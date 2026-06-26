అయోధ్య విరాళాలు దుర్వినియోగం- 8మంది అరెస్ట్- SIT దర్యాప్తుతో సంతృప్తిగా లేమన్న పూజారులు
రామ మందిర విరాళాల దుర్వినియోగం కేసులో 8 మందిపై కేసు నమోదు- వారందర్నీ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు- తమకు సిట్ దర్యాప్తుతో సంతృప్తి కలగట్లేదన్న అయోధ్య రామాలయ పూజారులు
Published : June 26, 2026 at 11:30 AM IST
Ayodhya Ram Mandir Donation Case : అయోధ్యలోని రామమందిరానికి వచ్చిన విరాళాలను దుర్వినియోగం చేశారన్న ఆరోపణలపై ఎనిమిది మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్టు సభ్యుడు కృష్ణ మోహన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా గురువారం పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. అనంతరం ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్లున్న ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి వివరాలను రాబట్టేందుకు విచారణ చేపడుతున్నారు. ఈ మేరకు పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు. మరోవైపు, రామాలయ విరాళాల దుర్వినియోగం కేసులో సిట్ దర్యాప్తు అంత సంతృప్తిగా లేదని అయోధ్య ఆలయ పూజారులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
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