filed before Ayodhya judicial magistrate in Ram temple donation case. https://t.co/0eU4nLCJv5— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2026
అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై కోర్టు నియమించిన సిట్ సెప్టెంబర్ 25న లేదా అంతకంటే ముందుగా తమ మొదటి ఛార్జిషీటు దాఖలు చేస్తామని సెప్టెంబర్ 21న కోర్టుకు తెలియజేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఆ పిటిషన్పై విచారణకు నో
సుప్రీంకోర్టు 2019 నాటి తీర్పులో కేటాయించిన స్థలంలోనే అయోధ్య రామమందిరం నిర్మితమైందా? లేదా? తేల్చాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్ను విచారణ చేసేందుకు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది. సీజేఐ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి.మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం ఇలాంటి అభ్యర్థనలను తాము విచారణ చేయమని సోమవారం స్పష్టం చేసింది.
శ్రీరామ జన్మభూమి కేసు ట్రస్టు ఈ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసింది. ప్రస్తుతం నిర్మించిన ఆలయ ప్రాంగణం తాలూకు కచ్చితమైన లొకేషన్ను, సరిహద్దులను, కోఆర్టినేట్లను గుర్తించడానికి ఒక స్వతంత్ర కమిటీ లేదా కమిషన్ను నియమించాలని అందులో పిటిషనర్లు కోరారు. అంతేకాదు రెవెన్యూ, సర్వే అధికారులు, భారత పురావస్తు శాఖ నిపుణుల ద్వారా సర్వే జరిపించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.